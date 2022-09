Öttusa. Kedden a váltóversenyekkel megkezdődött Székesfehérváron az idei öttusa Európa-bajnokság. A nyitányon a magyar párosok közül a nők szerepeltek jobban, az Alekszejev Tamara, Bauer Blanka kettős a 4. helyen végzett, míg a férfiak duója, a Gyurka Márk, Tamás József kettős 6. helyezettként érkezett célba.

Szerdán pedig az egyéni verseny is elstartolt, a női mezőny selejtezővel. Két csoportban összesen 45 induló állt rajthoz, 16 országból. Az európai öttusa szövetség engedélyének köszönhetően – mivel az orosz és a fehérorosz öttusázók nem állhattak rajthoz – országonként nem a szokásos négy főben maximálták a résztvevők számát, hanem hatan is részt vehettek a selejtezőben egy nemzetből. Ezzel a lehetőséggel csak a magyar szövetség élt, rajtuk kívül még az olaszok lépték át a négy szereplős limitet, és mivel a szabályok szerint egy országból maximum négy versenyző juthatott az elődöntőbe, így a magyar és az olasz sportolók számára komoly tétje volt a selejtezőnek, arra is figyelniük kellett, hogy legalább egy, illetve két ,,hazánkfiát” megelőzzenek a csoportból.

Maradva a magyaroknál: Gulyás Michelle, Simon Sarolta és Erdős Rita az A-csoportba került, közülük Gulyás remekül teljesített, úszásban és vívásban is a legjobbnak bizonyult a 22 fős mezőnyben, így a kombinált számot nyugodtan lekocoghatta, és hiába lett itt csak a 21., ott lesz a pénteki elődöntőben, mint csoportgyőztes. Simon és Erdős viszont a futás-lövészetben nagyot harcolt egymással, utóbbi 44 másodperccel később startolhatott el Simonnál, és bár a legjobb időt ,,tekerte”, csak 18 másodpercet sikerült lefaragnia a hátrányából és elsősorban a gyenge vívása miatt végzett hátrébb, vérzett el, a 16. helyen célba érve (Simon az 5. helyet könyvelhette el).

Nagy csata

A B-csoportban a miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka szintén halvány volt a páston, nála kevesebb asszót senki nem nyert, de egy önmagához képest jó úszással, ami a 11. legjobb volt a 22 fős mezőnyben, a kombinált számot a jobban vívó, de gyengébben úszó Réti Kamillához képest 10 másodperc hátránnyal kezdhette. A napzáró futás-lövészet előtt a csoport harmadik magyarja, Barta Luca 43 másodperccel Guzi előtt indulhatott, de ezzel együtt is nagy hazai harcra volt kilátás. Ami be is következett. Barta ebből a nagy előnyének köszönhetően kimaradt és végül a csoport 3. helyéről jutott tovább. Guzi és Réti viszont nagyon kemény menetet nyomott, kettejük nagy csatája az utolsó centimétereken dőlt el, a miskolci klub sportolója javára, így Guzi végül továbbjutott, és részt vehet a csütörtöki rangsoroló vívásban.

ÉM