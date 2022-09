Öttusa. A Magyarországon, Székesfehérváron zajló öttusa kontinensbajnokságon vasárnap rendezték meg az egyéni döntőket. A női egyes mezőnye délelőtt állt rajhoz, a 18 fő lovaglással kezdte a napot. Ebben azok vehettek részt, akik a szerdai 55 fős selejtezőből bejutottak az elődöntőbe, a legjobb 36 közé, és ez utóbbiban is eredményesen szerepeltek.

Az Európa-bajnokságon hat magyar női versenyző állhatott rajthoz, de közülük csak a négy legjobb juthatott be az elődöntőbe, Erdős Rita és Réti Kamilla szerdán elbúcsúzott. Az állva maradt négy magyar, Barta Luca, Simon Sarolta, Guzi Blanka és Gulyás Michelle közül előbbi kettő hibátlant ment, Guzi egy, Gulyás két verőhibával tudta le ezt a számot. A 18 ős mezőnyből négyen öttusázónak nem sikerült teljesítenie a lovas pályát, és ők ezzel tulajdonképpen elszálltak, a továbbiakban esélyük sem volt arra, hogy a 15. helynél előrébb végezzenek. A lovas akadálypálya után következett a bónusz vívás. Itt egyik hazai öttusázónak sem sikerült asszót nyernie, és hozzátennie egy kis pluszt a csütörtökön letudott fő részhez, amelyben Simon 22, Guzi és Gulyás 18-18, Barta pedig 13 győzelmet ért el. Az úszásban Gulyás jó időt ment (2:16,50 perc), Barta eredménye (2:21,21) 62 századdal volt jobb, mint Guzié, Simon volt ebben a tusában a legrosszabb magyar (2:28,69). A záró számot, a brit Charlie Follett kezdte az élről, 24 másodperc fórral a másodikként induló előtt. A futás-lövészet az éllovashoz képest Simon 40, Gulyás 50, Guzi 53, Barta 70 másodperc hátránnyal kezdte. A kombináltban Gulyás szépen haladt előre a hetedik helyről, és végül a 3.-ra jött fel, míg Simon az ötödikről a 6.-ra csúszott vissza. A miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blankának nem ment a lövészet ezen a napon, a nyolcadik pozícióból hátrafelé ,,haladt”. Úgy tűnt, hogy a pontatlan célzások miatt a 10. helyen fejezi be a versenyt, de a célegyenesben, Bartával küzdve, szinte egyszerre értek célba, ám Guzi – ellenfele szokatlan mozdulata miatt – elesett, és végül őt sorolták a 11. helyre, – a 12. helyről startolt – Bartát a 10.-re. Ez pedig azt jelentette, hogy utóbbi versenyző eredményét számították be csapatversenybe, és ő vehetett át Eb-csapatezüstöt (a csapat aranyat a britek vitték el).

Eb-eredmények

Női egyéni verseny: 1. Charlie Follett (Nagy-Britannia) 1422 pont, 2. Joanna Muir (Nagy-Britannia) 1393, 3. Gulyás Michelle 1383, ...6. Simon Sarolta 1368, ...10. Barta Luca 1351, 11. Guzi Blanka 1351.

Női csapatverseny: 1. Nagy-Britannia (Follett, Muir, Kate French) 4185 pont, 2. Magyarország (Gulyás, Simon, Barta) 4102, 3. Litvánia (Ieva Serapinaite, Elzbieta Adomaityte, Aurelia Tamasauskaite) 3459.