A 2022/23-as évad harmadik felkészülési mérkőzését játssza csütörtökön a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A szeptember 25-i bajnoki rajtra készülő piros-fehérek 19 órától a DVTK Arénában, zárt ajtók mögött a BKG-Szigetszentmiklós gárdáját fogadják. Azt az együttest, amely ellen az NB I. 1. fordulójában, idegenben lépnek pályára. A Diósgyőrnek ez lesz a második hazai edzőmeccse, amelyet a szurkolók nem láthatnak, a klubtól származó információ szerint azért nem, mert folyamatos a nagyüzem a csarnokban, a kosarasok, beleértve az utánpótláscsapatokat is, valamint a röplabdázók kora délutántól estig, öt pályán tréningeznek, készülnek az új évadra, és ha a lelátót kihúznák az edzőmeccsre, hogy azon szurkolók foglalhassanak helyet, nagyon sok csapatnak az edzése maradna el, amelynek a pótlására nem lenne lehetőség.

A második Aho

Ahogy arról néhány napja elsőként beszámoltunk, a DVTK Hun-Therm csapatához csatlakozott a 17. életévét hétfőn betöltött Aho Tyra, a piros-fehéreknél két éve kosarazó Aho Nina húga. A Vasas Akadémia együttesétől érkezett fiatal a múlt hét végi első két felkészülési meccsen még nem lépett pályára, mert a juniorcsapatban is számítottak rá, de van esély arra, hogy ma bemutatkozik a diósgyőri felnőttegyüttesben.

– Korosztályának az egyik legügyesebb, legtehetségesebb játékosa került hozzánk Aho Tyra személyében, akit igazán jól ismerek, hiszen a válogatottnál ezen a nyáron is dolgoztunk együtt – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője. – Egy fiatal játékosról van szó, akit még építeni kell, és ennek jegyében nem kizárólag az első csapatnál számítunk rá, annak ellenére, hogy az edzések többségén nálunk vesz majd részt, ugyanis a junior- és az NB I/B-s együttesünkben is pályára lép majd. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan be fog mutatkozni az élvonalban, a felnőttbajnokságban ugyanis a 20 év alatti játékos szerepeltetésére vonatkozó szabály változatlanul érvényben van, az, hogy az első félidőben egy fiatalnak pályán kell majd lennie az alapszakaszban, és ezt a szerepet ő is betöltheti. Viszont a nemzetközi kupamérkőzéseken minden bizonnyal kevesebb lehetőséghez jut majd. Aho Tyra a jövő embere, szerintem az előttünk álló évadban bevezethetjük őt úgy a ­felnőtt kosárlabda világába, hogy a 2023/24-es évadban az első csapatunk teljes jogú tagja lesz.

Arról is megkérdeztük Völgyi Pétert, amiről kosárlabdaberkekben sokan beszélnek, hogy egy másik tehetséges fiatal, az Aho Tyrához hasonlóan szintén 2005-ös születésű, az idei U17-es vb-n 6. helyen végzett magyar válogatott csapatkapitánya, Toman Petra is a DVTK-hoz kerülhet a budapesti Csata csapatától.

– Sajnos, Toman Petra súlyos sérülést szenvedett az U17-es világbajnokságon, és éppen szerdán műtötték meg a keresztszalag-szakadását követően. Van szó arról, hogy felépülését követően nálunk folytatja pályafutását, de ez valószínűleg nem ebben az évadban lesz, vagy ha minden nagyon jól alakul, akkor is csak a legvégén – mondta Völgyi Péter.

Aho Tyra a 13. játékosa a felnőttcsapat keretének, de mivel az ausztrál Darcee Garbin csak a világbajnokság után, vagyis október elején érkezik meg Diósgyőrbe, teljes kerettel nem tudnak edzeni eddig a piros-fehérek. Olyannyira nem, hogy még kevesebben lesznek, ugyanis egy játékos pénteken elhagyja a csapattársait.

– Az amerikai–Puerto Ricó-i légiósunk, az irányító Arella Guirantes a korábbi tervekkel ellentétben mégiscsak csatlakozik utóbbi országa válogatottjához, annak vb-re készülő keretéhez. Néhány napja ugyanis meghívót küldött a Puerto Ricó-i szövetség, hogy számítanak a játékára, annak ellenére, hogy korábban az volt az álláspontjuk, hogy nem kell részt vennie az ausztráliai világbajnokságon. Egyrészt örülünk, és büszkék vagyunk arra, hogy két légiósunk is ott lesz a vb-n, viszont a csapat­építés szempontjából nem jön jól Guirantes időszakos távozása. Lehet, hogy őt hamarabb látjuk majd Miskolcon, Diósgyőrben, ugyanis Puerto Rico válogatottjának esélyeit nem jegyzik olyan magasan, mint Ausztráliáét, és ha nem jutnak be a legjobb nyolc közé Guirantesék, akkor hamarabb repülőgépre ülhet, mint Garbin.

Megvannak az EL-időpontok

Mint arról már korábban beszámoltunk: október 11–13-a között Miskolcon, a DVTK Arénában rendezik meg a női kosárlabda Euroliga-csoportkörbe jutásért zajló egyik tornát. A háromnapos eseményen három csapat küzd majd egymás ellen, és közülük egy, a csoportgyőztes kerül be az Euroliga legjobb 16 gárdája közé, a másik két együttes pedig az Európa-kupa csoportkörében játszik majd mérkőzéseket. Időközben elkészült a miskolci EL-selejtező pontos programja, amely a következő:

Október 11. (kedd), 18.30: Elitzur Ramla (izraeli) – DVTK Hun-Therm

Október 12. (szerda), 18.30: DVTK Hun-Therm – Botas SK (török)

Október 13. (csütörtök), 18.30: Botas SK – Elitzur Ramla