Az NB II. 7. fordulójának zárómeccsét, a Gyirmót FC Győr – Diósgyőri VTK találkozót hétfőn 20.15-től játsszák.

Teljesnek tekinthető

A DVTK-nál bő egy hónapja még minden szépnek tűnt, a felkészülési meccseken jó eredmények születtek, az évad előtti sajtótájékoztatón Bajusz Endre szakmai vezető optimistán várta a bajnokságot, és azt is mondta, hogy a keret gyakorlatilag teljesnek tekinthető. Ehhez képest a múlt héten, a harmadik vereség után megváltak Dragan Vukmir vezetőedzőtől, szakvezetőt cseréltek, az átigazolási időszak utolsó napján pedig három új játékost is szerződtettek.

A DVTK-nál augusztus utolsó napján négyen távoztak, hárman pedig érkeztek. Előbbiek közé tartozik Benkő Péter, akit nyáron vittek fel az utánpótlásból, és a múlt héten szerdán a KC Kazincbarcika SC-nek adtak kölcsön, míg Oláh Bálint szintén egy NB II.-es csapathoz, a Budafoki MTE-hez szerződött. A nyári felkészülés kezdete előtt az első csapat keretéből kitett Szeles Tamással és Eperjesi Gáborral is szerződést bontottak Diósgyőrben, előbbi maradt az osztályban, hiszen a Pécsi MFC labdarúgója lett, utóbbinak viszont még nincs új csapata. Mivel a most elköszöntek közül csak egy játékos, Oláh volt az, aki lehetőséget kapott ebben az idényben, a három új érkezővel a minőségi játékosok száma kettővel nőtt, ami azt jelenti, hogy jelenleg úgy 20 minőségi mezőnyembere van Szergej Kuznyecovnak, ami az átlagosan nem bevethető 3-4 sérült, eltiltott labdarúgót nem számítva is bő válogatási lehetőséget biztosít. A keret feljavításának két oka lehet, az egyik, hogy a tulajdonosi kör jobban szeretné segíteni Kuznyecovot, mint elődjét, a másik, hogy néhány forduló alatt kiderült, hogy a korábbi keret kevés lehet a feljutás kiharcolására.

Több helyen bevethető

Az új érkezők közül Kotula Máté, aki elsősorban bal oldali védőként szerepeltethető, az idén még nem játszott meccset, a Mezőkövesd Zsóry FC-nél NB I.-es bajnokijain nem kapott bizalmat. Viszont annak ellenére, hogy csak 20 esztendős, jelentős NB II.-es rutinja van, ugyanis az előző három évadban összesen 80 másodosztályú bajnokin szerepelt, ráadásul olyan csapatokban (Szolnoki MÁV FC, Budafoki MTE), amelyeknek halványabb szereplésük miatt elsősorban a védekezésre kellett koncentrálniuk. Kotulának elméletileg könnyebben juthat hely a DVTK-ban, hiszen az ő posztja eddig lyukasnak számított, elsősorban Bárdossal kell harcolnia a csapatba kerülésért, és talán Bokrossal. A szintén a Mezőkövesd Zsóry FC-től érkezett Cseke Benjámin 28 évesen eddig 129 NB I.-es meccsen szerepelt, és ezeken 6 gólt szerzett. A ballábas, a középpályán több helyen is bevethető futballista a hírek szerint azért váltott – annak ellenére, hogy az idei bajnokságban négy alkalommal is szóhoz jutott a dél-borsodiaknál –, mert edzőjével a korábbi harmóniája elillant, miután a legutóbbi pályára lépése során, augusztus 22-én, a Debreceni VSC elleni hazai 4–2-es siker alkalmával kiállították. Csekének rutinja és képessége, állapota alapján helye van a DVTK kezdőjében, a kérdés csak az, hogy kinek a kárára. Bényei, Holdampf egyaránt riválist láthat benne, és talán Koman is, illetve nem utolsósorban az, aki a balszélsőként akar a kezdőbe kerülni. A harmadik új játékos Gera Dániel. A Ferencvárosi TC-től érkezett, 27 éves, rutinos labdarúgó, aki eddigi pályafutása során 110 élvonalbeli meccsen játszott, és ezeken 13 gólt szerzett, elsősorban jobb oldali szélsőként szerepeltethető. Ő azonban az idei évben kevés lehetőséget kapott, a Puskás AFC-ben, kölcsönben szerepelve, ugyanis mindössze 7 NB I.-es meccsen és 2 NB ­III.-as bajnokin jutott szóhoz. Riválisa lesz bőven a csapatba kerülésért vívott harcban, elsősorban Könyves, Jurek és Szőke.

Amellett, hogy a hétfői meccsnap nem jó ómen a DVTK számára, hiszen ebben az évben ilyenből kettőből kettőt már elvesztett a csapat, ugyancsak a piros-fehérek esélyeit rontja, hogy a gyirmóti kispadon Csertői Aurél személyében egy nagyon rutinos vezetőedző ül. Mivel a két csapat között jelenleg négy pont a különbség, és a Diósgyőr számára jelenleg a fő rivális a Gyirmót (az MTK úgy tűnik, hogy felettük van), a piros-fehérek tulajdonképpen csak egy győzelemmel mennének valamire.

A három pontért

– Minden győzelem jót tesz egy csapatnak, és pluszenergiát jelent az azt követő edzéseken, így volt ez ezen a héten is – mondta Szergej Kuznyecov, a DVTK vezetőedzője. – A ­Gyirmót egy szervezett csapat, a bajnokság egyik legjobban passzoló alakulata, a tavalyi évben az NB I.-ben játszott, és sok labdarúgót megtartott az idei esztendőre is. Nagyon komolyan kielemeztük az ellenfelünket, felkészültünk belőle, de megyünk tovább a saját utunkon is. A labdarúgásban nem történnek csodák egy-két hét vagy hónap alatt. Vannak új játékosaink is, és a Kazincbarcika ellen is többen most voltak kezdők először, ezért időre van szükség, hogy összecsiszolódjunk. A játékosok nagyon jól teljesítenek, odateszik magukat, boldog vagyok, hogy ilyen légkörben dolgozhatunk. A három pontért utazunk Gyirmótra, hiszen a célunk az, hogy minél gyorsabban lépkedjünk előre a tabellán, hogy felérjünk oda, ahová várnak minket a szurkolóink, és amit mi is elvárunk magunktól. Könyvesre jelen állás szerint még nem számíthatunk, ő nagyon szeretne már velünk edzeni és meccseket játszani, de egyelőre elővigyázatosságból most még mi nem engedjük, csak akkor, ha újra százszázalékos lesz. Hegedűs J. és Radics már elkezdték az edzéseket, de szereplésük egyelőre kérdéses, Farkas D. viszont újra bevethető.

Megint hétfő

Nemcsak a hétfői, hanem a következő körre kiírt rangadóját, az MTK Budapest elleni hazai meccsét is hétfőn este vívja a DVTK. Ugyanis a 8. fordulóbeli mérkőzés időpontja is megváltozott, köszönhetően annak, hogy a labdarúgó NB II. televíziós közvetítési jogával rendelkező M4 Sportnál úgy döntöttek, hogy élőben adják ezt a találkozót. Emiatt a DVTK – MTK Budapest összecsapás szeptember 12-én, hétfőn, 20.00-kor kezdődik. Érdekesség, hogy ebben az évadban a Diósgyőrnek ez lesz a negyedik hétfői bajnoki mérkőzése.