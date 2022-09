A két csapat a meccs elejétől játszani próbálta a focit, nem pedig rombolni a másik játékát, a nagy kérdés pedig az volt, hogy kinek sikerül a másik fölé kerekednie. Az első játékrész elején nem volt túl sok helyzet, viszont egy-egy sárga jelezte, hogy a csapatok egyaránt akarják a sikert. Negyedóra után a DVTK-nak voltak jó támadásai, Gera lövését védte Somodi, majd Szatmári fejelt a kapu fölé. A játékrész közepén az MTK védelem egyik oszlopa, Poór dőlt ki sérülés miatt, akit le kellett cserélni. Ezt követően a vendégek támadókedve jelentkezett helyzetekben, majd válaszként, a 31. minutában Bényei egy alapvonalhoz közeli szabadrúgásból a kapufát találta el. A folytatásban inkább a védekezés volt jobb mind a két oldalon, ám a hajrá egyértelműen a Diósgyőré volt. A 43. percben Cseke a meccs addigi legnagyobb helyzetét durrantotta a léc fölé, néhány másodperccel később viszont, ha némi szerencsével is, de előnyhöz jutott a piros-fehér gárda. Gera jobbról lőtte be az ötösön belülre a labdát, ahol a visszafutó, és menteni igyekvő Bibenről, a saját kapujába perdült a labda (1-0).

Fordulás után

A második félidőre a támadósort erősítendő, Bognár György, a kék-fehérek edzője beküldte Futácsot, ám nem ő, hanem Könyves talált be néhány perc játék után. A 48. minutában Bokros balról érkező beadása elsuhant a kapu előtt, ám a túloldalon Gerához került, aki középre adott. A kapuval szemben Bényei ugyan nem találta el jól a lasztit, de az tovább csorgott Könyves elé, aki 7 méterről a gólvonalon túlra küldte (2-0). Ettől még jobb lett a meccs, az MTK azon volt, hogy szépítsen, de a hazai kontrák után is volt veszély. A 67. percben Németh K. kísérleténél a kapufáról kifelé pattant a labda, az ellentámadásból viszont újabb gólt szerzett a DVTK. Cseke futott el a bal oldalon, remekül adott be, az érkező Könyves pedig 6 méterről laposan a kapuba lőtte a labdát (3-0). A hátralévő időben az MTK mindent megtett, hogy betaláljon, de nem járt sikerrel, a DVTK megérdemelten győzte le a listavezetőt, zsinórban harmadik győzelmével a 4. helyre lépett előre a tabellán, és már csak egy pontra van a 2., vagyis feljutó helytől. A remek, erőtől duzzadó játékot a közönség a meccs végén felállva tapsolta meg.

Diósgyőri VTK – MTK Budapest 3-0 (1-0)

Diósgyőr, 5011 néző. V.: Andó-Szabó (Vígh-Tarsonyi, Szalai).

Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros (Kotula, 88.) – Holdampf – Gera (Eppel, 66.), Bényei (Jurek, 82.), Cseke, Könyves (Szőke, 88.) – Lukács D. (Koman, 82.). Vezetőedző: Szergej Kuznyecov.

MTK Budapest: Somodi – Poór (Godwords, 23.), Szépe, Nagy Zs. (Palincsár, 83.) – Biben, Lehoczky (Kovácsréti, 57.), Kata, Medgyes – Stieber (Futács, 46.), Bognár I. (Kovács Máté, 83.), Németh K. Vezetőedző: Bognár György.

Sárga lap: Gera (2.), ill. Medgyes (6.), Szépe (45+1.), Bognár I. (47.), Kata (70.).

Gólszerző: Biben, öngól (44.), Könyves (48., 68.).

Jók: Danilovic, Bárdos, Bényei, Cseke, Könyves, Gera, ill. Poór, Medgyes.