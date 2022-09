Atlétika. Nemes Rita atlétával kapcsolatban a diósgyőri klub hétfőn este, az NB II-es DVTK – MTK (3-0) bajnoki labdarúgó mérkőzés szünetében jelentette be, hogy elbúcsúznak tőle. A 32 éves hétpróbázónak azonban csak a piros-fehéreknél járt le az ideje, mert egy új fejezet kezdődik az életében.

– Lehet, hogy sokan nem pontosan értették, hogy milyen bejelentés történt velem kapcsolatban, hiszen a kenus Bodonyi Andrással együtt búcsúztattak minket, és bár úgy tudom, hogy ő ténylegesen visszavonul, az én esetemben nem erről van szó. A DVTK-tól búcsúztattak el, ami nem jelenti azt, hogy atlétikát is magam mögött hagyom – mondta Nemes Rita, aki arra a kérdésre, hogy ez alatt mit kell érteni, a következőket mondta: – A diósgyőri klubbal július 31-ig volt szerződésem, és ez ugye lejárt, amit nem hosszabbítottunk meg. Jelen állás szerint arról van szó, hogy egy másik klub színeiben folytatom az atlétikát, mert szeretnék még versenyezni.

Azt ugyan nem akarta elárulni Nemes Rita, hogy melyik klubbal írhat alá szerződést, de a DVTK-tól történt búcsúztatása után egy nappal az MTK Budapest youtube, vagyis videós csatornáján azt jelentette be, hogy a fővárosi kék-fehéreknél folytatja pályafutását. A 32 éves sportoló különleges sportpályafutást tudhat maga mögött, aminek az első szakasza 18 éves korában ért véget, ugyanis 2008-ban abbahagyta a versenyszerű atlétikát. Kilenc évvel később állt újra edzésbe, és 2018-ban, vagyis 10 év szünet után indult újra versenyeken, immár hétpróbázóként. A visszatérésére nagyon biztató volt, 2020-ban az Európa-bajnokságon indult volna, de a koronavírus-járvány miatt nem rendezték meg ezt a versenyt sem, viszont 2021-ben a fedettpályás atlétikai Eb-n a 6. helyen végzett ötpróbában. Nemes Ritát ezt követően több alakommal is sérülés hátráltatta a tervezett szakmai programjának megvalósításában, és ez az idei esztendőben is ,,elkísérte”.

– A júniusi magyar bajnokságot három szám után be kellett fejezzem, a sérülésem nem tette lehetővé, hogy a hétpróba minden számában rajthoz álljak – idézte fel a legutóbbi versenyét Nemes Rita. – Ez a sérülés, illetve ennek a jelei hónapok óta velem voltak, és emiatt kellett korlátozni a versenyeim számát. Az ob után következett egy hosszabb pihenő, ami után javult a helyzet. Három-négy hete újra futok, erősítgetek, és remélem, hogy nem zavarja meg semmi a felkészülésemet, ami már a jövő év eleji, fedettpályás idényt hivatott megalapozni.

A kiesésről

Azt is megkérdeztük az atlétától, hogy nem mennyire sajnálja annak az időszaknak a kiesését, amit az atlétikától távolt töltött.

– Nem vagyok visszafelé tekingető típus, hogy mi lett volna, ha így, vagy úgy alakul, ezen szerintem nem érdemes gondolkodni. 2008-ban eltávolodtam a sportágtól, de nagyon örülök, hogy visszatértem, hogy itt vagyok, mert nagyon jól érzem magam – mondta Nemes Rita. – Jelenlegi felkészítő edzőmmel, Szabó Dezsővel persze már többször is szóba került, hogy mennyivel jobb lett volna, ha hamarabb köteleződöm el a hétpróba irányába, és időben megkapom az alapokat. Öt évvel ezelőtt azért álltam újra edzésbe, mert hiányzott a mozgás, szerettem volna leadni pár kilót, és órási dolognak tartom, hogy az élet ezt hozta, hogy úgy alakult, hogy felnőtt világversenyen képviselhettem Magyarországot. Bízom benne, hogy lesz még ennek folytatása. Már egy ideje Budapesten élek, az MTK edzőjével, és sportolóival készülök, így van ez most is. Remélem, hogy a közeljövőben a sérülések elkerülnek, és a következő szezon az elképzeléseim szerint alakul, ettől tovább nem tervezek.

ÉM