A Diósgyőri VTK I. férfi asztalitenisz-csapata az előző idényben ezüst­érmes volt a második vonalnak számító NB I.-ben, a Kelet csoportban, ám miután több klub sem vállalta a részvételt az első osztályban, az Extraligában, a piros-fehérek pedig igen, végül helybetöltő nélkül felkerültek a legjobbak közé. A DVTK-nál pár hete jelentették be, hogy két rutinos, nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékos is csatlakozott a csapathoz: Székely­udvarhelyről az 1991-es születésű svéd Sebastian Loso és az 1984-es erdélyi György Szilárd személyében. Rajtuk kívül még Krebs Levente, illetve Kővári Balázs fog asztalhoz állni az Andrássy útiak oldalán a 2022/2023-as szezonban. A Diósgyőr egyes alakulata vasárnap 14 órától játszik az első fordulóban, az MTE 1904-Hoffer ellen, Mosonmagyaróváron.

Rengeteg gyerek

A miskolciak törzstagja az 1980-as születésű Kővári Balázs, aki még a MÉMTE-ben kezdte a sportágat, 8 esztendősen.

– A családunk összejárt a Doros családdal, ahol a tőlem két évvel idősebb Szilárd már pingpongozott – kezdte a piros-fehérek asztaliteniszezője. – Apukám tehát levitt edzésre, és egyszerűen ott ragadtam. Azt mondták, ügyes gyerek vagyok, számomra élmény volt ütögetni, és a siker­élmények sem maradtak el. Örültem annak, hogy vissza tudom adni azoknak a labdáit, akik már régebb óta ott vannak, igazából élveztem, hogy ott lehetek, a társaságot. Az akkori helyzet teljesen más volt, mint a mostani, rengeteg gyerek járt a klubba, olyan sokan, hogy volt, amikor asztalhoz sem tudtam jutni, vagy csak rövid időre.

Kővári Balázs a MÉMTE után a HCM SC-hez került, ahol 1992-ben már NB III.-as bajnokit játszott. A hejőcsabaiaknál fiatalon megélt első és másodosztályt, kiesést, feljutást, míg 2001-ben Hajdúszoboszlóra igazolt, a másodosztályba, amelyet megnyertek. 2002-től két évig Nagykállóban ütögetett, 2004 és 2006 között pedig Kemecsén. 2007-től a Borsod Volánban fogta az ütőt, majd 2015-ben lett a DVTK játékosa, ám két alkalommal (a 2017/2018-as szezonban Orosházán, míg a 2018/2019-es bajnokságban Nyírbátorban) máshol kamatoztatta tudását. Külföldön nem próbálta ki magát, összességében a mostani lesz a 10. évada a legmagasabb osztályban.

Nem sunnyogná el

– Már betöltöttem a 42. évem, és az elmúlt 34 esztendő szinte szempillantás alatt, nagyon gyorsan eltelt – nyilatkozta Kővári Balázs. – Hétvégéről hétvégére jöttek a meccsek, szerencsére olyan sérülésem nem volt, ami hosszú kihagyásra késztetett volna. Imádtam és imádom az asztalitenisszel töltött időt, igazából a legjobban a meccsjátékot szeretem. A kötelező dolgok sosem voltak a kedvenceim, az „iskolázás” csak megtűrt dolog volt számomra, mindig azt néztem, arra vártam, hogy kit tudok megverni. Sajnos, bő negyven­éves fejjel azt kell mondanom, hogy már biztosan nem sunnyognék el semmit, komolyan venném azt a részt is, ami nem maga a verseny.

Megkérdeztük a DVTK játékosát, hogy mely meccsekre, pillanatokra gondol vissza a legszívesebben?

– Van kettő is – válaszolta. – Az egyik, amikor 2004-ben, kemecsei színekben, de hazai, miskolci környezetben a Bíró Sándor-emlékversenyen a legjobb 16 közé kerülésért a 171-szeres válogatott, 17-szeres magyar bajnok, Eb-bronz­érmes Németh Károly ellen játszottam. Vesztettem, de nem ez volt a lényeg 24 évesen, hanem az, hogy ő volt a másik oldalon, és a családom is látta. A másik: 1997-ben, 17 évesen a HCM tagja voltam, és az első osztályban Szombathelyen a SZAK-os Urbán Gergellyel harcoltam. Egy-egy után a döntő szettben 20–10-re vezetett, innen győztem 22–20-ra. Ilyen fordítás nem sűrűn fordul elő.

Sűrű a mezőny

Csapatszinten a legjobb eredménye Kővári Balázsnak a Nagykállóval szerzett élvonalbeli 4. hely 2004-ben, érdekesség, hogy akkor további három borsodi „pinyős” játszott abban a gárdában, Bari Csaba, Szűcs József, illetve Tóth Gábor. Természetesen faggattuk arról is a diósgyőri játékost, hogy mit vár, remél az új szezontól, a legmagasabb osztályban.

– Nagyon erős bajnokság, Extraliga elé nézünk – jegyezte meg a DVTK sportolója. – Sűrű a mezőny, nem lehet jelenleg tudni, hogy kit lehet megverni, és kivel szemben lesz kevesebb az esély. Sok fog múlni a két légiósunkon, azon, hogy mit tudunk kihozni azon 4-5 meccsből, melyeken igazán lesz sanszunk a győzelemre. Ha Loso és György mellé én is, és Krebs Levente is hozzá tudjuk tenni a magunkét, akkor lehetnek sikereink. A bennmaradás kivívása lesz a cél, ami öt csapat között fog eldőlni, ebben a körben vagyunk benne mi is.

Még tíz évet biztosan

Azon kérdésre, hogy még mennyi van benne, meddig szeretne asztaliteniszezni, az alábbiakat mondta Kővári Balázs:

– Olyan sok különbséget nem érzek a 22 éves magamhoz képest, amennyit esetleg lelassult a test, annyit hozzátesz, kiegészít a rutin – fogalmazott a DVTK játékosa. – A fiatalok valamivel lendületesebbek, de az egyéb dolgokkal ezt ki tudom egyenlíteni. Mivel nem érzek problémát, még tíz évig bizonyosan fogok asztaliteniszezni, legalábbis így tervezem. Klubtársam, Bari Csaba 10 évvel idősebb nálam, még ő is aktív, nemrég még Extraligát játszott. Ez pusztán attól függ, leszek-e megfelelő fizikális és mentális állapotban. Igazából majdnem mindent ennek a sportágnak köszönhetek, még a feleségemet is a pinpongos közeg által ismertem meg.

