Kajak-kenu. Pár nappal ezelőtt Szolnokon rendezték meg a 2022-es felnőtt kajak-kenu országos bajnokságot, amelyen Bodonyi András, a DVTK versenyzője C-1 1000 méteren ezüstérmet szerzett. Ez önmagában szép teljesítmény, azonban azt hozzá kell tenni, hogy ez volt a diósgyőri sportoló pályafutásának utolsó viadala, ugyanis szögre akasztotta a lapátot. Arról, hogy mi járt a fejében ezen futam előtt és után, megkérdeztük a miskolci kenust.

– Úgy álltam hozzá ehhez a búcsúfutamhoz, hogy szeretném élvezni minden méterét, a rajtot, a finist, nem volt semmilyen elvárás, eredménykényszer – vágott bele Bodonyi András. – A verseny után érthetően volt egy kis meghatódottság bennem, a körülöttem lévőkkel sokat beszélgettem, jó volt a hangulat. Akadtak többen, akik győzködtek arról, hogy folytassam, de voltak olyanok is, akik elfogadták a döntésem. Visszagondoltam az elmúlt 20 év örömeire, kellemes sztorijaira, előjöttek ilyen-olyan élmények.

Hetedik, hatodik

A belső elszámolás során lényegesek az eredmények, erről is ejtett szót Bodonyi András, és persze arról, hogy számára kimaradt az olimpiai részvétel.

– Azért egy-két dolgot helyre kell tennem: elsősorban azt a hiányérzetet, hogy nem tudtam kijutni ötkarikás játékra, illetve hogy olyan igazán nagy eredményt nem tudok a nevem mellé tenni, teszem azt vb- vagy Eb-érmek. Ha az ember ott van egy olimpián, máshogy gondol mindenre, rá is máshogy gondolnak, de megpróbálom ezt az egészet egyben, így elengedni, összességében azért nem kellett szomorúan letennem a lapátot. Értékelem a sok szép pillanatot, a 2018-as világbajnokságon szerzett 7. helyemet, magát ezt a szezont, ami a legnagyobb sikereimet hozta, a világkupa 6. helyezést, olimpiai számban. A kajak-kenu nagyon magas szinten van Magyarországon, sokan csak az érmeket értékelik, de mindenki rengeteget dolgozik. A legjobb érzésű pálya a 2020-as edzésversenyeken volt, a másodikon értem el életem legjobb eredményét. Büszke vagyok, hogy élsportoló vált belőlem, hogy részese voltam, vagyok ennek a közegnek. Olyannak, ahol olimpiai bajnokok vannak, befogadtak a világ legjobb sportolói, tudtam velük egy közösséget alkotni, személyes barátságokat kötni.

2003. november

Bodonyi Andrást így, a befejezéskor a kezdetekről is megkérdeztük.

– Egy iskolai társ révén kerültem le a Csorba-tóra, előtte hallottam a szüleimtől, hogy van egy ilyen sportág, de a Miskolci Sportiskola is tartott toborzót – sorolta az 1994-es születésű sportoló. – Azt mondtam: kipróbálom. 2003 novembere volt, akkor indult a téli munka, s mire vízre szállásra került a sor, kenus lettem. A DKSC-nél akkor indították újra ezt a szakágat, anno velem együtt nyolcan csináltuk. Egy kellemes kihívást láttam benne, voltak ambíciók, hogy legyek erős, de a társaság volt az, ami az első körben megfogott. A 2004-es olimpiát látva volt az első olyan gondolat, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, miután kérdeztem édesapámat, hogy mi az a legnagyobb dolog, amit egy sportoló megnyerhet.

Sok összetevő

Feltettük azon kérdést is, hogy érzése szerint min, miken csúszott el mindez.

– Sokan, köztük én is követtem el hibákat – vallotta be Bodonyi András. – Hogy ezek ezt mennyiben és milyen mértékben befolyásolták, vagy esetleg más, nehéz megmondani, mert maga a sportteljesítmény mellett is sok összetevő van. Volt egypár esemény, amiről úgy gondolom, belejátszhatott. Az egyik, hogy a 2018-as sikeres év után a szövetség kitalálta a központosítást, a 8 válogatott kenust egy helyre rendelte, ezzel meg lett szakítva a közös munkám Vécsi Viktorral. A szövetségi edző ugyan ő volt, de nemcsak az én trénerem, hanem nyolc sportoló trénere. Amikor előtte együtt voltunk, egy-két fiatal volt csupán mellettem, más nem. Ilyen sportágban jobb egyénileg vagy kis csoportban edzeni, mert így teljes körű figyelmet kap az adott versenyző, az edzésterv rá íródik. Törés volt az is, hogy a tiszaújvárosi Betlenfalvi Istvánnal jól egymásra találtunk, jó volt a program, szépen együtt dolgoztunk, ám ő kapott egy más álláslehetőséget, így megint megszakadt egy közös munka. Mindez 2021 februárjában, elég fontos időszakban, olimpiai válogatók előtti felkészülésben. Ezt követően nem találtam meg a helyem Dunavarsányban, már akkor is gondolkodtam azon, hogy abbahagyjam a sportot. Akkor a folytatás mellett döntöttem, és ebben a DVTK támogatott. 2021 őszére, a Covid után azonban elfogyott a lendület, nagyon sok betegséggel és sérülésekkel küzdöttem.

Arról, hogy milyen irányba indul el aktív pályafutása lezárását követően, az alábbiakat árulta el Bodonyi András.

– Gondolkodtam az edzői pályán, de azt éreztem, hogy az én helyem inkább a sportvezetésben van, első körben érdemesebb erre a pályára lépni. Jött is egy ilyen jellegű lehetőség, amit megragadtam. A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságán leszek szeptember 1-jétől Schmidt Gábor helyettes államtitkár titkára, de munkába hétfőn állok. A pontos részleteket egyelőre nem tudom, de a vele való különböző eseményeken való részvétel mellett bizonyára lesznek szakmai feladataim is.

Akiknek hálás

Bodonyi András megjegyezte, szeretne sok-sok embernek köszönetet mondani, közte az alábbiaknak: Slisz Bélának, az első edzőjének, a Vécsi Viktor, Boldizsár Gáspár edzőpárosnak, Betlenfalvi Istvánnak, akitől rengeteget tanult, illetőleg Martinkó Gábornak, aki az utolsó egy évben volt mellette. „Ezenkívül szükséges volt a családi, a baráti támogatás, akik együtt rezdültek velem, valamint Csollák Gabriella gyógytornász, Temesvári László gyógymasszőr és Lubinszki Mária pszichológus áldozatos munkája” – nyilatkozta Bodonyi András, aki nem utolsósorban köszönte a közös kiváló utánpótlás-eredményeket egykori társának, Viola Viktornak is.

(A borítóképen: Bodonyi András új szerepkörben folytatja | Fotó: MW)