Az Észak csoport csonka mezőnnyel folytatja a további pontvadászatot, a nagy múltú együttest ugyanis törölte a bajnokságból a Magyar Labdarúgó-szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága.

Nem tehettek semmit

– A borsodnádasdiak a múlt héten írásban arról tájékoztattak minket, hogy a felnőttgárdájukat visszaléptetik – közölte lapunkkal Sajti Viktor megyei igazgató, majd hozzátette: – Azért jutottak erre az elhatározásra, mert pályájukat nem tudják használni egy vállalkozó és az önkormányzat között fennálló jogvita miatt. Az odavezető út ugyanis a vállalkozóé, aki a területet lezárta.

Arra a kérdésre, mely szerint tehetnek-e valamit az ilyen és az ehhez hasonló esetekben – például vállalhatnak-e közvetítői szerepet, azaz békítést –, Sajti Viktor ezt válaszolta:

– Sajnos nem. Tudomásul kell vennünk az egyesületek döntését, így a nádasdiakét is.

Patthelyzet alakult ki

– Eléggé partvonalon vagyunk ebben a helyzetben – vette át a szót Kormos Krisztián, Borsodnádasd polgármestere. – Hónapok óta húzódik ez az ügy, és vélhetően egy ideig nem is lesz megnyugtató megoldás. Ennek pedig jelenleg az egyesület és az önkormányzat látja a kárát. Az utat tulajdonló PLES Zrt. azért zárta le az egyébként jó minőségű, stabilizált szakaszt, mert nem szeretné, ha azon a területen olyan tevékenységet folytatnának, ami jelenleg is zajlik. A haldányban ugyanis bányászgatnak, de a harmadik fél részéről történő tevékenység célja számunkra sem egyértelmű. Ez tehát nem a klub ellen irányul, de tény, hogy patthelyzet alakult ki. Ez az ügy nagymértékben hozzájárult a felnőttcsapat visszalépéséhez, mert a játékosoknak és vezetőknek elment a kedve az egésztől. Azt sem tagadjuk le, hogy az önkormányzat nem tudta olyan mértékben segíteni a klub működését, mint korábban. Az utánpótláscsapatok Borsodszentgyörgyön és Ózdon játszanak, de nyilván ez a helyzet sem tartható fenn hosszú időn keresztül. Számos irányba tettünk lépést, de egyelőre nincs megnyugtató eredmény. Természetesen továbbra sem engedjük el a legnépszerűbb sportágat, és a bajunkra igyekszünk megoldást találni. Még az is felmerült, hogy a város más pontján alakítunk ki egy új pályát. Majd meglátjuk, hogy a két út közül melyik segítheti a jövőben a borsodnádasdi labdarúgást.

Mindenki mehet

Tankó Roland lassan tizedik esztendeje tölti be a BLASE elnöki tisztét, vagyis a labdarúgás régi motorosa.

Az útakadály miatt sem az ellenfelek busza, sem a mentő- és tűzoltóautó nem tud behajtani

- Tankó Roland

– A történtek után a 2006-ban vagy előtte született játékosaink szabadon igazolhatóvá válnak, vagyis oda mennek, ahová akarnak, vagy tudnak – közölte a sportvezető. – A jobbak iránt, legalábbis úgy gondolom, lesz kereslet például Ózdról, vagy a Sajóvölgye Focisuliból. Az utánpótláscsapataink, az U14-es és az U16-os társaság Borsodszentgyörgyön játszik, ugyanakkor a fiúk itt edzenek, hiszen sporttelepünket személyautóval, kerékpárral és gyalogosan természetesen meg lehet közelíteni. Bajnoki meccseket viszont azért nem játszhatunk a pályán, mert az útakadály miatt sem az ellenfelek busza, sem a mentő- és tűzoltóautó nem tud behajtani. A gyerekek kezét a kialakult helyzetben sem engedjük el, már csak azért sem, mert az elmúlt hat évben a Sajóvölgye Focisulin kívül a DVTK-nak és a Mezőkövesd Zsóry FC-nek is adtunk játékost.