A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége hétfőn elfogadta a szezon utolsó nemzetközi versenyére készülő magyar válogatott névsorát: a maratoni világbajnokságot jövő csütörtöktől vasárnapig rendezik a portugáliai Ponte de Limában.

Tokaj után

Kadler Viktor, maraton vezetőedző huszonegy felnőtt versenyzővel számol Portugáliában. A csapat két verseny, a májusi Kadler Gusztáv magyar bajnokság és az egy héttel ezelőtti, tokaji válogató eredményei alapján alakult ki. A korábbi évekhez hasonlóan egy versenyszámban egy nemzet két egységet is indíthat. A csapatba a sportág három örökös bajnoka is bekerült. Kiszli Vanda címvédőként várhatja a női kajakosok rövidkörös és klasszikus maratoni versenyét is, míg a szakág valaha volt legeredményesebb alakja, Csay Renáta negyvenöt évesen is nekivág egy újabb világbajnokságnak.

Imponáló számok

A már húsz világbajnoki címet szerzett kajakos párosban tizenhárom elsőségnél tart a vb-ken, Ponte de Limában ismét Czéllai-Vörös Zsófiával ül egy hajóba, akivel az idei Európa-bajnokságon ezüstérmesek voltak. Visszatért a válogatottba a kilencszeres világbajnok Kövér Márton is. A Honvéd kenusa az Eb-t sérülés miatt kihagyta, a tokaji válogatót viszont imponáló fölénnyel nyerte klasszikus kenu egyesben. Ebben a számban egyébként tavaly második lett a vb-n, akkor csak Adolf Balázs előzte meg. A csapatban két olyan kajakos is van, akik három számban állnak majd rajthoz. Czéllai-Vörös a páros mellett, egyesben rövidkörön és a klasszikus maratoni számban is kiharcolta az indulást, csakúgy, mint a férfiaknál Boros Adrián. Utóbbi párosban ezúttal Erdélyi Tamással ül össze.



Megyénk sportolói

A vébén az U23-as és ifjúsági korosztályokban is osztanak majd érmeket. Az utóbbiak mezőnyében tiszaújvárosi és tokaji versenyzők is lesznek, akik várhatóan alaposan kitesznek majd magukért és érmekkel térnek haza az ibériai városból.

– Most éppen suliban vagyok – jelentkezett a vonal végén Soltész Péter, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 11/F osztályos tanulója, aki egyesben és párosban is rajthoz áll a vébén. – Úgy tudom, hogy szeptember 27-én indulunk Portugáliába, addig itthon tréningezünk, az itteni strandon és a Tiszán gyakorlunk Szegi Zsomborral. Már elég hideg van és a víz sem éppen kellemes, de ez sem engem, sem Zsombit nem zavarja. A céljainkról annyit, hogy mindkét számot meg akarjuk nyerni. Hazatérésünk után térhetünk pihenőre, hiszen ebben az évben már nem lesznek versenyeink. KT



Meseszép hely

Ponte de Lima a Lima déli partján található, a folyó Spanyolországban ered. A település Portugália egyik legrégebbi városa, 1125-ben alapították a Bragából Santiago de Compostelába és Lugoba vezető úton. Minden második hétfőn ott tartják egyik legnagyobb országos piacát. Szeptember második hétvégéjén Ponte de Lima 1826 óta három napon át rendezi a Feiras Novast (az új vásárokat), amelyet IV. Péter portugál király királyi rendelkezése biztosított számára. A környező vonzó vidéki területen atöbb barokk kastélyok található (Aurora, Bertiandos, Brandara, Calheiros és Pomarchao. A Ponte de Lima a régióban és egész Portugáliában is ismert vörös Vinho Verde borairól, a sarrabulho rizséről és újabban vízisport központként is számon tartják.

Kajak-kenu: az ifjúságiak mezőnyében

Ponte de Limában megyénk négy sportolója próbál szerencsét. A számaik, NK-1: Horváth Kata (Tiszaújvárosi KKSE). NK-2: Horváth Maja, Horváth Kata (mindkettő TKKSE). C-1: Soltész Péter (Visport Club Tokaj). C-2: Soltész Péter (VCT), Szegi Zsombor (TKKSE).