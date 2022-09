DVTK tartalék - Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–0 (1–0)

Diósgyőr, 200 néző. V.: Virág.

DVTK tartalék: Póser – Oláh B., Mrva, Ivánka, Silimon, Vajda (Kövesi), Radics (Balázs P.), Illés B., Fekete V., Balázsi L. (Ferencsik), Vincze D. (Demeter). Edző: Vincze Richárd.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. – Kundrák, Tóth B., Vitelki B., Tóth S. (Erős T.), Géringer L., Lőrincz, Páll Zs. (Kiss B.) Nagy D., Nagy P., Valkay. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

G.: Illés B., Vincze D., Fekete V. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vincze Richárd: – Nagyon örülök a győzelemnek, mert az elmúlt hetekben a csapatnak nem sikerült nyerni, pedig a játékunk akkor is megvolt. A modern, szenvedélyes futballt várom el a fiúktól, az első félidőben ezt hellyel-közzel megvalósítottuk, a fordulás után viszont inkább a védekezésünk volt modern. Azt be kell látni, hogy a második gólunk után a Tiszaújváros benyomott minket, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. Nagyon jól védekeztünk, és ha türelmesebbek vagyunk, akkor több lehetőségünk adódott volna. A pályára kivitt szenvedély pedig nálam is alapvetés. Egy diósgyőri csapatnak ebből a szempontból így kell futballozni. Gratulálok a játékosoknak.

Vitelki Zoltán: – Megint olyan szituációk után kaptunk gólokat, amiket nem engedhetünk meg magunknak. Sajnos sokszor találnak be az ellenfelek, ezen nagyon gyorsan változtatnunk kell. Igyekeztünk stabilabbá tenni a védekezésünket, de a mellékelt ábra azt mutatja, hogy nem sikerült. Az első gólnál a hazaiak játékosa nagyon eltalálta a szabadrúgást, a másik két diósgyőri találatnál azonban meg kell néznünk, hogy miben hibáztunk. Összességében az első félidőben sem játszottunk rosszul, a második játékrész pedig teljes egészében a miénk volt. Ezért viszont nem adnak pontot.