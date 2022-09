Tizenegy versenyzőt nevez a Magyar Judo Szövetség az októberi, Taskentben sorra kerülő világbajnokságra, ahol csak az egyéni küzdelmekben, nyolc súlycsoportban szurkolhatunk majd a mieinknek.

Karakas visszatér

Nemenként kilenc, súlycsoportonként legfeljebb két versenyzőt indíthat minden ország a vébén, vagyis legfeljebb tizennyolc sportoló képviselheti egy ország színeit az egyéni küzdelmekben. A magyar válogatott nem tölti majd ki ezt a létszámot. Tizenegy versenyzőnk indul majd a sportág legrangosabb erőpróbáján, az üzbegisztáni olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Amint az a listából kitűnik, Európa-bajnoknőnk, a 2020-ban az Év sportolónőjének választott Karakas Hedvig – aki egykor a Miskolci VSC tagja is volt – visszatér korábbi súlycsoportjába, az 57 kilogrammosok közé.

Október hatodikán

Az utazó csapat tagja lett volna Varga Brigitta is, aki Braun Ákos női szövetségi kapitány tájékoztatása szerint sérülés miatt nem tudja vállalni a részvételt. A vegyes csapatversenyben – amelyben három férfi (73, 90 és +90 kg), illetve három női (57, 70 és +70) súlycsoportban rendeznek mérkőzéseket – ezúttal nem vesz részt a magyar válogatott, a férfiaknál ugyanis az alsó három, a nőknél pedig a felső két súlykategóriában nem lesz egyéni indulónk.

A taskenti világbajnokság október hatodikán rajtol, a magas költségek miatt válogatottunk részletekben utazik majd a nyolc napos megmérettetésre. A küldöttséget Murakami Kijosi technikai igazgató vezeti majd, tagja lesz a versenyzőkön kívül Ungvári Miklós férfi és Braun Ákos női szövetségi kapitány, valamint Dénes László masszőr is. Nagy elismerés a hazai bírók számára, hogy az év legfontosabb eseményén is lesz magyar versenybíró, Gosztonyi Balázs személyében.

Ötvenen lesznek

– Az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a nők 70 kilós súlycsoportjában ötvenen lesznek – mondta Flórusz János, a DVTK vezetőedzője, Gercsák Szabina mestere, aki hozzátette: – Köztük olimpiai-, világ- és Európa bajnokok, valamint más kontinensek legjobbjai lesznek. Szabinával szemben az elvárás a pontszerzés, azaz az első nyolc közé kerülés, amely reális esélynek látszik. Kiválóságunkat nem hátráltatja sérülés, sem más gond, jelenleg a dunavarsányi négy napos táborban dolgozik. Esetében sok minden a sorsolástól függ: ha rögtön egy olimpiai-, vagy világbajnok mellé kerül, akkor természetesen nehezebb dolga lesz, mint mondjuk a negyvenedikkel szemben. Szerencsés esetben két kört is gond nélkül menetelhet, utána pedig már a nyolc közé jutásért meccselhet, ez már nagy fegyvertény lenne. A végső nyertes 1800 pontot kap, ez akkora mennyiség, hogy ennyivel már szinte olimpiai repülőjegyet lehet váltani, pláne akkor, ha plusz is összekapar valahol néhány száz egységet. Az aktuális világranglistán Szabina harmincon belül van, a sorsolásnál ez is számít. Mivel drága a kiküldetés, én nem utazom Taskentbe. Megjegyzem, hogy nem az ottani élet kerül sokba, hanem a repülőjegy – Taskentbe kétszer átszállással vezet az út –, továbbá a beutazás előtt költséges vírusteszteket kell teljesíteni, és már napokkal a világbajnokság előtt a helyszínre várják a dzsúdósokat. KT



Cselgáncs: a magyar vébécsapat

Férfiak. 81 kg: Ungvári Attila (Győri AC). 90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Nerpel Gergely (TFSE). 100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE), Cirjenics Miklós (Atomerőmű SE). +100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE Győr).

Nők. 52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE). 57 kg: Karakas Hedvig (BHSE), Kovács Kitti (BHSE). 63 kg: Özbas Szofi (BHSE). 70 kg: Gercsák Szabina (DVTK).



Az eddigi magyar vb-érmesek

Arany: Kovács Antal (95 kg, 1993, Hamilton), Braun Ákos (73 kg, 2005, Kairó).

Ezüst: Bujkó Tamás (60 kg, 1983, Moszkva), Hajtós Bertalan (71 kg, 1993, Hamilton), Kovács Antal (100 kg, 2001, München), Mészáros Anett (70 kg, 2009, Rotterdam), Mészáros Anett (70 kg, 2010, Tokió), Bor Barna (open, 2011, Tyumeny), Tóth Krisztián (90 kg, 2014, Cseljabinszk).

Bronz: Varga Imre (+95 kg, 1979, Párizs), Ozsvár András (open, 1981, Maastricht), Ozsvár András (open, 1983, Moszkva), Bujkó Tamás (60 kg, 1985, Szöul), Bujkó Tamás (65 kg, 1987, Essen), Csősz Imre (open, 1991, Barcelona), Ungvári Miklós (66 kg, 2005, Kairó), Ungvári Miklós (66 kg, 2007, Rio de Janeiro), Hadfi Dániel (100 kg, 2007, Rio de Janeiro), Baczkó Bernadett (57 kg, 2007, Rio de Janeiro), Mészáros Anett (70 kg, 2007, Rio de Janeiro),

Ungvári Miklós (66 kg, 2009, Rotterdam), Karakas Hedvig (57 kg, 2009, Rotterdam), Csernoviczki Éva (48 kg, 2011, Párizs), Mészáros Anett (70 kg, 2011, Párizs), Tóth Krisztián (90 kg, 2021, Budapest).