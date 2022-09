Labdarúgás. Az NB I-es bajnokság 9. fordulója keretében a dél-borsodi kisváros stadionjában 20 órakor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC találkozót. Amely elsősorban a hazaiak számára bír téttel, hiszen a sárga-kékek eddig mindössze 5 pontot kapartak össze és vonal alattiak, kieső helyen állnak, igaz még csak a pontvadászat negyede pergett le. A 11 egységgel rendelkező vendégek eddigi „munkásságából” kiindulva megjósolhatjuk, hogy a nézők sok gólos összecsapást tekinthetnek meg.

Egymás ellen

Az alakulatok egymás elleni produkált eddigi eredményei kiegyenlített képet mutatnak. Az összesített mérleg így fest: húsz mérkőzés, nyolc győzelem, négy döntetlen, nyolc vereség, azaz egyik fél sem tudott a másik fölé kerülni. A mezőkövesdiek a 2021/22-es szezonban is háromszor találkoztak a Tolna megyei gárdával. Cseriék megnyerték az első két mérkőzést, hiszen az első fordulóban 3–2-re diadalmaskodtak Pakson, míg novemberben hazai környezetben arattak 2–1-es győzelmet. A márciusi találkozó már csúnyán mutatott a matyók oldaláról, hiszen 4–0-ra veszítettek mostani vendégükkel szemben.

Ünnepelni akarnak

– Nemrég kezdtük a közös munkát, így azt mondhatjuk, hogy még mindig az ismerkedés fázisában vagyunk, nagyon sok munkát kell elvégeznünk – mondta Kuttor Attila, az MZSFC vezetőedzője. – Az öltözőben jó a hangulat, köszönhetően a Magyar Kupában aratott sikerünknek, ráadásul a Kazincbarcika elleni edzőmeccset is megnyertük. Remélem, hogy ezek a győzelmek kellő önbizalmat adnak majd az előttünk álló nehéz feladatokhoz. A Paks nagyon masszív, erős csapat, nem véletlenül áll a tabella ötödik helyén. Keretét jó játékosok alkotják és a gárda erejét mutatja, hogy legyőzte többek között a Mol Fehérvár FC és a Debreceni VSC gárdáját is. Természetesen igyekeztünk megfelelően felkészülni az ellenfelünkből, ezzel együtt bízom benne, hogy a saját játékunkat nyújtjuk majd. Nagyon fontos lenne a három pont megszerzése, mert ez önbizalmat adna a csapatnak. Remélem is, hogy megnyerjük mérkőzést, ugyanis szeretnénk elmozdulni a kieső helyekről és igyekszünk minél feljebb lépni a tabellán. Természetesen számítunk a lelkes szurkolóinkra, akik támogatása sokat jelent a számunkra. Hiszem, hogy sokan kilátogatnak a stadionba és lesz okunk a közös ünneplésre.

A kezdőcsapat

A hazaiak kerettagjai közül Horváth M., T. Kis, Madarász és Vadnai sérült. A várható kezdőcsapat: Piscitelli – Pillár, Lukic, Bobál D. – Qaka (Nagy G.), Karnyicki – Cseri, Besirovic Vajda S. – Molnár G., Drazic.

Labdarúgás: NB I., 9. forduló

A hétvégi program

Péntek, 20.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC

Szombat, 14.30: Újpest FC – Kisvárda Master Good. 17.00: Debreceni VSC – Budapest Honvéd. 19.30: Vasas FC – Zalaegerszegi TE FC.

Vasárnap, 16.30: Kecskeméti TE – Ferencvárosi TC. 18.45: Puskás Akadémia FC – Mol Fehérvár FC.