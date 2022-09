Péntek este foly­tatódik az erőltetett menet az NB I.-es labdarúgó-baj­nokságban. A Mezőkövesd Zsóry FC vendége 20 órától a Zalaegerszegi TE FC csapata lesz. A hazaiak két legutóbbi mérkőzésükön csak egy pontot gyűjtöttek: otthon ikszeltek a Vasassal, majd idegenben kikaptak a Puskás Akadémiától, így éppen eljött az ideje annak, hogy ismét nyerjenek, és stabilizálják helyüket a táblázat középmezőnyében.

Egymás ellen

A felek az első osztályban eddig kilenc alkalommal játszottak egymással, és a mérleg enyhe mezőkövesdi fölényt mutat. A sárga-kékek háromszor diadalmaskodtak, és négy döntetlen mellett két vereséget szenvedtek. A 2021/2022-es idényben háromszor találkoztak az együttesek: 2021 augusztusában 3–2-es mezőkövesdi siker született, majd a 13. fordulóban Zalaegerszegen 1–1-es eredménnyel zárult a mérkőzés, míg a 24. fordulóban gól nélküli döntetlent játszott a két társaság a matyóföldi kisváros stadionjában.

Mindent megtesznek

– Mindössze két nap telt el a két bajnoki mérkőzésünk között, így az a legfontosabb feladatunk, hogy a játékosokat megfelelően frissítsük – kezdte Supka Attila, a dél-borsodiak vezetőedzője, majd így folytatta: – Lényeges, hogy a fiúk minél jobban regenerálódjanak és jó állapotba kerüljenek a pénteki mérkőzésig. Azt gondolom, hogy egy küzdelmes, harcos mérkőzést játszunk a Zalaegerszeggel: ellenfelünk nagyon agresszívan játszik, megpróbál letámadni és már az ellenfél térfelén labdát szerezni. Nekünk hasonló teljesítményre lesz szükségünk, mint a Puskás Akadémia ellen, leszámítva az első tíz percet. Igyekszünk jól felépíteni a játékunkat, és a kínálkozó lehetőségeinkből próbálunk gólt vagy gólokat szerezni. A dunántúliak nagy erőssége, hogy a védelem és a középpálya összeszokott, hiszen a csapat gerince két-három éve együtt futballozik, és a támadóik között is van olyan, aki régóta ott játszik. Tisztában vagyunk azzal is, hogy ellenfelünk elsősorban csapatként működik jól. Sajnos a sérültjeink állapota nem változott, ráadásul Cserinek és Molnárnak is akadt kisebb egészségügyi problémája az elmúlt napokban. Megpróbáljuk azokat a játékosokat megfelelően felkészíteni, akikre számíthatunk, mindent megteszünk, hogy itthon gyarapítsuk pontjaink számát.

A kezdőcsapat

A Mezőkövesd Zsóry FC játékosai közül Besirovic, T. Kis, Madarász és Vadnai sérült, nem játszhat. A várható kezdőcsapat: Piscitelli – Kállai K. Pillár (Schmiedl), Lukic, Bobál G., Vajda S. – Cseri, Karnitski, Nagy G. – Molnár G., Drazic.

A 6. fordulóban játszották

Mol Fehérvár FC – Kecskeméti TE 2–1 (1–1)

Gólszerző: Nego (31.), Stopira (90.), ill. Katona B. (40.).

Vasas FC – Ferencvárosi TC 0–1 (0–1)

Gólszerző: Zachariassen (17.).

(Tegnap oldalzárta után ért véget a Budapest Honvéd – Újpest FC találkozó.)

A bajnokság állása

1. Kisvárda Master Good 6 4 2 – 16–8 14

2. Ferencvárosi TC 4 4 – – 9–1 12

3. Kecskeméti TE 6 2 3 1 7–5 9

4. Puskás Akadémia FC 6 2 3 1 6–4 9

5. Paksi FC 5 2 2 1 11–10 8

6. Zalaegerszegi TE FC 5 2 1 2 8–9 7

7. Mol Fehérvár FC 5 2 – 3 7–10 6

8. Mezőkövesd Zsóry FC 6 1 2 3 8–10 5

9. Budapest Honvéd 5 1 1 3 6–12 4

10. Vasas FC 6 – 4 2 5–7 4

11. Debreceni VSC 6 – 4 2 9–13 4

12. Újpest FC 4 – 2 2 4–7 2

A 7. forduló programja, péntek, 20.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszegi TE FC. Szombat, 14.00: Kecskeméti TE – Paksi FC. 16.15: Vasas FC – Puskás Akadémia FC. 18.15: Debreceni VSC – Mol Fehérvár FC. Vasárnap, 14.45: Kisvárda Master Good – Budapest Honvéd. 17.30: Újpest FC – Ferencvárosi TC.

(A borítóképen: Drazic góllal vagy gólokkal segítheti győzelemhez csapatát | Fotó: Gál Péter)