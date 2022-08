A kötöttfogásúak 77 kg-os küzdelmében Zurai Rajmund kedvezőtlen sorsolást kapott: az első körben a grúz Tornike Mikeladze ellen mutatkozott be a bolgár fővárosban. A diósgyőri fiút ellenfele az első menetben háromszor is megpörgette lentről, így alakította ki a 7–0-ás végeredményt.

– Rajmi ága brutálisan erős volt – mondta Juhász Sándor, a sportoló klubedzője. A grúz mellett az oldalán volt a moldáv, az azeri, a bolgár, a török, és az iráni versenyző is, így ebből több nem jöhetett ki.