Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága játékvezetői bizottságának egri táborában dr. Varga Zsolt, a testület elnöke többek között azzal büszkélkedett, hogy Punyi Gyula a közelmúltban megkapta a kétszázadik NB II.-es asszisztensi küldését. A testnevelés szakos, sportmenedzseri végzettséggel is rendelkező jubiláns a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában tanít.

Több tanítványa követi

– Játékvezetői vizsgát 2008-ban tettem – kezdte, majd így folytatta: – Miután kipróbáltam magam, megszerettem ezt a tevékenységet, amely egyre fontosabb része lett az életemnek. Talán azért is, mert a „munka” hasonlít a testnevelő tanári pályához, szükség van olyan tulajdonságokra, mint hitelesség, következetesség, korrektség, empátia és pedagógia. Emellett olyan közegbe és emberek közé kerültem, ahol a mai napig jól érzem magam. A megye III.-ban kezdtem, majd a lépcsőfokokat megjárva asszisztensként kerültem az akadémiai képzésre. Az NB II.-ben több mint tíz évvel ezelőtt a Cegléd – Debrecen találkozón mutatkoztam be, a dupla százast pedig a Szeged – Békéscsaba mérkőzésen értem el. Az NB I.-ben kétszer voltam tartalék, az idén pedig bekerültem az úgynevezett VAR 2 képzésbe, és pályaasszisztensi képesítést szereztem. Ez azt jelenti, hogy asszisztensként részt vehetek olyan összecsapásokon, amelyeken videós rendszert használnak. A munkahelyemen tudják, hogy a partjelzés a hobbim, és velem kapcsolatban a gyerekek is képben vannak. Diákjaim sokszor érdeklődnek a meccseimről, sőt a gimnáziumból évről évre küldünk hallgatókat a játékvezetői tanfolyamokra. Minél tovább szeretnék a lehető legmagasabb szinten működni. Hogy ez az élvonalban is megadatik-e, azt nem tudom, nem az én tisztem eldönteni. Egyet tehetek, hogy továbbra is alázattal teszem a dolgom, szolgálom a játékvezetést.

(A borítóképen: Punyi Gyula alázattal szolgálja a játékvezetést | Fotó: olvasónktól)

Jó tudni

Sárospatak és környéke mindig fontos bázisa volt a megyei játékvezetésnek. A zempléni régiót most tizennyolcan képviselik a sípos-zászlós testületben.