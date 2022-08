Alexander Shkrabov a 2022/2023-as szezonra szóló szerződést írt alá és kedden már meg is érkezett Miskolcra. A védő Homel városában kezdte pályafutását, majd bekerült a belarusz U18-as válogatottba, amellyel világbajnokságon is részt vett. Ezt követően az U20-as válogatottnak volt tagja, akik a belarusz bajnokságban versenyeztek, valamint Divízió I/A világbajnokságon is szerepeltek, ahol a bronzérmet szerezték meg. A 2020/2021-es évadot szintén a belarusz élvonalban töltötte, de ekkor már a Dinamo-Molodechno játékosa volt. A legutóbbi évad során a KH Torun színeiben szerepelt, így Miskolcra a lengyel élvonalból érkezik.

– Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a DVTK Jegesmedvék csapatához. Már az első tárgyalás során nagyon szimpatikus volt a klub, majd begyűjtöttem az információkat a csapatról, városról, szurkolókról, mérlegeltem és végül örömmel fogadtam el az ajánlatot. Számomra a legfontosabb a csapat sikere, fontosabb, mint az egyéni érdekek, ezért mindent meg fogok tenni a jégen, hogy segítsem a társakat. Ezt leginkább a saját védekező zónánkban tudom a leghasznosabban tenni, de a támadásokat is igyekszem segíteni. Alig várom, hogy kezdődjön a bajnokság – nyilatkozta új klubja honlapjának Alexander Shkrabov.