Remekül kezdte Csomós Miklós és Nagy Attila a Barum Rallyt, az Európa-bajnokság hetedik futamát. A HUMDA Academy versenyzőpárosa a második gyorsasági szakaszt megnyerte és a verseny második helyén állt. A hatodik szakaszon azonban lecsúsztak az útról a Skoda Fabia R5-össel, fának ütköztek, és kiestek a versenyből. A balesetben a sárospataki Csomós Miklós nem sérült meg, a sajószentpéteri navigátor, Nagy Attila viszont kisebb zúzódásokat szenvedett. Elővigyázatosságból egy napig kórházban tartották, de másnap délben már kiengedték. Egyelőre mankóval jár, ugyanakkor azt üzeni: nagyon jól van.

Belvárosi szakasz

A szokásos zlíni városi prológgal vette kezdetét a Barum Rally, amelyen Csomós Miklós és Nagy Attila az abszolút nyolcadik időt autózták Skoda Fabia R5-tel. Másnap reggel az igazi gyorsasági szakaszokkal folytatódott a verseny, amelyeken az Eb-mezőny mellett a hazai pilóták is különösen bizonyítani akartak, hiszen a cseh rallysport számára a Barum Rally az év legkiemelkedőbb eseménye.

Éppen ezért volt meglepő, hogy a 12 kilométeres Březová szakaszt nem helybéli versenyző, hanem az, R5-ös autóval a Barum Rallyn először induló Csomós–Nagy páros nyerte. Ezzel a verseny második helyére léptek elő. A harmadik gyorsasági szakaszon beesett előttük egy páros, és mivel nem láttak OK táblát, megálltak a balesetnél. Ezért megállapított időt kaptak, amivel visszaestek a hatodik helyre.

A második kör is jól kezdődött páros számára. Hatodik időt autózva, egyet előrelépve az ötödik helyen álltak. Csak a Barum Rallyn nevelkedett cseh versenyzők voltak előttük, az Eb-mezőny többi tagját verték.

Túl nagy tempó

A hatodik gyorsasági szakaszon egy jobbosban elúszott a Skoda hátulja, ahogy visszajöttek az útra, átcsapott és keresztben csúszva az autó jobb oldalával ütköztek neki egy fának. Csomós Miklós nem sérült meg az ütközésben. Nagy Attila kisebb zúzódásokkal úszta meg.

- A legfontosabb, hogy mindketten jól vagyunk. Az autóval viszont lesz munka bőven – kezdte Csomós Miklós. – Nagyon nehéz, de őrülten jó verseny volt a Barum Rally. - Jó volt gyorsasági győzelemmel kezdeni. Ilyen erős és ilyen tapasztalt ellenfelek ellen ez számunkra óriási dolog. Azt azért hozzá kell tennem, hogy az időjárás nem volt egyértelmű, sokan mentek slickkel vagy keresztben felrakott slickkel és esőgumival. Mi négy esőgumit választottunk, amivel szerintem előnyben voltunk. Semetínt nagyon vártuk, ezzel az R5-ös autóval elég félelmetes szakasz, gyors, dobálós, de rettenetesen élveztük. A második kör is jól kezdődött, de sajnos a hatodik gyorsaságin, Březován túl gyorsak voltunk. Egész egyszerűen nagy volt a tempó. Talán egy picit el is könnyült az autó egy úthibán. Lecsúszott a hátulja a fűre, ahogy visszajöttünk, átcsapott és a jobb oldalával nekiütköztünk egy fának. Attila lába megsérült, de szerencsére nem súlyos. Nem jött jókor az autó törés, de azt gondolom, hogy ez benne van a rallyban. Rengeteg magyar szurkolóval találkoztunk a Barum Rallyn, fantasztikus érzés volt így versenyezni. A baleset után annyi jókívánságot kaptunk, hogy az már szinte hihetetlen. Köszönjük mindenkinek.

Nincs nagy baj

A baleset után Nagy Attilát kórházba szállították, de szerencsére a sérülése rosszabbul nézett ki, mint amilyen valójában volt. Nem tört el semmije, így csak elővigyázatosságból tartották bent egy napig a kórházban. Másnap viszont kiengedték és már a rá jellemző jókedvvel nyilatkozott.

- Nagyon jól vagyok – nevetett. – De tényleg, mentálisan és fizikálisan is. Tegnap este volt egy mélypont, kicsit el is pityeredtem, hogy ebből életünk legjobb eredménye lehetett volna és nem tudunk tovább menni, de ma már jobban vagyok és büszke vagyok az eredményeinkre. Szerencsére nincsen semmilyen sérülésem. Az autó az oldalán állt meg és beszorult a lábam, úgy húztak ki. Kicsit el volt deformálódva, de a kórházba menet megvizsgáltak és már akkor úgy tűnt, nincs semmi baja. Bent nagyon szakszerű ellátást kaptam – ezúton is köszönöm mindenkinek –, megröntgeneztek, megállapították, hogy nincs semmi bajom, de a nagy lassulás miatt még bent tartottak éjszakára. A lábam fáj, de nem kell még fájdalomcsillapítót sem szednem, kibírható. Pár napig mankóval kell járnom, én úgy tervezem, hogy két–három nap múlva eldobom, barátnőm szerint az azért több lesz. Tulajdonképpen akár már most is versenyezhetnénk, mondjuk a beszállás nehezen menne, de ha ezen múlna, megoldanám. Nagyon köszönöm a rengeteg jókívánságot, érdeklődést. A kórházi képemre jött több mint négyszáz üzenet, mindet elolvastam és mindegyikért nagyon hálás vagyok. Sokat segítettek. Most már csak egy dolgunk van Mixivel, minél hamarabb visszatérni és egy jó eredménnyel meghálálni ezt a sok szeretetet, amit a szurkolóktól kapunk.