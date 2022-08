A Dreher 24 Bódva-völgyi Maratont szeptember 17-én, szombaton rendezi az Edelényi Futók Egyesülete, amely az esemény központját a kastélyszigeten alakítja ki.

– Annak érdekében, hogy kezelni tudjuk a tömeget, az összlétszámot négyszázban maximáljuk – mondta Loj Balázs, a verseny egyik szervezője. – A felnőtt szereplők egyben jótékony futók is, nevezési díjukból ugyanis ötszáz forintot a Magyarországi Légimentésért Alapítvány részére utalunk át. Ugyancsak fontos tudnivaló, hogy eseményünk az Ötpróba program pontgyűjtő állomása is egyben, a regisztráltak pedig elért pontjaikat jutalmakra válthatják be. Nevezni a verseny napján 7 órától a kastélyszigeten található centrumban a maraton, félmaraton számokra 8 óra 20 percig, a gyermekfutamra és 10 kilométeres távra 9 óra 15 percig lehet. A nevezési díjak 1000 forinttól 7000 forintig terjednek.

Atlétika: jó tudni

Rajt: 10 óra.

Gyermekfutam: 10 óra 10 perc.

Útvonal, 10 km: Edelény, Balajt, Edelény.

Félmaraton: Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Edelény.

Maraton: Jósvafő, Szinpetri, Szin, Perkupa, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Edelény.

Cél (minden kategóriának): Edelény, kastélysziget.

(A borítóképen: A rajt és a cél is a kastélyszigeten lesz | Fotó: ÉM-archívum)