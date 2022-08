Az NB I.-es labdarúgó-bajnokság 2. fordulója keretében eredetileg otthon fogadta volna ellenfelét a Mezőkövesd Zsóry FC gárdája, a dél-borsodiak stadionjában azonban kicserélték a gyepszőnyeget, ezért a felek felcserélték a pályaválasztói jogot. Vasárnap délután így a sárga-kékek látogattak a szabolcsi kisvárosba a legutóbbi idény ezüstérmeséhez.

A hazaiak a Molde elleni Európa Konferencia Liga-mérkőzésükhöz képest hat helyen változtattak, a kövesdiek viszont mindössze egy poszton cseréltek: trénerük az Újpesten gyengélkedő (és az első fél­idő után lecserélt) Molnár G.-t Drazicra váltotta. A vendégek újra az 5-3-2-es hadrendet választották, ebből kitűnt, hogy védőmunkájukat tartották elsődlegesnek. Mivel az elmúlt napokhoz képest pár fokot csökkent a hőmérséklet, így csak mérsékelt hőség, ugyanakkor jó talajú pálya fogadta a csapatokat.

Drazic és Jurina nagy vágtáival kezdődött az összecsapás, majd a 6. percben egy kiugratást követően vezetést szereztek a pirosban küzdő várdaiak, és ezzel lépéselőnybe kerültek, az MZSFC-nek pedig hamar fel kellett adnia sündisznóállását. Csipkedték is magukat Cseriék, és a 17. percben közel álltak az egyenlítéshez: Drazic cselezgetett a büntetőterület előtt, halomra döntötte a szabolcsi védőket, majd emelt, labdája viszont ha kevéssel is, de a keresztléc fölött végezte. Letámadással próbálkozott a KMG gárdája, ezzel igyekezett megakadályozni a látogatókat abban, hogy gyors akciókat vezessenek, akik számára maradt a sokadogatásos támadásszövés. Vajda fellépett a középpályára, és aktívan segítette a rohamokat, magas beadásait azonban Hindrich könnyűszerrel ölelte mellre. A 33. percben Cseri előtt adódott „helyzetecske”, az ötös közeléből azonban erőtlenül lőtt, így a kisvárdai portás bele tudott ütni a labdába. A 35. percben úgy tűnt, hogy megpecsételődik a Mezőkövesd sorsa: ­Schmiedlt kiállították, majd megszületett az otthoniak második gólja. Kettőt is cserélt Supka Attila, aztán az első félidő hosszabbításában a nagyon aktív Vajda hathatós közbenjárásával szépítettek a mezőkövesdiek, akik így tíz emberrel visszajöttek a mérkőzésbe.

Gyorsan eldőlt

Amilyen jól végződött az első félidő a mezőkövesdiek számára, olyan rosszul kezdődött a folytatás. Hamar megszületett a várdaiak harmadik gólja, amely tulajdonképpen már eldöntötte a pontok sorsát, majd pár perccel később megszületett a Master Good negyedik találata, amely a „pipában” kötött ki, és ettől kezdve már nem akadtak vitás kérdések. A létszámfölény miatt könnyű dolga volt a szabolcsiaknak, a játék többnyire a borsodiak térfelén folyt. Supka Attila hatvan perc játék után ismét kettős cserét eszközölt: az elfáradt Cserit Madarászra váltotta, míg a gyengélkedő Drazic helyére Molnár G.-t küldte a gyepre, és a hazaiak szakvezetője, Török László is több helyen változtatott. Kényelmes játszadozást láthattak a nézők, a házigazdák nem erőltették a gólgyártást, Tordaiék pedig beletörődtek a helyzetükbe. Gurigázással teltek a percek, közben érkeztek a hazai friss erők, tekintettel a csütörtök esti kupavisszavágójukra. A 77. percben Molnár G. kihagyhatatlan helyzetből, közelről, ballal, „elegánsan” a jobb alsó sarok mellé gurított, a túloldalon pedig Mesanovic két méterről Tordaiba rúgta a labdát. A 79. percben szépített a Zsóry FC, végül nem sokkal a lefújás előtt Mesanovic ki akarta cselezni a csaknem a félpályáig merészkedett Tordait, de ez nem ment neki, a labda Lucas elé került, de a középpályás emelése elkerülte a ketrecet.

A közepes iramú és színvonalú mérkőzést szakmai szempontok alapján nehéz mérlegre tenni, ugyanis a sárga-kékek 58 percig mínuszlétszámban futballoztak. A végig fölényben lévő Kisvárda helyzetei alapján nagyobb arányban is győzhetett volna, ennek ellenére az élvonalban ritkán fordul elő olyan, amit a mezőkövesdiek produkáltak: Vajdáék tíz emberrel küzdve kétszer is bevették ellenfelük hálóját, erre büszkék lehetnek, és ez erőt adhat számukra a folytatásra.

Percek, események

6. perc: Asani ugratta ki a leshatáron helyezkedő Ilievskit, aki betört a 16-oson belülre, majd 10 méterről, jobbal célzott. Lövését Tordai bravúrral mentette, a róla kipattanóra viszont lecsapott a jó ütemben érkezett Camaj, aki 8 méterről, ballal a jobb alsó sarokba gurított, 1–0.

35. perc: Schmiedl arcon rúgta Ilievskit, és kirívó szabálytalanságáért teljesen jogosan nyomban piros lapot kapott Andó-Szabó játékvezetőtől.

37. perc: A kiállítást követően Camaj 17 méteres szabadrúgása kipattant Tordairól, a labdára Melnyik érkezett, és 6 méterről, jobbal a bal alsó sarokba helyezett, 2–0.

45+3. perc: Cseri indította a jobb oldalon felfutó Kállai K.-t, aki az alapvonal közeléből Vajdához ívelt. A meccs közben középpályássá vált játékos 14 méterről kapura emelt, a labda pedig a menteni akaró Leoniról a háló jobb oldalába vágódott, 2–1.

49. perc: Makowski jobbról élesen az ötösön belülre lőtt, az érkező Ilievski pedig közvetlen közelről a hálóba kotorta a labdát, 3–1.

56. perc: Makowski kapott remek indítást, átvette a labdát, pár métert vezette, majd a 16-os vonaláról, jobbal óriási erővel úgy lőtt a bal felső sarokba, hogy a labda a keresztlécet is érintette, 4–1.

79. perc: Molnár G. jó ütemben indította a védők gyűrűjéből kilépő Jurinát, aki kapásból, 6 méterről, elegáns mozdulattal lőtt a jobb alsó sarokba, 4–2.

Kisvárda Master Good vs. Mezőkövesd Zsóry FC 4–2 (2–1)

Kisvárda, 1927 néző. V.: Andó-Szabó (Tóth II. V., Garai).

Kisvárda Master Good: Hindrich (5) – Hej (6), Vranjanin (5), Kovacic (5), Leoni (5) – Lucas (5), Makowski (7), Melnyik (6) – Camaj (6), Ilievski (6), Asani (6). Vezetőedző: Török László.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (5) – Kállai K. (5), Schmiedl (5-2=3), Karnitski (5), Bobál (5), Vajda S. (6) – Cseke (5), Nagy G. (4), Cseri (4) – Drazic (4), Jurina (6). Vezetőedző: Supka Attila.

Csere: Nagy G. helyett Besirovic (5) a 40., Karnitski helyett Pillár (5) a 40., Kállai K. helyett Madarász (–) a 61., Cseri helyett Molnár G. (–) a 62., Makowski helyett Bíró (–) a 66., Camaj helyett Heles (–) a 66., Ilievski helyett Mesanovic (–) a 75., Kovacic helyett Széles (–) a 75., Asani helyett Czérna (–) a 79. percben.

Sárga lap: Kállai K. az 5., Pillár a 45+1. percben.

Kiállítva: Schmiedl a 35. percben.

Gólszerző: Camaj (1–0) a 6., Melnyik (2–0) a 37., Leoni (öngól, 2–1) a 45+2., ­Ilievski (3–1) a 49., Makowski (4–1) az 56., Jurina (4–2) a 79. percben.

Török László: – Természetesen örülünk a győzelemnek, amelyért gratuláció jár a csapat minden tagjának. Korán gólt szereztünk, majd később is próbáltunk építkezni, de pontatlan futballra váltottunk. Jókor szereztük a második találatunkat, aztán kaptunk egy „kisvárdai” gólt, erről többet nem akarok mondani, majd a történetét átbeszéljük és a bajunkat megoldjuk. Sikerünkhöz az emberelőny is kellett, de ez hozzátartozik a játékhoz.

Supka Attila: – Az értékelhetetlent nehéz értékelni. Adtunk három gólt az ellenfelünknek, és amit előre megbeszéltünk – ilyen volt például az agresszivitás, a szélekről érkező labdák kontrollálása –, azokat a csapat nem tartotta be. Rengeteg egy-egy elleni lehetőségünk akadt, ezekből azonban nem tudtunk gólokat szerezni. A kiállítás után védekezésre kényszerültünk, és bár szépítettünk, majd azt gondoltuk, hogy talán lehetnek esélyeink, de aztán hibát hibára halmoztunk.