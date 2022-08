Három idegenbeli találkozó után hétfőn este először szerepelt otthon a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgó gárdája. A gyepszőnyeg cseréje miatt kis pályaavatónak nevezett mérkőzésre a szomszédvár Debreceni VSC érkezett a kisvárosba. A felek eddig hat meccset vívtak, de ezek közül egyet sem nyertek meg, ennek következtében fogadkozásban nem volt hiány. A hazaiak mestere négy helyen változtatott a Kecskeméten vesztes csapatán: kihagyta Kállai K.-t, Karnitsikit, Csekét és Molnár G.-t, helyükre pedig Lukicot, Madarászt, Nagy G.-t és Kist küldte a küzdőtérre, amely az eső miatt csúszós volt. Supka Attila a hadrenden is változtatott, a korábbi 5–3–2-es formációját 3–4–3-ra változtatta.

Eső után góleső

Nagy elánnal, bátor, tiszteletet parancsoló belépőkkel indult a csata. Dzsudzsák a 4. percben középről végezhetett el szabadrúgást, jól, de erőtlenül emelt, így Piscitelli könnyen hárított. Aztán hamar vezetést szerzett a Loki, és ezzel megvalósult együttesének álma, idegenben gyorsan előnybe került. Az következett, ami várható volt: a fehérek sok adogatással szőtték támadásaikat és a kiugratásokra építették taktikájukat. A kövesdiek nem jöttek zavarba, ügyes és veszélyes akciókat vezettek, hamar egyenlítettek, majd a vezetést is megszerezték, így máris a DVSC-nek kellett valamit kitalálnia. Besirovic és Cseri jól mozgatta társait, akik közül Drazic a büntető terület környékén többször is kilépett, és zavarba hozta a hajdúságiakat. A gólok előkészítéséből részt vállaló Kis meghúzódott, hamar jött a kényszerű csere, de a játék képe nem változott. Akciózott az MZSFC, míg a DVSC kontrázott, és a 28. percben Romanchuk 5 méterről könnyűszerrel egyenlíthetett volna, de mellé bólintott. Jó volt az iram, és a színvonal is felülmúlta az átlagost. A 34. percben a higanymozgású Drazic úgy döntötte halomra a debreceni védőket, mint a tekebábúkat, és góljával már a három pont várományosává léptette elő a sajátjait. A levonuláskor ritkán kapnak vastapsot a dél-borsodiak, ezt most teljes joggal érdemelték ki.

A vendégek trénere három cserét is eszközölt a szünetben, és jót húzott, mert egyik beküldöttje nyomban a kezdés után szépített, így egyszeriben nyílttá vált a találkozó. Csípkedték magukat a debreceniek, és az 54. percben akár egyenlíthettek volna. Ezután elképesztő védelmi hibák sorozatát mutatták be a vendégek védői, a sárga-kékek pedig egy percen belül kétszer is a kapuba találhattak volna, de Drazic és Selmani is eltévesztette az üres ketrecet. A gladiátorokat megszégyenítő mozdulatok után folytatódott a vendégvédők ámokfutása, majd a jogos büntetőből tulajdonképpen eldőlt az összecsapás sorsa. Amikor a felek megnyitották a hajrát, kissé leült a mérkőzés, jöttek a pontatlan átadások, a helyezkedési hibák. Az otthoniak megfogyatkoztak, aztán hármat cseréltek: az egyik beküldött labdarúgó, a 18 éves Kállai Zalán élete első NB I-es találkozóját jegyezte. A látottak alapján a fordulatos, érdekes és változatos összecsapást a hazaiak sokkal nagyobb arányban is megnyerhették volna.

Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC 4-2 (3–1) Mezőkövesd, 1600 néző. V.: Erdős (Vígh-Tarsonyi, Garai). Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli – Pillár, Lukic, Bobál – Madarász, Cseri, Nagy G., Besirovic – Drazic, T. Kis, Vajda. Vezetőedző: Supka Attila. Debreceni VSC: Megyeri – Baranyai, Romanchuk, Charleston, Manrique – Szécsi, Neofytidis, Dzsudzsák, Bévárdi – Horváth K., Babunski. Vezetőedző: Joao Janeiro. Csere: T. Kis helyett Selmani a 19., Babunski helyett Bárány a 46., Baranyai helyett Baráth a 46., Romanchuk helyett Lagator a 46., Cseri helyett Cseke az 53., Bévárdi helyett Varga J. a 68., Horváth K. helyett Olawale a 69., Selmani helyett Karnitski a 81., Drazic helyett Molnár G. a 81., Madarász helyett Kállai Z. a 81. percben. Sárga lap: Babunski a 32., Horváth K. a 39., Vajda a 41., Bévárdi a 45+2., Lagator a 65., Neofytidis a 72., Bárány a 96. percben. Kiállítva: Cseke a 79. percben. Gólszerző: Szécsi (0–1) a 6., Madarász (1–1) a 13., Besirovic (2–1) a 17., Drazic (3–1) a 34., Bárány (3–2) a 46., Besirovic (4–2, 11-esből) a 66. percben.

Percek, események 6. perc: Horváth K. hozta játékba Szécsit, aki balról tempósan kanyarodott középre, a védők ugyan követték, de nem tudtak szerelni. A középpályás 17 méterről, jobbal megcélozta a bal alsó sarkot, labdája pedig a kapufát is súrolva vágódott a hálóba, 0–1.

13. perc: Kis mesteri emelésére Madarász rajtolt, és az ötös jobb sarkáról, kapásból, jobbal a bapu jobb oldalába lőtt, 1–1.

18. perc: Kis rosszul sikerült átadása volt a kulcs momentum. Szécsi ugyanis a furcsán pörgő labdát rosszul találta el, pont úgy, hogy Besirovichoz passzolt. Besirovic megköszönte, átvette a játékszert, majd 17 méterről, jobbal, a jobb alsó sarokba helyezett, 2–1.

34. perc: Madarász átadását Drazic mellel levette, majd cselek és testcselek egész sorát mutatta be, aztán 11 méterről, jobbal a bal alsó sarokba helyezett, 3–1.

46. perc: Bévárdi jobb oldali beadását Bárány 5 méterről fejelte kapura, labdája Lukicot érintve pattant a kapu bal oldalába, 3–2.

66. perc: Lagator átkarolta és lerántotta Bobált, Erdős pedig nyomban 11-est ítélt. Besirovic futott a labdának és jobbal a ketrec jobb oldalába bombázott, 4–2.

78. perc: Cseke durván belerúgott Manriquébe, először csak sárga lapot kapott, de az ítéletet később Erdős visszavonta és felmutatta a piros kártyát a kövesdiek játékosának.