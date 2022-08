Előljáróban Bajúsz Endre, a diósgyőriek sportszakmai vezetője elmondta, elsősorban azért váltak meg Dragan Vukmirtól – aki a csapatot még az előző hétvégén Pécsett is irányította – mert eredménytelen volt a csapat, igaz, játékban voltak bíztató jelek. Hozzátette azt is: az új trénerrel két asszisztens edző is érkezik majd hamarosan, egyik a védekezésért, másikuk a támadásért, azok felépítéséért lesz felelős. Szintén elhangzott, hogy Kuznyecovval 3 éves szerződést kötöttek.