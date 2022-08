Credobus Mosonmagyaróvár vs. KolorCity Kazincbarcika SC 1–2 (1–2) Mosonmagyaróvár, 400 néző. V.: Gaál (Kulman, Ország). Mosonmagyaróvár: Slakta – Jasarevic (Tóth L., 58.), Czingráber (Papp Sz., 46.), Debreceni A., Deák I., Horváth K. (Nagy K., 58.) – Végh A., Gáncs (Dezamits, 58.), Illés D. – Nagy Z., Boros (Szalka, 70.). Vezetőedző: Varga László. KolorCity Kazincbarcika SC: Megyeri II. G. (Megyeri I. G., 25.) – Szemere B., Ur, Szekszárdi (Lippai, 42.), Süttő – Szabó B. (Pálinkás, 71.), Heil, Csatári – Kállai Z. (Hleba, 71.), Takács T., Székely D. Vezetőedző: Varga Attila. Sárga lap: Nagy Z. (21.), Debreceni (42.), Szalka, (74.), ill. Szekszárdi (17.), Szemere (76.), Takács T. (79.), Hleba (93.).

Gólszerző: Illés D. (36.), ill. Székely D. (4.), Takács T. (45+3.).

Kiállítva: Szalka (90.), ill. Takács T. (84.).

Jók: Illés D., ill. Süttő, Kállai Z., Székely D. Varga László: – Jól kezdtük a mérkőzést, azt kértem a srácoktól, hogy legyen meg az önbizalmuk, és játszanak ennek megfelelően. Ezt teljesítették, ugyanakkor kaptunk két elkerülhető gólt. Összességében elégedett vagyok, ha ezen az úton megyünk tovább, akkor az a kis szerencse is, ami ma is hiányzott, mellénk fog állni. Varga Attila: – Kellő odafigyeléssel és magabiztossággal léptünk pályára, úgy gondolom, ez döntő volt. Fizikálisan nagyon megerőltető volt, de működött a taktikánk, és a fiúk mentalitásával sem volt gond, és hozzáteszem, a szerencse is mellénk állt.