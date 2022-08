Már nem kell sokat várni az első és másod­osztályú futsalbajnokságok indulásáig. A nőknél, az élvonalban újra lesz megyei induló, ugyanis az NB II. Keleti csoportját biztosan megnyerő Miskolci Vénusz együttese benevezett az NB I.-re. A korábbi, 2012-es bajnok legutóbb a 2019/2020-as pontvadászatban volt a legmagasabb osztály tagja, igaz, az az évad nem ment végig, a koronavírus miatt 2020 márciusában félbeszakadt. Sokáig úgy nézett ki, hogy a sorozatnak ismét 8 gárda lesz a résztvevője (a Nyugati csoport bajnoka, a Kelen SC ugyan nem élt az élvonalbeli indulási jogával, de helyette az Újpest vállalta az indulást), ám az utolsó pillanatban a sokszoros bajnok és kupagyőztes Astra jelezte a szövetség felé, hogy a nevezés ellenére mégsem indul a felnőttbajnokságban, az utánpótlás-futsal­bajnokságokban azonban részt vesz.

– Azért neveztünk az NB I.-re, mert úgy gondoljuk, hogy szakmailag jóval nagyobb kihívás, mint az NB II. – közölte az Északkal Juhász Viktor, a Miskolci Vénusz elnöke. – Két évet voltunk a második vonalban, viszont a legutóbbi bajnoki aranyérem mellett azt is elmondhatjuk magunkról, hogy a Magyar Kupában bekerültünk a Final Fourba, a legjobb négybe. Az élvonalbeli szerepvállalásban figyelemmel voltunk a Diósgyőrrel való együttműködésre is. Az utánpótlásból ugyanis páran nálunk fognak futsalozni, és ezáltal jobban tudnak fejlődni. Tizenkét fős kerettel tervezünk, a szakmai munka irányítója továbbra is Volodimir Kolok lesz. Törekedni fogunk arra, hogy harcban legyünk a negyedik helyért, az lehet a realitás, hogy azt esetleg elcsípjük, de ehhez nemcsak a tudásra, a munkára lesz szükségünk, hanem némi szerencsére is. Annyi negatívum van pillanatnyilag, hogy csapatkapitányunk, Kovács Aliz egy nagypályás edzőmeccsen megsérült, s elképzelhető, hogy emiatt hosszabb időt ki kell hagynia. A bajnokságot egyébként a szeptember 10–11-i hétvégén kezdjük.

A férfiaknál

Amint arról már korábban írtunk, eldőlt, hogy a Mádi FC csapata nem vesz részt a labdarúgó férfi futsal NB II. Keleti csoportjának 2022/2023-as küzdelmeiben (a regionális bajnokságra adja le a nevezését), így a honi második vonalban a MEAFC-Miskolc gárdája lesz a borsodi színek egyetlen képviselője. Pár hete még a pontos csoportbeosztást sem lehetett tudni, és azt sem, hogy mikor kezdődik a pontvadászat, viszont mostanra mindezen tényekre fény derült. Ezek szerint a Keleti csoportban az alábbi 12 gárda fog harcolni egymással a soros évadban: Csenger Futsal, DAFC Szeged, Energia SC Gyöngyös, Gyulaházai Futsal, Kincsem Futsal, Kistarcsa Futsal, Maglódi TC, MEAFC-Miskolc, Nyírség FC, REAC Sportiskola SE, Tiszaföldvár SE, VS Dunakeszi. Az egyetemisták az első meccsüket idegenben vívják meg, méghozzá Kistarcsán, augusztus 29-én.

Az egyetemisták csapatvezetője, Czékus Sándor egy hónapja – egy korábbi interjúban – többek között az alábbiakat mondta:

– Lépésről lépésre szeretnénk haladni, ezért a 2020/2021-es bajnokság után az volt a célunk tavaly, hogy ne kelljen az utolsó pillanatig izgulni a bennmaradásért. Ez teljesült, jövőre az a tervünk, hogy célozzuk meg a felsőházat. A tréneri feladatokat, játékos-edzői minőségben időközben vette át Mészáros Balázs, és ő fogja csinálni a következő idényt is.