A magyar jégkorong és a DVTK Jegesmedvék kedvelőinek nem kell külön bemutatni Vas János kiemelkedő pályafutását, és egy cikkben nehéz összefoglalni karrierjének megannyi sikeres állomását, de röviden elmondható, hogy dunaújvárosi évei után egészen fiatalon került ki Svédországba, ahol karrierjének első svéd szakaszában 5 szezont játszott, ezalatt pedig teljesítményével elérte, hogy az NHL drafton a Dallas Stars foglalja le a játékjogát. 2005-ben mutatkozott be Észak-Amerikában és három évig játszott az AHL-es Iowa Starsban. Ezt követően további három szezont játszott Svédországban, kettőt a francia élvonalban, kettőt Csehországban és kettőt a Fehérvár együttesében. 2017-ben érkezett először Miskolcra a DVTK Jegesmedvékhez. Első szezonjában Erste Liga döntőbe jutott a csapattal, tette ezt úgy, hogy az alapszakasz pontkirálya lett, valamint elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a klub története második Magyar Kupa győzelmét könyvelhette el. A következő évadban már a szlovák bajnokságban játszott, az alapszakasz során a liga legjobb pontszerzőihez tartozott az 54 meccsen elért 49 pontjával. A következő két szezonban már a csapatkapitányi C betűt viselve előbb 39, majd 27 pontig jutott. A legutóbbi évadot a francia Chamonix együttesénél kezdte, majd ugyanebben a szezonban a szlovák élvonalba igazolt és a HC Presov csapatával jutott be a rájátszásba.

Klubsikerei mellett egész pályafutása során meghatározó tagja a magyar jégkorong válogatottnak is, számos világbajnokságon vett részt, valamint a nemzeti csapattal – játékosként egyedüliként - háromszor is történelmet írt. Szapporóban, Krakkóban és Ljubljanában is feljutott a válogatottal a világelitbe.

Vas János a keddi napon kötött szerződést a DVTK Jegesmedvékkel, tapasztalatát pedig a felnőtt csapatban játékosként, továbbá edzőként az U8-U10 korosztálynál adhatja át a fiataloknak.

Vas János Születési hely: Dunaújváros

Születési idő: 1984. január 29.

Súly: 90 kg

Magasság: 186 cm

Forrás: dvtk.eu