Az NB I.-es labdarúgó-bajnokság 5. fordulója keretében ma 15 óra 30 perctől a mezőkövesdi stadionban játsszák a Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC találkozót. A párharc érdekessége, hogy a vendégek szakvezetője az a Kuttor Attila, aki korábban a hazaiak szakmai munkáját is irányította, továbbá az angyalföldieknél szerepel Berecz, Dombó és Silye, ők korábban szintén futballoztak a kövesdiek kötelékében.

Jól játszottak

A fővárosiak még egyszer sem diadalmaskodtak, három döntetlenjük mellett egyszer kikaptak. Az egypontos meccseik közül különösen a Paksi FC-vel szemben elért 2–2-es eredményükre voltak büszkék, azt viszont fájlalták, hogy a Kecskeméttel vívott, gól nélküli kilencven percükön sok helyzetet hagytak kihasználatlanul. Az MZSFC-ről közismert, hogy arénájuk gyepcseréje miatt felcserélték a Kisvárda elleni találkozójuk pályaválasztói jogát, így háromszor is házon kívül szerepeltek, ezekből pedig csak egy pontot kaszáltak. Amikor a Debreceni VSC-t fogadták, már győzelmi kényszerben voltak, és jó játékkal hozták is a kilencven percet, és felkapaszkodtak a táblázat hatodik helyére.

Egymás ellen

A dél-borsodiak az élvonalban eddig hat mérkőzést játszottak a piros-kékekkel, és a mérleg nyelve jócskán a fővárosiak javára billen, ugyanis négy döntetlen mellett a Vasas kétszer diadalmaskodott. Ez azt jelenti, hogy a kövesdiek az első osztályban még soha nem győzték le a nagy múlttal rendelkező gárdát, így éppen itt az ideje annak, hogy diadalmaskodjanak az újonc ellen. A 2016/17-es szezonban az angyalföldiekkel szemben egy döntetlen mellett két vereséget könyveltek el a mezőkövesdiek, akiknek egy évvel később valamennyi összecsapásuk pontosztozkodással ért véget.

Csúcsra járatnak

– A debreceni mérkőzés után jó a hangulat nálunk – kezdte Supka Attila, a kövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – A lefújás után felszabadultságot és örömöt láttam a játékosok arcán. A találkozót követően elmondtam a labdarúgóknak, hogy ez a kezdet, a mutatott teljesítményükre lehet építeni. A ­DVSC-vel szembeni hozzáállást és mentalitást kell kivinniük a pályára a következő mérkőzésekre, ebben az esetben pedig nem lesznek problémáink. A nyertes fellépésünket követő első napokban a regenerációra helyeztük a hangsúlyt, ugyanis nagyon sokat futottak a játékosok. Heroikus volt a küzdelem, ennek következtében a fiúknak mindent bele kellett adniuk a mérkőzésbe. Ráhangolásunk utolsó két napja már a Vasasról szólt, átvettük a taktikát, és ezt gyakoroltuk annak érdekében, hogy szombaton is eredményesek legyünk. A fővárosiaknak jól összerakott csapatuk van, több magyar játékost szerződtettek, a hazai vonalat erősítik. Több olyan labdarúgóval rendelkeznek, akik korábban megjárták az élvonalat, sőt válogatottak is voltak, ennek ellenére elsősorban a csapategységüket emelem ki. Azt gondolom, hogy ha ismét koncentráltak leszünk, és meg tudjuk valósítani azt a játékot, amit szeretnénk, akkor a Vasas ellen is eredményes produkcióval rukkolunk ki. A budapestieknek megvannak a hibapontjaik, nekünk ezeket kihasználva kell megbontanunk a védekezésüket annak érdekében, hogy gólt, sőt gólokat szerezzünk. Nekünk most az a legfontosabb dolgunk, hogy a csúcsra járassuk magunkat a mérkőzésen.