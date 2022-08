A Besztercebányán nemrég befejeződött ­EYOF-on, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vett Bagi Zoltán, a Tiszaújvárosi TK sportolója is. A 15. születésnapját július 12-én betöltő sportoló úszásban volt a magyar csapat tagja, és a fiúknál 100 méter gyorson bronzérmet szerzett.

– Óvodás korom óta ennél a klubnál vagyok, a triatlont 2018-ban abbahagytam, mert látszódott, hogy az úszás megy a legjobban, és arra kezdtem „ráfeküdni” – nyilatkozta az Északnak az újvárosiak fiatalja, aki ezután így folytatta: – Már az év elején tudtam, hogy benne leszek a Szlovákiába utazó csapatban, ugyanis az EYOF-ra szintidőket kellett úszni, és ezen a téren jól álltam, mind a gyors, mind a pillangó tekintetében. Maga az év egyébként elég nehezen indult, mert sok volt a betegség, megfázás, ki is hagytam emiatt, de aztán amikor magam mögött hagytam ezt a szakaszt, elkezdtem beindulni. Nagy reményekkel indultam el Besztercebányára, az idők alapján 50 méter gyorson láttam az érem­esélyt, és 100 méter gyorson is számoltam a döntővel, azon belül a dobogóval.

Hamarabb ugrott

Utóbbin össze is jött a finálé, és Bagi Zoltán a július 27-én megrendezett döntőben 3. lett százon (51,42), a dán Nicholas Castella (51,13), illetve az olasz Lorenzo Ballarati (51,38) mögött.

– Talán lehetett volna egy kicsivel jobb, de összességében elégedett lehetek – sorolta a TTK úszója. – A döntő mindig szoros sprinttávon, akár egy benyúlás is dönthet. Amikor beértem, egyből kinéztem oldalra, láttam, hogy elég jó időm lett, aminek nagyon örültem.

Az aznapi tényekhez tartozott az is, hogy a délelőtti előfutamban kizárták a 4x100 méteres fiú gyorsváltót, amelyben Bagi Zoltánnak még Kis Noel, Horváth Ákos és Tóth Benedek volt a társa.

– Sajnos, a második csapattagunk két századmásodperccel hamarabb ugrott be a medencébe. Megesik ilyen a verseny hevében, de úgy gondolom, hogy ha végigmegy, akkor a nyolcadik helyen bejutottunk volna a döntőbe – közölte Bagi Zoltán.

A Tisza-parti klub versenyzője ezután nagyon készült a másnapra, ugyanis július 28-án, csütörtökön „várta” az 50 gyors, és a 100 m pillangó előfutama.

– Gyorson 23,76-tal, könnyen, a 7. legjobb idővel jutottam tovább az aznapi középdöntőbe, és erre igyekeztem fókuszálni, emiatt a 100 méter pillangót elengedtem, csak lazán leúsztam, 1:00,83 perccel hatodik lettem a futamomban, összesítésben pedig a 26. – mondta Bagi Zoltán. – Kora délután, az uszodába való újbóli indulás előtt azonban rosszul éreztem magam, hánytam, beszéltem az edzőkkel, orvoshoz mentünk, aki kijelentette, hogy nem vagyok olyan állapotban, hogy versenyezzek. Este fél 9-kor már annyira rosszul voltam, hogy nem maradt meg bennem semmi, így bementünk a helyi kórházba, ahol infúziót kaptam. Körülbelül két óra eltelte után kijöttem a szállásra, és másnap indultam haza az egyik versenytársammal. Vagyis így elmaradt számomra mind az elődöntő, mind a remélt döntő 50 méter gyorson.

Kilókat veszített

A TTK sportolóját megkérdeztük érzéseiről is, arról, vajon mennyire bántotta, hogy betegség miatt vissza kellett lépnie.

– Természetesen nagyon bánt, mert úgy érzem, olyan formában voltam, hogy ötven gyorson akár az aranyérem is meg lehetett volna – jegyezte meg Bagi Zoltán. – A 4x100-as mix gyorsváltóval – ahol ketten voltunk fiúk, és ketten lányok – a 7. helyen kerültünk a döntőbe, ahol nyolcadikként értünk célba. Még indult volna a 4x100-as fiú vegyes váltónk is, azonban betegségek miatt leszűkült a létszámunk, így ez a csapat egyáltalán nem úszott. Pedig ebben is szerettem volna úszni... Az éremszerzést követően nagyon sokan gratuláltak, szinte az összes ismerős. Kicsit pihentem, és már jól vagyok, de a betegség alatt lement rólam 4-5 kiló. Sajnálom azt is, hogy így nem tudtam elmenni a serdülő országos bajnokságra. Az érem természetesen adott egy kis lökést, de még sokat kell javítanom, javulnom mindkét úszásnemben, a négy számban. Ennek érdekében az edzéseken keményen fogok edzeni, mindent bele fogok adni. Ez a besztercebányai részvétel volt az első komoly külföldi versenyem, jó, hogy tudtam bővíteni a hazai korosztályos éremkollekciómat.

2023, Maribor

Bagi Zoltánnak olyan szempontból sem kell elkeserednie, hogy jövőre is indulhat hasonló megméretésen.

– Igen, ugyanis a szlovákiai EYOF-ot 2021-re tervezték, de a koronavírus miatt egy évvel elhalasztották. De mivel kétévente bonyolítják le, 2023 nyarán már lesz a következő, Szlovéniában, Mariborban. A korom alapján beleférek még, remélem, az időket is megúszom, és lesz egy második esélyem arra, hogy amit most elvett az élet, azt egy évvel később visszakapjam – zárta a beszélgetést az újvárosi versenyző.

Köszönet

A fiatal úszó nem mulasztotta el azt, hogy köszönetet mondjon: a felkészítésért edzőjének, Fodor Ágnesnek, a szüleinek, édesapjának, édesanyjának, testvérének, az öccsének, aki két évvel fiatalabb nála. Továbbá a klubjának, amely megadja számára a lehetőséget, és magának a városnak.

(A borítóképen: Bagi Zoltán az éremmel | Fotó: MA)