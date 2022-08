Nyékládházi DE – Ózd-Sajóvölgye 1–1 (0–0)

Nyékládháza, 100 néző. V.: Csikai.

Nyékládházi DE: Fízer – Tamók (Zouaoui), Zsadányi, Bodnár D., Hajdú, Monyók (Orosz), Szűcs D. (Stumpf), Hankó, Osváth (Lélek), Répási, Amrus B. Edző: Tóth Rajmund.

Ózd-Sajóvölgye: Elek I. – Szemere, Takács T. (Magyar), Bene, Pataki, Horváth S. (Kótai), Zimányi, Benko, Havasi (Jobbik), Fábián B., Sebők. Játékos-edző: Bene Attila.

G.: Szűcs D., ill. Bene A. Kiállítva: Stumpf (92.). Jók: az egész csapat, ill. Szemere, Zimányi, Bene. Ifi: 3–6.

Tóth Rajmund: – Nagyot mentünk ma is, és a múlt heti után, végre ezért pont is jár. Gratulálok a csapatomnak, férfimunka volt.

Bene Attila: – Küzdelmes mérkőzésen, meg kellett elégedjünk a döntetlennel.

Mezőkeresztes VSE – Mezőkövesd Zsóry FC tartalék 0-3 (0-1)

Mezőkeresztes, 200 néző. V.: Gyüre.

Mezőkeresztes VSE: Demcsik – Nagy Á., Gondos (Tóth A.), Fekete, Vámosi R. (Marton Z.), Burka (Szombati), Sebestyén G., Vámosi Cs. (Gál), Tekse, Molnár M., Takács B. Edző: Kertész Péter.

Mezőkövesd Zsóry FC tartalék: Ryabenko – Bernáth Á., Vojtkó (Peti G.), Csomós Zs. (Csomós Á.), Fajkó (Rozgonyi), Porkoláb B., Bodnár A. (Ludvig Zs.), Juhász V., Juhász Á. (Lőrincz L.), Sike (Bacsó), Tóth Á. Edző: Sivák Sándor.

G.: Bodnár A. (2), Tóth Á. Jók: senki, ill. Tóth Á., Bodnár Á., Sike, Bernáth Á., Porkoláb B.

Kertész Péter: – Végre a csapat nagyot küzdött, főleg az első félidőben, de az ellenfél fiatal játékosai többet futottak, mint mi. Nekünk azon kell dolgozni, hogy a hetedik forduló után minél eredményesebbek legyünk, és bent maradjunk a megye I. osztályban.

Sivák Sándor: – Az elmúlt két mérkőzésen sokkal jobban játszottunk, de ott nem szereztünk pontot, de ma gyengébb teljesítménnyel, magabiztosan meg tudtuk nyerni a mérkőzést.

Bánhorváti – Sajóbábony VSE 3-2 (1-1)

Bánhorváti, 120 néző. V.: Gergely S.

Bánhorváti: Zilahy – Hallgató, Zsigrai (Lovasi), Arday, Madarász J. (Horváth Sz.), Kazvinszki, Filkóházy (Csák), Czár (Lukács G.), Fejes (Ignácz R.), Kréti (Henez), Nagy Á. Edző: Mátyás József.

Sajóbábony VSE: Gergely R. – Mezőssy (Szitai), Kovács P., Németh D., Oláh R. (Szikora), Németh B., Madarász M. (Kecskés), Huszti, Lakatos R., Tóth T., Sebők. Edző: Kovács Péter.

G.: Kazvinszki, Lukács G., Arday, ill. Mezőssy, Sebők. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat. Ifi: nincs.

Mátyás József: – Az első félidőt jól kezdtük, de a rúgott gólok helyett hátrányba kerültünk, de szerencsére hamar tudtuk egalizálni az eredményt. Ezután az ellenfél kontráit magabiztosan hatástalanítottuk, és nagy fölényben birtokoltuk a labdát. A második félidőt is jól kezdtük, jöttek a helyzetek, és a gólok is, de 3-1-nél, ahelyett, hogy lezártuk volna a mérkőzést, a semmiből kaptunk egy gólt, ami élessé tette a végjátékot. Azonban megérdemelten nyertünk, igazi csapatmunka volt, és a cserék is jól szálltak be.

Kovács Péter: – Gratulálok a csapatnak a mai teljesítményért, egy rendkívül taktikus, jó futballt játszottunk. A játékvezetői hármast nem értékelném, pályafutásom alatt nem találkoztam ilyen arrogáns, és rendkívül gyenge játékvezetői hármassal. Köszönjük szépen Kecskés Tamástól az új felszerelést.

Bőcs KSC – Gesztelyi FC 3-1 (2-0)

Bőcs, 80 néző. V.: Nagy F.

Bőcs KSC: Mertus – Pataki, Irhás I. (Bicskey), Orosz (Siskó), Dani Á., Ondó, Tóth T., Kerekes, Matesz, Titkó, El-Sherif. Edző: Zsiga Gyula.

Gesztelyi FC: Molnár M. – Szárnya, Erdélyi, Mészáros Gy., Varga L. (Sikur), Csáki, Majdanics, Szabó Zs., Bogyó, Demkó, Horváth S. (Schmidt). Edző: Simon Imre.

G.: Ondó (3), ill. Sikur. Kiállítva: Schmidt (78.). Jók: Ondó (a mezőny legjobbja), és a egész csapat, ill. senki. Ifi: 2–13.