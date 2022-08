Tokaj FC – Cigánd SE 0–6 (0–3)

Tokaj, 172 néző. V.: Tiszóczki.

Tokaj FC: Tóth Á. – Palágyi (Bolló), Cseh A., Bakosi, Cseh K. (Zsimala), Posta (Imre L.), Dobos, Gombos (Engel), Anga (Fodor), Lukács B., Fabu (Szabó Cs.). Edző: Tóth István.

Cigánd SE: Poór – Szegedi, Vass, Katona (Oravecz), Tóth Á. (Jávor), Kulcsár, Ferencz R. (Elek Á.), Szőlősi, Nagy D. (Baráz), Kelemen G. (Motkó), Sztaroszta (Farkas). Edző: Paulik István.

G.: Nagy D. (2), Tóth Á. (2), Motkó (2). Jók: Bakosi, Cseh K., Dobos, ill. az egész csapat. Ifi: nincs.

Tóth István: – Gratulálok a Cigándnak! Ez a pénteki időpont úgy tűnik, kicsit megzavart minket. A múlt heti mérkőzéshez képest, jóval magunk alatt játszottunk.

Paulik István: – Helyenként jó futballal, megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak, köszönjük a hazaiak sportszerű hozzáállását, pályaválasztói jogcseréhez.

BTE Felsőzsolca – BSK Alsózsolca 5–3 (1–2)

Felsőzsolca, 250 néző. V.: Sípos.

BTE Felsőzsolca: Giák – Rostás (Hopka), Moroncsik, Lipusz (Homonnay), Balogh D., Veréb, Mikola, Varga B., Csendom, Dlehány (Balog), Agárdy (Molnár D.). Edző: Gulyás Dénes.

BSK Alsózsolca: Lövey – Tóth N., Juhász T. (Makónyi), Lippai, Bóna (Csattos), Bóta, Szajky (Borai), Kis-Orosz, Porkoláb B., Erdei-Nagy, Vidó. Edző: Varacskai István.

G.: Agárdy (2), Moroncsik (2 – egyet 11-esből), Rostás, ill. Juhász, Bóna, Lippai (11-esből). Jók: Agárdy Norbert (a mezőny legjobbja), és az egész csapat, ill. senki. Ifi: nincs.

Gulyás Dénes: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogy fejeztük be. Igazi csapat vagyunk, további sok sikert Alsózsolcának.

Varacskai István: – Jól kezdtük a mérkőzést, viszont a döntő pillanatokban nagy egyéni hibákat követtünk el, ami hozzájárult a végeredményhez.

Ózd-Sajóvölgye – Mezőkeresztes VSE 5–0 (2–0)

Ózd, 200 néző. V.: Nagy L.

Ózd -Sajóvölgye: Elek I. – Szemere, Takács T., Bene (Bari), Pataki (Pogonyi), Jobbik (Stefán B.), Zimányi, Benko (Havasi), Magyar (Horváth S.), Fábián B. (Berta P.), Sebők. Játékos-edző: Bene Attila.

Mezőkeresztes VSE: Demcsik – Szombati (Borók), Nagy Á., Gondos (Rémiás M.), Fekete, Vámosi R., Marton, Burka, Sebestyén G. (Vámosi Cs.), Tekse, Gál B. (Takács B.). Edző: Kertész Péter.

G.: Pataki (4), Horváth S. Jók: Sebők, Pataki, Bene, ill. senki. Ifi: nincs.

Bene Attila: – Magabiztos játékkal megérdemelt győzelmet arattunk.

Kertész Péter: – Az Ózd jó csapat, és jól focizott ma, mi pedig csak asszisztáltunk hozzá. Gratulálok az Ózdnak, mi pedig szégyelljük magunkat!

Hidasnémeti VSE – Nyékládházi DE 1–0 (0–0)

Hidasnémeti, 100 néző. V.: Majoros.

Hidasnémeti VSE: Szalma – Martonak, Jano R., Czető, Illés R., Molnár M. (Szalóczy), Hirjak, Tucsa, Ambrus Zs. (Tóth K.), Holló, Tóth G. (Bucsák). Elnök: Török András.

Nyékládházi DE: Fizer – Bodnár D., Stumpf Á., Zsadányi, Orosz (Durst), Hajdú (Leczó), Tamók, Hankó, Osváth (Zouaoui), Répási, Ambrus B. Edző: Tóth Rajmund.

G.: Molnár M. Jók: Czető, Hirjak, Holló, Molnár M., ill. az egész csapat. Ifi: nincs.

Török András: – Gratulálok a Nyékládházának, további sok sikert nekik. Még mindig Bodnár Blanka születésnapját ünnepeljük.

Tóth Rajmund: – Büszke vagyok a csapatomra, de ezt a meccset meg kellett volna nyernünk, volt 3-4 ziccerünk, amiket kihagytunk, és lehet mi „csak” a Nyékládháza vagyunk, de a büntetőt nekünk is be kell fújni. A hidasi gól előtt pedig két kézzel lőtték ki a játékosomat a labda alól, de a síp itt is néma maradt. Megyünk tovább!

Gesztely FC – Tállya KSE 4-4 (2-2)

Gesztely, 200 néző. V.: Szoboszlay.

Gesztely: Molnár M. – Szárnya (Földvári), Mészáros Gy., Varga L., Bakos (Erdélyi), Majdanics, Csáki (Helecz), Szabó Zs., Sikur, Bogyó, Horváth S. Edző: Simon Imre.

Tállya: Tarr – Péter M., Mészáros B., Lakatos, Penti, Dávid F. (Árvai), Blaskó, Fazekas (Szőcs), Banu (Paranai), Bihari, Kádár. Edző: Pachinger János.

G.: Sitku, Csáki, Varga L., Erdélyi, ill. Banu (2), Kádár, Lakatos.

Jók: Szabó Zs., Horváth S., Majdanics, Erdélyi, Sikur, ill. Péter M., Kádár, Lakatos. Ifi: elmaradt.

Simon Imre: – Egy nyílt sisakos, jó ritmusú mérkőzésen a csapat mentális erejét mutatja, hogy a második félidőben kétgólos hátrányból sikerült visszajönni a mérkőzésbe. A hibákból viszont tanulni kell!

Pachinger János: – Hosszú idő után egy olyan mérkőzést láttam, ami tartalmazza a foci sava-borsát. Sok gól, magas intenzitás, küzdelem, férfias játék jellemezte a meccset. A csapatom kétszer öt perc kihagyás kivételével jól és eredményesen játszott, ezt kell alapul venni, és akkor életképesek lehetünk. Gratulálok mindkét csapatnak.

Sajóbábonyi VSE – Bőcs KSC 1-1 (1-1)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Kujbus.

Sajóbábony: Bazsányi – Tóth T., Németh D., Németh B., Titkó B., Kovács P., Mezőssy M., Mezőssy L. (Szitai), Huszti (Szikora), Lakatos, Sebők (Kecskés). Edző: Kovács Péter.

Bőcs: Mertus – Kramcsák, Pataki, Irhás, Szabó I. (Orosz), Dani (Bicskey), Ondó (Gál), Tóth T., Kerekes, Titkó G., El-Sherif (Siskó). Edző: Zsiga Gyula.

G.: Titkó B., ill. Ondó. Kiállítva: Titkó B. (95.), ill. Kramcsák (95.). Jók: az egész csapat, ill. Mertus, Kerekes, Pataki, Tóth T. Ifi: 11-0.

Kovács Péter: – Igazságos döntetlen született, további sok sikert kívánok a Bőcs csapatának.

Zsiga Gyula: – Két rutinos csapat mérkőzésén igazságos döntetlen született.

Mezőkövesd Zsóry FC tartalék – Bánhorváti 1-2 (1-2)

Mezőkövesd, 100 néző. V.: Tóth J.

Mezőkövesd Zsóry FC tartalék: Juhász I. – Sike, Juhász V. (Bernáth), Budai (Bacsó), Csomós, Porkoláb, Bodnár (Tóth O.), Lovász (Fajkó), Ludvig, Tóth Á., Sipos. Edző: Sivák Sándor.

Bánhorváti: Zilahy – Hallgató, Madarász (Csák), Kazvinszki, Filkóházi (Ignácz), Czár (Lukács), Arday, Zsigrai, Nagy Á., Kréti, Fejes. Edző: Mátyás József.

G.: Sipos, ill. Filkóházi, Kazvinszki. Jók: Ludvig, Csomós, Sike, Porkoláb, Sipos, ill. az egész csapat.

Sivák Sándor: – A mai mérkőzésen a támadójátékunk nem volt megfelelő, és ezért nem sikerült megnyerni a mérkőzést, egy jó iramú találkozón.

Mátyás József: – Megérdemelt győzelmet arattunk, a helyzetek alapján nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Gratulálok a csapatnak ahhoz, hogy a múlt heti hibát kijavítottuk.

MVSC-Miskolc – Encs VSC 1-3 (1-0)

Miskolc, 150 néző. V.: Sántha.

MVSC-Miskolc: Hajzer – Subert, Polényi (Matusz-Kalász), Tasi, Bódi (Ujj), Csávás (Kele), Figeczki L., Potyka, Csiszár (Kovács B.), Kövér (Nagy Z.), Figeczki Á. Edző: Jordán András.

Encs: Madarasi – Bodnár (Molnár Z.), Horváth B., Varga M., Gergely A. (Rakaczki), Péter I., Fülöp G., Zsiga (Silling), Tarnai, Bauer (Varga A.), Nyitrai. Edző: Gyulai József.

G.: Potyka, ill. Bodnár (2), Zsiga. Jók: Subert, ill. az egész csapat. Ifi: 2-0.

Jordán András: – Az első félidőben az történt a pályán, amit elterveztünk, kivéve, hogy a helyzeteinket nem váltottuk gólokra. A második játékrész elején leromboltunk mindent, és innen már nem volt visszaút. Gratulálok az Encsnek.

Gyulai József: – Az első félidőben tompán, enerváltan és gyáván futballoztunk. Ebben az időszakban szükség volt Madarasi bravúrjaira is. A második játékrészben teljesen más felfogásban játszottunk, ami a játék képén és gólokban is megmutatkozott, így megérdemelten visszük haza a három pontot. Gratulálok a csapunknak, további ok sikert a Vasútnak.