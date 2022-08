A piros-kékek július 25-én kezdték az erőgyűjtést, és a jövő heti bajnoki rajtig hazai környezetben dolgoznak. Szakmai munkájukat továbbra is Kocsis Csaba irányítja, a vezetőedzővel ugyanis további két idényre szóló szerződést kötöttek.

Színesebb lesz

Az ózdiak heti öt tréninggel hangoltak a szeptember 2-i rajtra, amikor 19 órától a Kecskeméti TE-Piroska Szörp vendégei lesznek, majd pár nappal később, szeptember 10-én 18 órától a Tatai AC ellen otthon is bemutatkoznak. Az országos szövetség, mint ismeretes, a két NB I/B-s csoportból egyet csinált, döntésével pedig felkavarta az állóvizet. Sokan helyeselték, még többen bírálták a határozatát, ez azonban a lényegen már nem változtat: a 2022/23-as idényben tizenhat együttes küzd a férfi kézilabda NB I/B-ben.

– Jelenleg még nem tudom megítélni azt, hogy az átszervezés a különböző szempontok figyelembevételével jól szolgálja-e a sportág érdekét – mondta Kocsis Csaba, majd hozzátette: – A tapasztalatok levonásához legalább egy év kell, de az máris világos, hogy külön kell választani a szakmai és a gazdasági érveket és ellenérveket. Személy szerint rám az első kérdéskör tartozik, és ennek jegyében leszögezem: örülök, hogy színesebb lesz a paletta. Arra gondolok, hogy eddig csak a Keleti csoportba sorolt együttesekkel csatáztunk, a Nyugati mezőnyét nem ismertük. Most a találkozások időszaka köszönt az életünkbe, hiszen új csapatok kerülnek az utunkba, és nem tudunk előlük kitérni. Ezeket a gárdákat fel kell térképeznünk, és máris látszik, hogy egyaránt nehéz lesz az összes hazai és idegenbeli fellépésünk. A Magyar Kézilabda Szövetség célja szakmai alapon teljesen egyértelmű: a szervezet azt akarja elérni, hogy a második vonal érje el az NB I. árnyékát.

Kölcsönhatás

A mester ezt követően elegánsan átlépett az anyagi kérdéseken, mondván:

– Ezek nem tartoznak rám, de készséggel elismerem, hogy feladták a leckét a klubok vezetőinek. Seperjünk a saját házunk táján: Ózdról el kell utazni például Győrbe, Szegedre, Ajkára, Tatára, Balatonfüredre, Veszprémbe, Szigetszentmiklósra vagy éppen Százhalombattára. Tőlünk a kisalföldi vagy a csongrádi megyeszékhely oda-vissza biztosan kóstál vagy hétszáz kilométert, és ha a siker reményében elmegyünk előző nap, akkor nem csupán a benzin- és az étkezési számlánk növekszik, hanem szállásköltség is felmerül, de ismétlem: ez nem az én asztalom. A gazdasági ügyek azonban magától értetődően kihatnak a szakmára, és ez a tétel visszafelé is igaz, ezért hangsúlyozom: úgy vágunk a bajnokságnak, hogy köd kerül az utunkba, és a tejfehér masszán csak azok a klubok jutnak át, amelyek minden szempontból erősek.

Cél a bennmaradás

Izgalom ide, kételyek oda, a célt Ózdon is meg kellett határozni.

– Az első és legfontosabb az, hogy harcoljuk ki a bentmaradást, a 14. hely előtt végezzünk – folytatta Kocsis Csaba. – Az erőviszonyok alapján más vágyunk nem lehet, illetve annyi talán igen, hogy minél jobb pozícióba kerüljünk. Lehetünk akár nyolcadikok, vagy akár csúszhatunk lejjebb is, mert minden, megkapaszkodást érő helynek nagy értéke lesz. Úgy indulunk a csatának, hogy egy esztendő múlva is elmondhassuk magukról: újra itt, vagyis az NB I/B-ben kezdjük a szezont. Az edzőmérkőzések alapján az első fordulókban még két arcunk lesz, mivel öt-hat új játékossal startolunk, de később már össze kell állnunk a vágyaink valóra váltása érdekében.

Kézilabda: az ózdiak keretéről Maradt: Moscoso Péter (kapus), Lestál Martin (balszélső), Szabó Martin (balszélső), Kovács László (balátlövő), Tóth Patrik (irányító), Veres Balázs (irányító), Bárdos Máté (jobbszélső), Ménfői Attila (jobbszélső), Csépányi Gergely (beálló). Távozott: Ulicsínyi Péter (kapus, Mezőkövesdi KC), Nyeste Balázs (balátlövő, Acélváros Miskolc). Érkezett: Jónás Bálint (kapus, PLER-Budapest), Péter Dominik (balszélső, Debreceni EAC), Tóth Márk (balátlövő, Balassagyarmati KC), Gyimesi Máté (jobbátlövő, Salgótarjáni KC), Szepesi Noel (beálló, Eger), Bettembuk Bence (beálló, Eger).

A mezőny A férfi kézilabda NB I/B mezőnye: BFKA-Balatonfüred, BFKA-Veszprém, Optimum Solar-Békési FKC, Debreceni EAC, QHB-Eger, Kecskeméti TE-Piroska szörp, KK Ajka, ÓAM-Ózdi KC, Pick Szeged U21, PLER-Budapest, Csépe Salgótarjáni SKC, Százhalombattai KE, Agrofeed ETO UNI Győr, Szigetszentmiklósi KSK, Tatai AC, Vecsés SE.

(A borítóképen: Így ünnepelte a bennmaradást az ózdi csapat | Fotó: ME)