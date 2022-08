Mátraderecskei SE (Heves megyei II. osztály) – Putnok FC (NB III.) (Mátraderecske, szombat, 16.00)

Szala Ákos, a Putnok FC edzője: – Bármilyen feladatot hoz az élet, ha abba nem tesszük bele azt száz százalékban, amit bele kell tenni, akkor nem biztos, hogy sikeresek leszünk az adott helyzetben. Tiszteljük ellenfelünket, és minden egyes pályára lépő játékostól elvárom, hogy mindent adjon ki magából a mérkőzésen. Sok olyan labdarúgó fog pályára lépni, akik eddig kevesebbet játszottak, de bízom bennük, és remélem, a szerdai bajno­kira sok poszton gondolkodásra fognak késztetni teljesítményükkel.

Monostorpályi SE (Hajdú-Bihar megyei I. osztály) – Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III.) (Monostorpályi, szombat, 16.30)

Vitelki Zoltán, a Termálfürdő FC Tiszaújváros vezetőedzője: – Miként a bajnokságot, úgy a Magyar Kupát is nagyon komolyan vesszük. Tudjuk, hogy a pályával is meg kell küzdenünk az ellenfélen kívül, de remélem, hogy megoldjuk a feladatot. A kupameccsek hangulata mindig különleges, az alacsonyabb osztályú csapatok is felszívják magukat. A héten ugyanúgy készültünk, mintha bajnokit játszanánk, próbáljuk az aktuálisan legerősebb csapatot pályára küldeni, de biztosan lesznek olyanok, akik többet-kevesebbet pihenni fognak. Az első számú célunk a továbbjutás elérése.

Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály) – Hidasnémeti VSC (megyei I. osztály) (Mátészalka, szombat, 16.30)

Török András, a Hidasnémeti VSC elnöke: – Nehéz meccs elé nézünk, ugyanis információink szerint a hazai csapat alaposan megerősödött, ők az egyik bajnokesélyesek. Egyébként is a szabolcsi virtus mindig olyan, hogy nagyon meg tudják nehezíteni a dolgokat, küzdenek, harcolnak, főleg, ha egy szomszéd megye csapata az ellenfél. Talán ez tűnik a legkiegyensúlyozottabb párharcnak ebben a régióban, úgy készültünk a héten, hogy próbáljuk meg kihasználni a gyenge pontjaikat, játsszuk a saját játékunkat, amiben lesz egy-két új elem. Amennyiben mentalitásban felnövünk az ellenfélhez, ugyanolyan esélyesek lehetünk, mint a hazaiak.

BTE Felsőzsolca (megyei I. osztály) – Cigánd SE (megyei I. osztály) (Felsőzsolca, vasárnap, 11.00)

Gulyás Dénes, a BTE Felsőzsolca edzője: – Nagyon fontos számunkra a kupa, több éve ott vagyunk a főtáblán, most is szeretnénk továbblépni, a cél, hogy Felsőzsolcára elhozzunk egy NB I.-es vagy egy NB II.-es csapatot, és szórakoztassuk a közönséget. Mostanában annyi mérkőzésünk van, hogy ilyen, szombat, vasárnap-szerda ritmusban, terhelésben a Bajnokok Ligájában szereplő csapatok vannak. Igyekszünk minél kombinatívabb játékot játszani, a keretünk erősebb, mint tavaly volt, ráadásul most itthon leszünk, és hazai pályán képesek vagyunk bárkit legyőzni. Azonban az igaz, hogy egy összecsapáson bármi előfordulhat, de reméljük, hogy sikerrel vesszük ezt a kört is.

Paulik István, a Cigánd SE edzője: – Mint minden mérkőzés, ez is fontos a számunkra, és természetesen szeretnénk továbbjutni. Persze tudjuk, hogy nehéz feladat lesz, mert a Felsőzsolca egy jó játékosokból álló csapat. A hétközi szerdai megyei kupát követően a vasárnapi Magyar Kupa és az azt követő hat napban három nehéz mérkőzés vár ránk, utána biztosan kiderül, hogy hol is tartunk valójában. Vannak posztok, amelyekre van bőven emberünk, de olyan is akad, ahol nem nagyon tudok majd pihentetni játékost, úgyhogy nekik az elkövetkező időszakban extra terhelés lesz, hiszen ennyi idő alatt kell három mérkőzést lejátszaniuk. Próbáljuk úgy adagolni nekik a terhelést, hogy minél jobb teljesítményre legyenek képesek, sérülés nélkül. A héten a csapat remek munkát végzett, nincs semmilyen hiányérzetem. Biztos vagyok benne, hogy a vasárnapi rendhagyó időpont ellenére is egy hajtós és színvonalas mérkőzést láthat a kilátogató közönség. Okos, taktikus játékkal kell pályára lépnünk, és reméljük, a siker sem marad el.

Edelény-Borsodszer (megyei II. osztály) – Balassagyarmati VSE (NB III.) (Edelény, vasárnap, 16.30)

Rákos Attila, az Edelény-Borsodszer edzője: – Az első körben sikerült elbúcsúztatnunk az NB III.-as hajdúszoboszlói csapatot, amely egy kicsit félvállról vett bennünket, mivel sok fiatalnak adott lehetőséget azon a meccsen. Mi erre az esélyre ráéreztünk, és bár korán kaptunk egy gólt, még az első félidőben egyenlítettünk, a második félidőben pedig már nem volt kérdés, ki jut tovább, csak a gólkülönbség volt nyitott. Vasárnap egy nagyon nehéz találkozóra számítok, amiatt is, mert mostanában vannak hétközi találkozóink, szerdán például a megyei kupasorozatban léptünk pályára. Kérdés, ez a fellépés mennyit vett ki a játékosokból, de remélem, hogy a Balassagyarmatot is ugyanúgy meg tudjuk lepni, mint a Hajdúszoboszlót.