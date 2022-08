Az NB I. 6. fordulója keretében a felcsúti arénában kedden 17 óra 45 perckor kezdik a Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC összecsapást, melynek esélyese a hazai együttes, ettől függetlenül a dél-borsodiak akár pontot vagy pontokat is szerezhetnek a formán kívül futballozó hazaiaktól.

Egymás ellen

A fürdővárosiak az élvonalban eddig tizenhétszer találkoztak. Az összesített mérleg nyelve jócskán a dunántúli gárda felé billen: a Puskás ugyanis kilencszer diadalmaskodott, míg a sárga-kékek csak ötször, míg három kilencven perc döntetlennel zárult. A legutóbbi, a 2021/2022-es idényben háromszor csaptak össze a felek, és mindhárom mérkőzés a mindmáig leghíresebb magyar ember nevét viselő társaság sikerével zárult, ez pedig rossz előjel a vendégek számára. Az említett találkozókon a felcsútiak 2–0-s, 2–1-es és 3–1-es győzelmeket arattak, így – ahogyan a kövesdiek fogalmaztak – éppen most jött el az ideje annak, hogy javítsanak rossz statisztikai mérlegükön, és rácáfoljanak a papírformára.

Fegyelmezetten

– Egy hét alatt három mérkőzést játszunk, így nagyon fontos a regeneráció, a frissítés, ezek mellett igyekeztünk taktikailag is megfelelően felkészíteni a játékosokat erre a fontos találkozóra – kezdte Supka Attila, a kisvárosiak vezetőedzője, majd így folytatta: – Lényeges, hogy masszívan játsszunk Felcsúton, és ne kövessünk el olyan hibákat, mint szombaton délután a Vasas vezető góljánál. Bízom benne, hogy végig koncentráltak leszünk, és ebben az esetben úgy gondolom, hogy eredményesen fogunk szerepelni. Mindenképpen megnehezíti a helyzetünket, hogy T. Kis, aki nagyon jól futballozott a Debreceni VSC ellen, valamint Madarász is hosszabb időre kidőlt a sorból sérülés miatt. Szerencsére Qaka már visszatért, de láthattuk, hogy nagyon sokat kell még azon dolgoznia, hogy olyan formában futballozzon, mint tavasszal. Kevesen vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy mindenki száz százalékot nyújtson és a legjobbját vigye majd ki a pályára. A fegyelmezettség mellett a taktikusság is fontos ahhoz, hogy ne legyenek problémáink. Ellenfelünk nagyon erős csapat, ráadásul jól igazolt, Zahedi mellé megszerezték például Colley-t, aki remek játékos. Nekünk ezzel együtt saját magunkkal kell foglalkoznunk. Amennyiben jó állapotban lépünk pályára, akkor esélyünk lehet pont vagy a pontok megszerzésére.

Több sérült van

A vendégeknél T. Kis és Madarász combsérülése, Vadnai kulcscsonttörés utáni lábadozása miatt nem szerepelhet. A Vasas ellen biztonsági okokból lecserélt Besirovic viszont ott lehet társai között. Elképzelhető, hogy Supka Attila Selmanit Molnár G.-re váltja, és az is könnyen lehet, hogy a kiállítását követő eltiltását letöltött Schmiedl visszatér a pályára, Cseke viszont valószínűleg csak kispados lesz. A várható kezdőcsapat: Piscitelli – Kállai K. Pillár, Lukic (­Schmiedl), Bobál, Vajda S. – Cseri, Nagy G., Besirovic – Molnár G., Drazic.

A 6., hétközi forduló további műsora

Kedd, 20.00: Zalaegerszegi TE – Debreceni VSC

Szerda, 17.00: Paksi FC – Kisvárda Master Good, 19.30: Mol Fehérvár FC – Kecskeméti TE. 20.30: Vasas FC – Ferencvárosi TC.

Csütörtök, 19.00: Budapest Honvéd – Újpest FC.

(A borítóképen: Pillárnak a Vasas ellen szerzett gólját ünneplik a mezőkövesdiek | Fotó: Gál Péter)