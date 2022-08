Két hete zajlik a felkészülés a DVTK-Hun-Therm élvonalbeli női kosárlabdacsapatánál. A piros-fehérek hat magyar játékossal láttak munkához (Kiss A., Kányási, Aho, Bernáth, Vég-Dudás, Bacsó), és ez a létszám a múlt hét elején egy fővel gyarapodott, miután az amerikai, Puerto Ricó-i Arella Guirantes első külföldiként csatlakozott a diósgyőriekhez. A múlt szerdán a vezetőedző, Völgyi Péter vette át az irányítást segítőjétől, Ábrahám Mártától, miután visszatért Magyarországra a görögországi U18-as leány kosárlabda-Eb-ről, ahol szövetségi kapitányként volt jelen. Hétfőn pedig újabb külföldi kosaras jelentkezett edzésre.

– Növekszik a létszám, a montenegrói Jovanovic is visszatért Miskolcra, és bekapcsolódott a közös munkába. Greent keddre várjuk, vele együtt leszünk kilencen, a tizedik a sorban Oláh Fruzsina lesz, aki az U18-as Eb-t követően kapott egy kis időt a pihenésre. Emiatt neki csak a jövő héten hétfőn kell munkába állnia, de az ő érkezése után már öt az öt elleni edzéseket is tudunk tartani. A korosztályába tartozó Márkusz sérülése szépen javul, 1-2 hét múlva ő is csatlakozhat hozzánk, az ausztrál Darcee Garbin viszont csak a világbajnokságot követően, október 4-től lehet velünk.

Völgyi Péter érdeklődésünkre elmondta, hogy a szakmai stáb egy fő kivételével változatlan, a csapat mellett mindössze gyúrói poszton lesz csere.

– Attól függetlenül, hogy nem voltam itt a felkészülés elejétől, mivel Ábrahám Mártával kapcsolatban voltunk, tudom, hogy mi történt nélkülem. Megérkezésem után nem ért meglepetés, a lányok szépen dolgoztak – mondta Völgyi Péter. – Jelenleg a fizikai alapok kialakításán van a hangsúly, ezen a téren mindenki jól halad, még Aho Nina is, akinek a szezon után a térdét ki kellett tisztítani, mert a Magyar Kupa elnyerése utáni időszakot nagy fájdalommal játszotta végig. Tudtuk, hogy nem volt rendben a térde, de ennek ellenére meccsről meccsre vállalta a játékot, és sikerült kihúzni a szezont, a beavatkozást csak a bajnokság után végezték el nála. A többiek teljesen rendben vannak, és most jut egy kis idő az egyéni képzésekre is, hogy a technikai hiányosságokat pótoljuk. Ezek mellett napirenden van a támadások és védekezések részleteinek összerakása.

Meccsek

A diósgyőri együttes az évad első felkészülési mérkőzését a jövő hét végén Miskolcon, a Szaniszló Sándor-emléktorna keretében játssza, ellenfele a szlovák Piestanské Cajky lesz, míg a 2022/23-as évad első ­tétmeccsén szeptember 24-én lép pályára, a BKG Prima Szigetszentmiklós vendégeként, az NB I. 1. fordulójában (a Pest megyei csapat annak köszönhetően nem esett ki a bajnokságból, hogy a másod­osztály bajnoka, a Csata DSE nem nevezett az NB I.-re). A bajnoki folytatásban, szeptember 28-án a Vasas ellen itthon, október 1-jén a PINKK Pécsi 424 vendégeként játszanak a piros-fehérek, október 8-án pedig a TFSE-MTK-t fogadják. Utána pedig az Euroliga csoportselejtezője vár a DVTK-ra, Diósgyőrben, amelynek során – háromcsapatos torna keretében – október 11-én előbb az izraeli Elitzur Ramla, másnap pedig a török Botas SK ellen mér­kőznek meg.

– Nagy öröm, hogy hazai pályán játszhatunk, ez egy sportdiplomáciai siker, anyagilag is jobban jár a klub a rendezéssel, és szakmailag is nagyobb esélyünk van a csoportkörbe jutás kiharcolására, hiszen utaznunk sem kell – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Minden szempontból pozitív, hogy mi rendezzük a tornát, és emiatt az ezt megelőző bajnoki mérkőzések nagyon fontosak lesznek, hogy megfelelő formába kerüljünk. Az persze nem segít rajtunk, hogy az EL-selejtező előtt az ausztrál Garbin csak egy meccsen játszhat, és hogy vele csak 2-3 napot tudunk majd együtt edzeni, ami nem sok, de úgy gondolom, hogy a tavalyi évadról olyan alapokat hoztunk, amikre lehet építeni. Arról, hogy milyen ellenfelek várnak ránk a nemzetközi porondon, még korai lenne beszélni, az izraeli és a török csapat kerete sem teljes, és mindkét klubnál benne van, hogy bejelentik 1-2, az észak-amerikai női profi ligában, a WNBA-ben szereplő játékos megszerzését.