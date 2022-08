Kuznyecov Szergej Harkivban született, majd amikor az édesapja az FTC védője lett, családjával Magyarországra költözött, és Budapesten nőtt fel. Labdarúgó pályafutását az FTC-ben kezdte, ahol egy rövid finnországi kitérőt követően 2001-ben mutatkozott be az első csapatban. Pályafutása az egykori Szovjetunió utódállamaiban teljesedett ki, nyert bajnoki címet Belaruszban és Moldovában, és játszott Litvániában, majd több éven keresztül Ukrajnában és Oroszországban. A Lvivben töltött évek alatt olyan formába lendült, hogy az ukrán válogatottnál is szóba került a neve. Visszavonulását követően egykori edzője, Oleg Kononov (ő irányította az FC Krasznodar csapatát a DVTK elleni Európa Liga-mérkőzésen) hívta először stábjába, így lett az Arszenal Tula, majd a Szpartak Moszkva másodedzője, a fővárosban egy mérkőzésen megbízott vezetőedzőként is irányította a csapatot. Legutóbb a Panathinaikósznál Bölöni László másodedzőjeként dolgozott.