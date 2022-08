A multisport-Európa-bajnokság keretében megrendezett triatlon-Európa-bajnokságnak a müncheni Olimpiapark és környéke adott otthont. Az olimpiai távból adódóan 1500 méteres úszás várt szombaton délután a férfiverseny résztvevőire, köztük négy magyar triatlonosra. Az első számot Dévay Márk „nyerte meg”, 17:33 perces idővel, de 4 másodperccel mögötte Lehmann Csongor jött ki a vízből másodikként, így ők egy jó depózás után becsatlakozhattak a 12 tagú kerékpáros élbolyba, ahol rajtuk kívül 3 francia, 2-2 német, olasz, portugál és 1 osztrák triatlonos harcolt ki helyet magának. Bicsák Bence és Tóth Tamás a 31 fős üldözőcsoportban reménykedhetett a felzárkózásban. Nos, mivel az élen állók remekül összedolgoztak, a 8 körös, 39,2 km-es tekerés végén 45 másodpercet megőriztek a helyenként 1 perc közeli előnyükből.

A négy körből álló, 10 ­km-es futás első körének végén a franciák hármasa, a világranglista-vezető Léo Bergere, a címvédő Dorian Coninx és a 2018-as Európa-bajnok Pierre le Corre és egy magyar fiatalember, a tavalyi U23-as világbajnok ­Lehmann Csongor haladt az élen. Dévay Márk a 10., Bicsák Bence a 15. pozícióban futott ekkor. A következő 2,5 kilométeren az élen nem változott a helyzet, a 3. körben azonban ritmust váltottak a franciák, és elléptek néhány méterrel Csongortól. Bergere nem sokkal később honfitársait is faképnél hagyta, majd előnyét megtartva megszerezte az Európa-bajnoki címet. Az ezüst a 2018-as Európa-bajnok Le Corre zsákjába került, míg a bronzot a címvédő Coninx vihette haza, aki csak az utolsó 200 méteren lélegezhetett fel, mert egészen addig ott futott vele és szorongatta őt a még az U23-as korcsoporthoz tartozó Lehmann Csongor, akinek így a bravúros 4. hely jutott. Bicsák Bence, a tokiói olimpia 7. helyezettje kiváló futással feljött a 10. helyre, Dévay Márk pedig egyenletes teljesítményének köszönhetően a 12. pozícióban zárta az Eb-t.

Kiválóan debütált

– A verseny előtti kemény felkészülés után jó formában éreztem magam, de ez mégiscsak egy Európa-bajnokság, ráadásul az első elitvilágversenyem volt, melyre rajtam kívül sokan kiemelten készültek – fogalmazott nem sokkal a célba érkezését követően Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója. – Előzőleg minimum a top 15-tel, közepesen jó menés esetén top 10-es hellyel számoltam, a top 6-tal pedig már igazán elégedett lettem volna. A dobogó álomszerű, de elérhető célnak tűnt. Ennek megfelelően versenyeztem, és szerencsére tudtam kontrollálni a történéseket. Jól sikerült úszás után a 12 fős szökésben kivettem a részem a munkából. A kerékpározás optimális volt a maga 46,5 km/órás átlagsebességével, melynek köszönhetően 45 mp. előnyt tudtunk összehozni a futásra. A legkeményebb résznek a futópálya bizonyult, körönként egy 600 méter hosszú emelkedővel, ami szedte az áldozatokat. Nekem a lejtőfutás jelentette a legnagyobb kihívást, de sokat dolgoztunk a sebességemen, így ez is jól működött. A második körtől a három francia versenyzővel maradtam, köztük a jelenleg világelső Bergere-rel. Mindhárman a legnagyobb nevek közé tartoznak a sportágban, egy nemzetből voltak, és a váltásoknál érezni lehetett némi csapattaktikát a részükről. Összességében végig harcban voltam a dobogóért, csak a hajrában szorultam le róla, így is boldog és elégedett vagyok! Ezzel a teljesítménnyel megtettem a következő lépést, amivel a világelithez tartozhatok. Hónapról hónapra a sportág legnagyobb versenyein veszek részt, de ez az Eb élményben felülmúlja az eddigieket. Óriási hangulat, tömeg és körítés jellemezte a versenyt, talán egy kicsit hasonlított egy olimpia légköréhez.

Lehmann Csongor a kontinensbajnokság előtt az olimpiai kvalifikációs ranglistán a 24., a világranglistán pedig a 27. helyet foglalta el. A Münchenben kiérdemelt pontok tovább stabilizálják majd a pozícióját.

– Mivel a következő kétéves tervünkben kiemelt helyet foglal el az olimpiai kvalifikáció és természetesen a 2024-es párizsi ötkarikás játékok, sokáig gondolkodtunk, hogy a korábban megtervezett programba bevegyük-e az Eb-t – mondta Münchenben a szombati egyéni verseny után Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – Mivel itt is lehetett kvalifikációs pontokat szerezni, ezért döntöttünk mellette, és jól tettük. Csongor erőssége, hogy a célversenyeken jól teljesít, így történt ez most is. Az elmúlt világbajnoki futamokon 5-10 mp.-re voltak tőle a top 10-es helyezések, tehát tudtuk, hogy csak idő kérdése, mikor tör be ide is. A kemény pályával és a tempóval valóban csak a legerősebbek tudtak megbirkózni, és ezúttal köztük volt Csongor is. Nagyon örülünk az eredménynek, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy kora alapján még mindig az U23-as korosztályban versenyezhetne. Talán a dobogó könnyebben jött volna, ha nem egy komplett francia csapattal kell versenyezni, de az idő neki dolgozik.

Másnap, vasárnap a triatlon mix váltók olimpiai kvalifikációs ranglistáján jelenleg 14. helyen szereplő magyar vegyes váltó, soraiban a Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzőjével, Lehmann Csongorral, a 10. pozícióban zárt az Európa-bajnokságon.

Eredmények Férfiak (1500 m úszás, 39,2 km kerékpározás, 10 km futás, 70 induló): 1. Léo Bergere (Franciaország) 1:41:09 óra, 2. Pierre le Corre (Franciaország) 1:41:17, 3. Dorian Coninx (Franciaország) 1:41:24, 4. Lehmann Csongor (Magyarország) 1:41:30... 10. Bicsák Bence (Magyarország) 1:42:46... 12. Dévay Márk (Magyarország) 1:42:56. (Tóth Tamás kerékpározás közben feladta a versenyt.) Mix váltó (18 ország): 1. Franciaország (Léo Bergere, Emma Lombardi, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand) 1:25:30, 2. Németország (Valentin Wernz, Nina Eim, Simon Henseleit, Laura Lindemann) 1:26:03, 3. Svájc (Max Studer, Cathia Schär, Simon Westermann, Julie Derron) 1:26:19... 10. Magyarország (Dévay Márk, Bragmayer Zsanett, Lehmann Csongor, Dobi Lili) 1:28:35.

(A borítóképen: Lehmann Csongor (balra) jól teljesített a kontinensviadalon | Fotó: TTK)