Tavaly Dmitrii Lipatov személyében orosz volt, míg a következő szezonban skót lesz a MEAFC-Miskolc NB I. Ligában szereplő férfi röplabdacsapatának első számú feladója. Marc ­McLaughlin az előző években az angol IBB Polonia Londonnál, valamint a Team Durhamben játszott, korábban pedig hazájában a Glasgow Ragazziban.

– Az ügynököm tárgyalt az itteni szakosztályvezetővel, Barócsi Ákossal, két-három hét után már meg is kötöttük a szerződést, aminek nagyon örültem – kezdte a csatornán túl először játszó röplabdázó, aki egyébként az IBB-vel Bajnokok Ligája-selejtezőn is szerepelt. – Fiatal vagyok, profi röplabdázó szeretnék lenni, ez volt az első úgymond külföldi ajánlatom, éppen ­jókor, mert befejeztem otthon az egyetemi tanulmányaimat.

A kezdeti évekkel kapcsolatban az alábbiakat mondta el lapunknak Marc McLaughlin.

– Tizenhárom évesen kezdtem el a röplabdát, előtte én is futballoztam, mint sok skót fiú – sorolta. – Egy évig párhuzamosan csináltam a két sportágat, de ezután úgy döntöttem, hogy inkább röplabdázni szeretnék. Ez az ottani sportviszonyokat ismerve bizonyára egyedi, hogy valaki nem a foci mellett határozza el magát. Az iskolában volt egy magas ismerősöm, aki elhívott röpizni, így aztán mentem vele, de nem mellesleg a testnevelő tanárom is ezt csinálta.

Mintha otthon lenne

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire ismeri a magyar röplabdát az egyetemisták új „játékmestere”.

– Elég jó szinten van az itteni röplabda – jegyezte meg Marc McLaughlin. – Természetesen keresgéltem információkat az interneten, de kaptam is ismerősöktől, akik nagyjából tisztában vannak a sportág magyarországi helyzetével. Ismert előttem a válogatott pozíciója, az is, hogy az Extraliga jelenti az élvonalat, a MEAFC pedig az ide való feljutásért küzdhetett tavaly, a második vonalban.

A skóciai feladó egy Glasgow-közeli településről származik, és a skót nagyvárosról köztudott, hogy két nagy fociklubja is van, a Rangers, illetve a Celtic.

– Több Old Firmet is láttam, amikor a két csapat összecsap, én Celtic-drukker vagyok – tért ki erre a témára a röpis, majd az vetődött fel, hogy mindig is feladó szeretett volna-e lenni.

– Mindig ezen a poszton játszottam, máshol sosem. Amikor futballoztam, akkor középső középpályás voltam, szóval hasonló szerepkörben, mert itt is, ott is irányítani kell – válaszolta az 1997-es születésű Marc McLaughlin, aki bevallotta, hogy nem könnyű váltani Skóciából a kontinensre mint röplabdajátékos. Amint már jelezte, Magyarország előrébb jár ebben a sportágban, de azért érkezett Miskolcra, hogy bizonyítson, hogy minél jobb legyen, minél többet fejlődjön.

– Öt éve nem játszottam az otthoni bajnokságban, de jelenleg 8 csapat harcol egymással. A férfiválogatottnak – amelynek tagja vagyok 18 éves korom óta, és Luxemburg ellen debütáltam – az év végén, karácsony környékén szokott összetartása lenni, akkor erre hazamegyek, majd ezt követően utazom vissza. Olyan CEV-sorozatban szerepelünk, ahol hozzánk hasonlóan kisebb röplabdanemzetek vannak, mint például Izland, Feröer szigetek, Ciprus vagy Luxemburg. Ezenkívül az angolok ellen sokszor van barátságos csata. Lehet, sokan tudják, hogy rendeznek Brit Nemzetközösségi Játékokat is, éppen most fejeződött be a 2022-es Birminghamben, de azon sajnos nincs teremröplabda, csak strandröplabda.

A július végén Miskolcra érkezett légiós örül annak, hogy sokkal jobb, melegebb idő van Miskolcon, mint Skóciában, bár amikor esősebbre fordult az időjárás, akkor úgy érezte, mintha otthon lenne.

– Nagyon élvezem a MEAFC-nál a felkészülési időszakot, és volt már egy edzőmérkőzésünk is. Az edzőnk azt kérte, kéri tőlem, hogy kicsit gyorsabban és agresszívebben játsszak, valamint precízebben – zárta nyilatkozatát Marc McLaughlin. MI

A felkészülésről

A felkészülés további programjában két tornán is szerepelni fognak Csizmadiáék. Előbb szeptember 10-én Budapesten játszanak majd a TFSE által rendezett tornán, ahol a tervek szerint még a Dág KSE és az Extraliga-újonc Székesfehérvár is ott lesz. A második tornát pedig az egyetemi körcsarnokban rendezik meg szeptember 18-án. A MEAFC az extraligás Debrecennel, a szintén NB I. ligás Dunaújvárossal és a TFSE-vel mérkőzik majd meg.

A tények: a keretről

Maradtak: Kovács Zoltán, Kozsla Ádám, Csizmadia János, Berkes Zoltán, Simkó Dániel, Karóczi Szabolcs, Kapusi Zoltán. Az utánpótlásból: Oláh Mózes, Szabó Péter, Tóth Tibor.

Távoztak: Dmitrii Lipatov, Igor Menchuk, Surányi István, Orosz István, Pallós Gergő.

Új igazolások: Komlósi Márk ­(Green-Plan VRCK), Marc McLaughlin (Team Durham, brit).

