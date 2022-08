Az Alabama szövetségi állambeli Birminghambe repült Spéth Norbert, a DVTK-Vita Gym Muaythai Klub harcosa, aki a 67 kilós mezőnyben bronzérmes lett. A kiválósággal tartott Jászka Krisztián, a diósgyőriek mestere, a szövetségi kapitány helyettese is.

Plakettet kaptak

A műfaj küldöttségének tagjai budapesti sajtótájékoztatón értékelték szereplésüket. A harmadikok, Sándorfi Ajsa és Spéth Norbert, valamint a delegáció tagjai: Dudok Károly, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnöke, Vojvoda György főtitkár-főbíró és Jászka Krisztián munkájuk elismeréseként díjakat vettek át.

– Az emelkedett hangulatú eseményen beszámoltunk tapasztalatainkról a televíziós csatornáknak, a rádióknak és az írott sajtó képviselőinek is – mondta Jászka Krisztián, majd az Észak-Magyarországnak hangsúlyozta: – Nagyon jó versenyen jártunk Amerikában. A Világjátékok – amelyet találó megfogalmazással a nem olimpiai sportágak olimpiájának neveznek – körülményei és maga a szervezés is nagyszerű volt. Egy hetet töltöttünk a tengerentúlon, és a meccseken kívül súlymegtartó edzésekkel foglalkoztunk. Norbi súlycsoportjának tornájára nyolc versenyzőt hívtak meg. Tanítványom három nap alatt háromszor lépett fel, ez rendkívüli megterhelést jelentett számára, hiszen a napi mérkőzések után regenerálódnia kellett másnapra, közben figyeltünk az étkezésre, továbbá izmainak és az idegrendszerének karbantartására is. A bronz­érem kiváló teljesítmény, le a kalappal versenyzőm produkciója előtt.