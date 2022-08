Kecskeméti TE vs. Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (1–0) Kecskemét, 1719 néző. V.: Zierkelbach (Szalai D., Horváth Z.). Kecskeméti TE: Varga B. (7) – Szalai (6), Pejovic (6), Szabó A. (5) – Sági (5), Katona B. (6), Nagy K. (5), Vágó (5), Zeke (5) – Szabó L. (5), Duranovic (5). Vezetőedző: Szabó István. Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (4) – Kállai K. (5), Pillár (5), Karnitski (5), Bobál (5), Vajda S. (6) – Cseke (5), Cseri (5), Besirovic (5) – Molnár G. (5), Drazic (5). Vezetőedző: Supka Attila. Csere: Sági helyett Banó-Szabó (5) a 46., Vágó helyett Mes­khi (5) a 46., Kállai K. helyett Nagy G. (5) a 46., Cseke helyett Madarász (5) a 46., Cseri helyett T. Kis (4) az 59., Molnár G. helyett Jurina (5) az 59., Szabó L. helyett Tóth B. (–) a 64., Duranovic helyett Szuhodovszki (–) a 64., Pillár helyett Selmani (–) a 76., Katona B. helyett Katona M. (–) a 86. percben.

Gólszerző: Katona (1–0) a 13. percben.

Sárga lap: Karnitski az 5., Meskhi az 55., Nagy K. a 93. percben. Szabó István: – Azt a játékot játszotta a Mezőkövesd, amit gondoltunk. Nagyon vártam, hogy véget érjen az első félidő, ugyanis Cseri és Molnár G. nagyon jól játszott, és csapatuk nyomás alá helyezett minket. A második félidőben kiegyenlítettebb lett a játék, Varga B. nagyon szépeket védett. Fordulás után már csak a beadások jöttek a vendégek részéről, ezekből pedig kontratámadásokat tudtunk vezetni. A lelkesedés vitt előre bennünket, a második félidő 15. percétől már tetszett a saját játékunk. Supka Attila: – Úgy gondolom, hogy ugyanazt kaptuk az ellenféltől, amire számítottuk. Tudtuk, hogy agresszívan játszanak, megpróbáltunk ez ellen küzdeni. Kaptunk egy olyan gólt, amit ilyen szinten nem szabad, míg elöl nem tudtunk élni a helyzeteinkkel. Játékrendszert is váltottunk, de rengeteget hibáztunk, és kihagytunk még egy büntetőt is.