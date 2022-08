A labdarúgó NB I 3. fordulójában, vasárnap délután Tiszakécskei LC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeztek. A találkozót a hazai gárda várta jobb helyzetben, hiszen a Tisza-parti együttes a nyitófordulóban nyerni tudott, az újonc Credobus Mosonmagyaróvár gárdáját intézték el 1-0-ra, igaz, a múlt hét végén a mezőny másik alsóbb osztályból érkezett gárdája, a HR-Rent Kozármisleny vendégeként viszont 3-1-re kikaptak. Lett is ennek következménye, hárman maradtak ki az akkori kezdőből, Gyurján, Kiss N. és Szekér, mindannyian csak a kispadra kerültek. Helyettük Pongrácz és Lovas a középpályán, Horváth Z. pedig támadóként bizonyíthatott. Utóbbi játékost a diósgyőriek jelenlegi vezetőedzője, Dragan Vukmir tette lapátra az előző idény végén, amikor a csatár még a DVTK játékosa volt, máig nem tudni miért, mert az is egy elhallgatott történet a piros-fehéreknél.

Más hadrendben

A Diósgyőr katasztrofálisan kezdte a 2022/23-as évad másodosztályú küzdelmeit, amióta NB-s bajnokságban játszik a csapat, 1937 óta, az élvonal alatti idényeiben még soha nem rajtolt ilyen rosszul, két vereséggel. Emiatt a DVTK mindenképpen nyerni akart, ami nem tűnt egyszerűnek. A csapat szakvezetője két helyen változtatott legutóbbi kezdőcsapatán, a Soroksár SC ellen hazai pályán 2-1-re elvesztett meccshez képest, Eppel és Jurek a kispadra került. A fiatal Vajda, és az új fiú Radics pedig bizalmat kapott. Meglehetősen érdekesnek tűnt a DVTK összeállítása, támadó szellemű játékosból mindössze hárman voltak a pályán (Lukács D., Bertus, Vajda), a négy védő elé, a Bényei, Holdampf korábbi védekező középpályás duóhoz még Radics is bekerült, aki elsősorban szintén védekező középpályásként használható. Ám a Diósgyőr ezúttal nem 4-2-3-1-et játszott, hanem 4-1-4-1-et, Holdampf volt a négy védő előtt, Bényei és Radics pedig feljebb, középen. Ugyanakkor a már említett Eppel és Jurek mellett a néhány napja góllal bemutatkozott Szőke is csak a padra került, ahogy Koman is. Könyves pedig keretben sem volt, a hírek szerint részleges szalag szakadása van, emiatt néhány hetet ki kell hagynia. Rajta kívül a Oláh B.-re nem számíthatott a piros-fehérek szakvezetője, sérülés miatt.

Bényei

Rekkenő hőségben kezdődött a meccs, de aztán elkezdtek locsolni fentről az égiek. Miközben sütött nap, zuhogott az első, és ez a párosítás elég hosszan tartott. Az első félidei események sora viszont meglehetősen rövid volt. A 8. percben baloldali szöglet után Farkas D. mentett Végső elől a bal kapufával szemben, szögletre, majd az újabb sarokrúgásnál Horváth Z. lőtt mellé. A túloldalon Lukács D. válaszát Antal B. hárította, a 17. percben pedig Bényei lőtt a jobb felső sarok mellé. Aztán amikor az égre szivárvány rajzolódott, Bényei a pályán góllal járult hozzá a ragyogáshoz. Bertus balról belőtt labdájára a hosszú oldalon Vajda indult, akiről Bényei elé pattant a játékszer, a középpályás pedig 12 méterről a kapuba lőtt (0-1). A fiatal játékos szaladt a vendég tábor elé ünnepelni, de csak szűk körben tudott örömködni, ugyanis alig valamivel több, mint egy tucat piros-fehér ultra szurkolt a csapatnak a helyszínen. A gól után, az első félidőből hátralévő fertályórát helyzetek nélkül tekerték le a csapatok, ami a hazai együttesre nézvést volt szégyellni való. A Tiszakécske a gól előtt és után is harmatos teljesítményt nyújtott, nem derült ki, hogy mi lett volna az elképzelésük, hogy mivel akartak pontot szerezni. A DVTK megérdemelten vezetett az első 45 perc után, ugyanis sokkal aktívabb, kezdeményezőbb volt, mint fehér mezes ellenfele.

Korai találat

Alig telt el pár másodperc a második játékrészből, amikor Bényei megszerezte saját maga és a csapata második találatát. A 47. perc elején a frissen beállt Szőke a jobb oldalon, a leshatáron kapott labdát Vajdától, amivel tett néhány lépést, majd remekül adott be, a túloldalon érkező Bényeihez passzolt, ő pedig 4 méterről a kapuba vágta a lasztit (0-2). A korai gól miatt ki sem derülhetett, hogy mit szeretett volna játszani a Kécske. Lassan ébredeztek a hazaiak, Horváth Z. fejese után Zamostnynak volt egy ígéretes lövése. A 60. percben Bényei mesterhármasának Antal B. állta útját, azzal, hogy nagyot védett, amikor a fiatal középpályás a jobb felső sarkot célozta meg. Aztán jöttek a hazaiak, előbb Horváth Z. lőtt közelről a kapu felé, válaszként a csereként beállt Koman veszélyeztetett, a 75. minutában viszont szépített a a Tiszakécske. Vólentet ugratták ki, aki 8 méterről a jobb alsó sarokba küldte a labdát (1-2). Nem sokkal később majdnem az egyenlítés is összejött a cserecsatárnak, 12 méterről, balról, alig lőtt a hosszú alsó sarok mellé. Ment az egyenlítésért a Kécske, és így kontrákra nyílt lehetőségük a vendégeknek. Ezek közül Szőke elfutásában volt benne a gól, de a 80. percben Antal B. bravúrral, lábbal hárított, utána pedig Koman és Eppel többször sem értette meg egymást.

A 96. percben Danilovicnak még akadt munkája, de a második félidő közepéig a meccset uraló Diósgyőr megérdemelten nyert az addig gyengén, elképzelés nélkül játszó Tiszakécske ellen. A pontgyűjtést szerdán hazai környezetben az FC Ajka ellen folytathatja a DVTK.

Tiszakécskei LC – Diósgyőri VTK 1-2 (0-1)

Tiszakécske, 700 néző. V.: Farkas T. (Sinkovicz, Szabó D.).

Tiszakécskei LC: Antal B. – Balázs B., Végső, Máté Zs., Farkas N. (Gyurján, 46.) – Erdei, Pongrácz, Lovas A. (Lovas Zs., 46.) – Horváth Z. (Vólent, 70.), Zamostny (Szekér, 62.), Winkler (Vachtler, 62.). Vezetőedző: Visinkai Ede.

Diósgyőri VTK: Danilovic – Farkas D., Hegedűs J., Szatmári, Bárdos – Holdampf – Vajda (Jurek, 74.), Radics (Szőke, 46.), Bényei (Koman, 69.), Bertus (Viczián, 97.) – Lukács D. (Eppel, 69.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Sárga lap: Szőke (74.), Koman (90.).

Gólszerző: Vólent (75.), ill, Bényei (30., 47.).

Jók: Antal B., Máté Zs., ill. Danilovic, Bényei, Vajda, Hegedűs J.

Visinkai Ede: – Megérdemelten nyert a Diósgyőr. Mi 60-70 percig nagyon félénken játszottunk. Ez nem elég. Szenvedély nélkül nem lehet ezt a sportot űzni. Az utolsó 20 percre tudunk alapozni. A DVTK kihasználta könnyelmű hibáinkat. A csapatom egy szerencsés hajrával talán a döntetlent kiharcolhatta volna, de ki kell mondanom, hogy nem volt benne a meccsben a siker. Sokat dolgoztunk eddig is, de még nem állt össze a csapatunk. Remélem már szerdától elindulunk felfelé.

Dragan Vukmir: – Ilyen nehéz mérkőzésre számítottunk. Hamarabb le kellett volna zárnunk a meccset, de kimaradtak a helyzeteink. A vége így izgalmas lett, de ettől érdekes a futball.