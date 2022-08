Az előző szezonban elbúcsúzott az élvonaltól, az Extraligától a Diósgyőri VTK női röplabdacsapata. A piros-fehérek így az ősszel a második vonalban, az NB I. Ligában kezdik a szezont, mégpedig az egykori 69-szeres válogatott, Németh Szabolcs vezetőedző irányításával (a tréner a görög Leonidas Gaitanakist váltotta a kispadon). A játékos-pályafutását a ­GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcikában befejező edző augusztus 1-jén tartotta meg az első foglalkozást, és egy hét hazai készülődés után, augusztus 8-tól Mátraházán edzőtáborozik majd a csapat.

– Első körben az volt a feladat, hogy felépítsük a csapatot, összeálljon a keret. A klub részéről pedig az volt a kérés, hogy integráljuk be az utánpótlást, amire így, hogy a másodosztályban indulunk, inkább nyílik lehetőség – kezdte Németh Szabolcs. – Egy olyan csapat életében, amelyik szeretne lépcsőfokokat tenni a későbbiekben, muszáj lesz a helyi, magyar játékosaira alapozni. Azért is, mert vannak szabályok, de azt hallani, hogy a légiósokra vonatkozó előírásokat még szigoríthatják is később. Ebből a szempontból erős a piac, mindenki a magyar játékosokra hajt, mi szeretnénk nevelni.

Az edző szerint

A vezetőedző szerint az élvonal, az Extraliga és az NB I. Liga között van szintkülönbség.

– Azért is tudjuk azt megtenni, hogy akik nálunk vannak, 17-18 évesek, játszhatnak, ha nem is egyszerre öten-hatan. Ennek következtében fejlődnek – mondta Németh Szabolcs. – Cél tehát a lehetőség megadása a fiataloknak, és ha meg is nyerjük az NB I. Ligát, csak akkor érdemes osztályt váltani, ha tényleg olyan szinten vannak a magyar játékosok. Külföldit, ha van pénze egy klubnak, tud venni, abból rengeteg van. Ez egy bizonyos ponton elkerülhetetlen. Azonban ha mi nevelünk ki valakit, és a DVTK színeiben játszik, az külön értékkel bír.

A különbséget jelentsék

A tréner azt is megjegyezte, hogy egyelőre nem szeretne nagyon előreszaladni az időben, pusztán annyiban, hogy majd a munkájuk gyümölcsére szeretnének támaszkodni.

– Az új szezonban lesz két külföldi játékosunk, egy szlovák és egy szerb röplabdázó – jelentette ki Németh Szabolcs. – A négyes ütő Alexandra Vajdová Pozsonyból, a VKP Bratislavától érkezett, a feladó-átló pedig Milica Tosic, aki legutóbb a francia másodosztályú Vitrolles Sport VB-nél légióskodott. Őt már egy évvel ezelőtt is szerettem volna leigazolni, még egy másik klubba, azonban akkor meghiúsult az átigazolása. Ezt a két pontot, posztot próbáltuk megerősíteni, de úgy, hogy ezek a lányok ne csak a külföldi státuszt töltsék be, hanem adott pillanatban a különbséget jelentsék a pályán. Nekik húzniuk kell majd a csapatot, és az eredményeket a többiekkel együtt szállítani. A keret összeállt, tizenöt fővel, ebből tizenhárom magyar játékos, akik közül szinte mindenki miskolci. A stábbal megterveztük a tényleges munkát, ami az elkövetkezendő tíz hétben ránk vár. Az első helyben gondolkodom, mert nagyon erős a csapat az NB I.-hez mérten.

Férfi és női

Felvetettük a vezetőedzőnek, hogy nagy lépés-e egykori férfi játékosként hölgyeket edzeni.

– Amikor kijöttem a pályáról mint játékos, nem volt viszonyítási alapom, se a férfiakkal való dolgozásról, se a nőkről – mondta Németh Szabolcs. – Utóbbiakkal kezdtem az edzői pályát Nyíregyházán, Hollósy László segítőjeként. Mellette magamba tudtam annyit szívni, hogy látképet kapjak arról, hogy mit jelent nőkkel dolgozni. Aztán vezetőedzőként az jött le, hogy megvan az előnye és a hátránya is, ha hölgyekkel dolgozom, de ez megvan a férfiaknál is. Ha az ember megnyeri őket, akkor szinte elválaszthatatlan lesz a kapocs, és a munkamorál tekintetében sokkal példaértékűbben dolgoznak. Ezt azért is mondom, mert tudom, hogy férfi játékosként hogyan dolgoztam. Itt, a DVTK-nál túl vagyunk egy beszélgetésen, elmondtam az elvárásaimat és a rendszert, amiben dolgozni fogunk, illetve a struktúrát. Ez, azt hiszem, teljes mértékben Extraliga. Fel kell hozni a játékosokat, ez az én feladatom, és nagyon pozitívan tekintek előre. Jelenleg ott tartunk, ahol tartanunk kell: az összes játékos itt van, a teremben ég a világítás, a labdák pattognak, innentől kezdve minden csak rajtunk múlik.

A női NB I.-es bajnokság október 16-án kezdődik, az első fordulóban a DVTK Debrecenbe fog utazni. A lebonyolításról: nem lesz rájátszás, a 12 csapat oda-vissza vágó alapon játszik egymással, ez 22-22 mérkőzést jelent mindenkinek, az első helyezett kvalifikálja magát az Extraligába.

A tények Maradtak a tavalyi csapatból: Kiss Emese, Kalmár Viktória, Egri Klaudia, Kundrák Eszer, Lóczi Georgina, Hollósi Dóra.

Az utánpótlásból csatlakoztak: Németh Barbara, Csáki Dóra, Kovács Lili.

Érkeztek: Alexandra Vajdová (szlovák, VKP Bratislava), Milica Tosic (szerb, Vitrolles Sport VB), Nagy Flóra (Miskolci VSC), Bátori Panna (Miskolci VSC), Tóth Csenge (Miskolci VSC), Cservenyák Kinga (Miskolci VSC).

Távoztak: Dhurate Sylejmani (koszovói, Fer Volley), Anastasiia Baidiuk (azeri, ?), Sára Kuzelová (cseh, ?), Goncalves de Oliveira Tassia (brazil, ?), Godó Panna (Kaposvári NRC), Balogh Emma (Szent Benedek RA, Balatonfüred) Sitku Renáta (abbahagyta).