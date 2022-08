KolorCity Kazincbarcika SC vs. Budafoki MTE 2–1 (1–0) Kazincbarcika, 600 néző. V.: Hanyecz (Csatári, Horváth R.). KBSC: Megyeri II. G. – Szemere, Ur, Dvorschák, Hleba, Pálinkás – Kállai (Szekszárdi, 73.), Szabó B. (Rédling, 92.), Csatári, Kurdics (Székely D., 58.) – Takács T. (Süttő, 58.). Vezetőedző: Varga Attila. Budafok: Gundel-Takács B. – Fótyik, Vaszicsku, Horgosi – Horváth O. (Kalmár, 83.), Nándori (Beke, 61.), Adorján, Németh M. (Györgyi, 83.), Szűcs (Sós, 83.) – Kovács D., Tischler P. (Csonka, 71.). Vezetőedző: Csizmadia Csaba. Sárga lap: Kállai Z. (72.), Szabó B. (89.), ill. Horváth O. (54.).

Gólszerző: Kállai Z. (17.), Pálinkás (84.), ill. Vaszicsku (87.).

Jók: Szabó B., Pálinkás, Kállai Z., Ur, Dvorschák, Csatári, ill. Adorján, Kovács D., Szűcs. Varga Attila: – Nehéz ellenfélre számítottunk, és meg is kaptuk. Az első félidőben kihasználtuk egy védelmi megingásukat, a fordulás után azonban nagyon beszorítottak bennünket. Szerencse is kellett a győzelmünkhöz. Csizmadia Csaba: – Ellenfelünk arra várt, hogy hibázzunk, és mi ezt előzékenyen meg is tettük.