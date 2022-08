A másodosztályú labdarúgó-bajnokság hét végi, második fordulójában vasárnap idegenben lépett pályára a KolorCity Kazincbarcika SC csapata. Az észak-borsodi együttes Békéscsabán, a Kórház utcai stadionban vendégeskedett, annál a hazai lila-fehér együttesnél, amely vereséggel kezdte a 2022/23-as évadot, ugyanis az első körben 1–0-ra kikapott Pécsett. Az újonc KBSC ezzel szemben nyert egy héttel korábban, mégpedig 2–0-ra a KolorCity Arénában a Dorogi FC ellen, így aztán Varga Attila vezetőedző alakulata jó hangulatban utazhatott el a Viharsarokba.

KBSC-vezetés

A Barcikában kérdőjeles volt a dorogiak elleni csatában, az első félidő közepén megsérült középcsatár, Takács T. játéka, nem is került még a kispadra sem, így a múltkor a helyére becserélt Kurdics kezdett. A Békéscsabában két olyan labdarúgó is a gyepre futott, aki korábban viselte a barcikaiak mezét, nevesül Mikló és Lukács R.

Az első percekben nem igazán forogtak veszélyben a kapuk, inkább a középpályán és annak körzetében zajlott a mérkőzés. A továbbiakban, a félidő 20. percéig sem volt sok dolguk a kapusoknak, nagyon zárt volt itt is, ott is a védekezés, egyik csapat sem szeretett volna gólt kapni. Ezt követően azonban beindultak a felek, az események: a Barcika szerzett vezetést, azt követően, hogy Nagy J. átadása után Heil fejelt Bukrán ketrecébe (0–1), majd a házigazda jutott büntetőhöz (a látogatók kapusa volt szabálytalan), amelyet Lukács R. nem hibázott el (1–1). A 30. percben Lukács R. rontott el egy nagy lehetőséget, míg négy percben később ő játszott középre, de Máris fejese célt tévesztett. Ezután megint egy kissé csendesebb szakasz következett az összecsapás során, míg a félidő hajrájában Urt kellett ápolni, miután Lukács R. „odapakolt” neki. A szünetig maradt a döntetlen, ami a játék képének körülbelül megfelelt, sajnálhatták a barcikaiak, hogy az előny megszerzése után rövid idővel nem voltak elég koncentráltak, ezért az első félidő 1–1-re végződött.

A második felvonás pörgősen indult, ebben benne volt Pálinkás ajtó-ablak helyzete, aki előbb közelről lőtt, és Bukrán óriásit védett, majd a kipattanó labdát már a kapus kezébe fejelte. Bő öt perc alatt Heil gyűjtött be két sárga lapot, és ezzel a pirosat, ami számára azt jelentette, hogy befejezte a meccset – csapata pedig 10 emberrel folytatta. A kedélyek barcikai oldalon nehezen csillapodtak, főleg a második lap miatt, mert úgy ítélték meg, hogy előtte csabai szabálytalanság történt, és azt kellett volna lefújni. Az 55. percben aztán átvette a vezetést az emberelőnyben futballozó házigazda, Kitl M. szabadrúgásból vette be Megyeri II. G. ketrecét (2–1). A borsodiak trénere cserélt, friss emberekkel próbált menni az eredmény után, legalább a döntetlenért, de gólt, gólokat ismét a lila-fehérek értek el: a 74. percben Váradi lövése során a labda Megyeri II. G.-ről a kapuba pattant (3–1), majd kezezés miatt a játékvezető 11-est adott a Csabának, és Horváth P. ezt be is lőtte (4–1). A 84. percben Váradi duplázott (5–1), majd a hosszabbításban még Czékus is eredményes volt (6–1), így a KBSC súlyos vereséget szenvedett, amire, hogy így lesz, lehet, a kiállí­tásig semmilyen jel nem utalt.

Békéscsaba 1912 Előre vs. KC Kazincbarcika SC 6–1 (1–1)

Békéscsaba, 1340 néző. V.: Nazsa (Szilágyi, Tőkés).

Békéscsaba 1912 Előre: Bukrán – Puskás, Albert, Fazekas L., Mikló – Horváth P. (Farkas M., 83.), Zvara, Kitl M. (Varga T., 83.), Talpalló (Czékus, 61.) – Máris (Hamed, 68.), Lukács R. (Váradi, 68.). Vezetőedző: Brlázs István Gábor.

KC Kazincbarcika SC: Megyeri II. G. – Szemere, Heil, Ur, Szekszárdi, Süttő – Nagy J. (Sztankó, 73.) – Pálinkás (Laczkó, 64.), Csatári (Rédling, 77.), Székely D. (Kálnoki-Kis, 64.) – Kurdics (Ádám F., 64.). Vezetőedző: Varga Attila.

Sárga lap: Kiatl M. (12.), Lukács R. (43.), ill. Megyeri II. G. (27.), Heil (46.), Ur (53.), Varga A. (edző, kispadon 54.), Kurdics (58.), Szekszárdi (89.), Süttő (89.).

Kiállítva: Heil (51.).

Gólszerző: Lukács R. (28. – 11-esből), Kitl M. (55.), Váradi (74.), Horváth P. (82. – 11-esből), Váradi (84.), Czékus (92.), ill. Heil (25.).

Jók: Mikló, Horváth P., Lukács R., Váradi, ill. senki.

Brlázs István Gábor: – Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, az elején viszont egy egyéni hibából hátrányba kerültünk, de fordulópont volt, hogy két percen belül sikerült egyenlíteni. Onnantól végig kézben tartottuk a mérkőzést, és megérdemelten győztünk, bár a gólkülönbség lehet, hogy túlzó.

Varga Attila: – Tudjuk, hogy ebben az osztályban nem csak az ellenfelekkel kell megküzdenünk, de ma egy személy igencsak szemtelenül viselkedett velünk szemben. Amit velünk művelt, az penetráns volt, a csabaiaknak csak ajándékot és virágcsokrot nem szolgált fel.

Labdarúgás: NB II. Nyíregyháza Spartacus FC – Szombathelyi Haladás 0–1 (0–1)

Aqvital FC Csákvár – BFC Siófok 1–0 (1–0)

Credobus Mosonmagyaróvár – FC Ajka 2–1 (0–1)

Dorogi FC – Gyirmót FC Győr 1–4 (0–3)

Szentlőrinc SE – MTK Budapest 3–3 (1–1)

HR-Rent Kozármisleny – Tiszakécskei LC 3–1 (3–1)

Budafoki MTE – Pécsi MFC 2–2 (2–1)

ETO FC Győr – Szeged–Csanád GA 1–2 (1–0)

Diósgyőri VTK – Soroksár SC: hétfőn 20.15-től játsszák