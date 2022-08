A labdarúgó NB II 4. fordulóját rendezték meg szerdán, ennek keretében a Diósgyőri VTK együttese az FC Ajkát fogadta. Mindkét csapat szakvezetője négy-négy változtatást hajtott végre az előző fordulóbeli, vasárnapi győztes csapatán.

Négy, négy

A Veszprém megyei gárda szakvezetője, Kis Károly, a HR-Rent Kozármisleny, hazai, 4-2-es legyőzését követően középpályásokat cserélt ki, Kenderes, Csizmadia, Dragóner és Doncsecz csak a kispadra került, Berzsényi, Görgényi, Gaál, és Sejben pedig – vasárnapi csereemberből – kezdővé lépett elő.

A DVTK-nak az idei első győzelmét, a Tiszakécskei LC ellen, idegenben 2-1-re abszolváló kezdőjéből Hegedűs J. sérülés miatt maradt ki, Bertus, Radics és Vajda pedig pihentetésképpen, a sűrű bajnoki program miatt, ezúttal csak csere volt. A nem bevethető belső védő helyén Viczián kapott bizalmat, míg a támadó középpályás sor teljesen új volt. A Jurek, Szőke, Papp trió tagjai közül utóbbi játékos bevetése tűnt bevállalósnak, hiszen a nyáron érkezett fiatal még egy percet sem játszott a DVTK-ban bajnoki mérkőzésen. A piros-fehéreknél sérülése után három labdarúgó, Oláh B., Póser és Szűcs K. a kispadon foglalt helyet, Könyves azonban még nincs ilyen állapotban, a részleges szalag szakadását követően egyelőre könnyített edzésmunkát végez, emiatt nem tudott keretben lenni.

Egy, egy

Az első félidő elején egyik csapat sem rontott a másikra, a méricskélés közepette az első negyedórában mindkét oldalon egy-egy picit elmért beadást láthattunk. Aztán a 17. percben a meccs első, valamire való támadásából gólt szerzett a Diósgyőr. Nem Lukács D., aki Szőke balról érkező remek passza után ziccerben célozhatta meg a kaput, hanem Jurek, aki a Horváth D. kapusról kipattanó lasztit 11 méterről a ketrec bal oldalába vágta (1-0). Innen a piros-fehéreknek nem volt sietős, az Ajka pedig sokáig csak egyszer tudott zavart okozni, amikor 3 a 2 ellen támadhatták a kaput, de ezt a nagy lehetőségüket eltékozolták a félidő közepén. Szépen teltek a percek, különösebb események nélkül, mígnem a 35. minutában egy nem túl veszélyes helyzetből egyenlített a vendég csapat, pontosabb Gaál. Az ajkai támadó a hazai 16-os bal sarkáról először még Farkas D.-be lőtte a lasztit, ám a játékszer visszapattant elé, és másodszorra a bal felsőbe lőtt (1-1). A döntetlen állás a Diósgyőrt késztette nagyobb erőbedobásra, Jurek háromszor próbálkozott lövéssel, Papp pedig egyszer, de a kísérletek fele ponttalan volt, két alkalommal pedig úgy lépett közbe vendég labdarúgó, hogy szögletre pattant a labda.

Lukács D. dupla

A második félidő elején előbb a vendégek, majd a hazaiak szakvezetője cserélt, utóbbié jött be. Ugyanis a frissen beállt Bertus, az 53. percben a Bényeitől kapott passzt, a bal oldalról jól adta be, és bár a feladó középen lemaradt, a mögötte érkező Lukács D. egy védő szorongatása közepette 5 méterről a kapuba lőtt (2-1). Nyitottabb játékra volt szükség az Ajkától, és volt is egy jó lehetőségük, de Gaál 17 méterről nem sokkal a jobb alsó sarok mellé lőtt. A fentebb védekező vendégeket nem sokkal később góllal ,,nyugtatta le” a DVTK. A 61. percben Szőke a jobb oldalon tisztán vezethette fel a labdát, jól is adott középre, az előző évad NB II-es gólkirály Lukács D. most is jól érkezett, és 3 méterről a kapuba lőtt (3-1). Az újabb találat tulajdonképpen eldöntötte a meccset, hiába cserélt hármat a látogatók vezetőedzője, az új fiúkkal sem lett jobb az Ajka. A hátralévő időben Szatmárinak volt egy gólveszélyes fejese, és Eppel találhatott volna még a kapuba, miközben a vendégektől támadások vezetésre sem futotta.