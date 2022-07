A Diósgyőri VTK NB II.-es labdarúgócsapatának keretében hétfőn több változás is történt. Visszatért a piros-fehérekhez Bokros Szilárd. A 22 éves labdarúgó az elmúlt évadot is a DVTK-nál töltötte, kölcsönjátékosként a Puskás AFC gárdájától. A bal oldali középpályásként és bal oldali védőként szerepeltetett futballista a 2021/22-es évadot követően, júniusban csatlakozott a felcsúti klubhoz, vagyis a felkészülést nem a DVTK-val kezdte, de mivel most a játékjogát végleg megszerezte a Diósgyőr, így a bajnoki rajt előtt szűk négy héttel ismét a piros-fehérek labdarúgója lett.

Érdekesség, hogy Bokros Szilárd az előző évad hajrájában, amikortól Dragan Vukmir volt a csapat vezetőedzője, az utolsó hét fordulóban mindössze egyszer kapott bizalmat: a Budaörsi SC ellen 2–1-re elvesztett bajnokin kezdőként jutott szóhoz. Az előtte és az utána következő 3-3 NB II.-es mérkőzésen ugyan keretben volt, de még csereként sem lépett pályára. A visszatérő labdarúgó az előző évadban a 38 bajnokiból 16 alkalommal volt kezdő, 7 meccsen pedig csere.

Új labdarúgót is szerződtetett hétfőn a DVTK, Papp Marcell személyében. A 21 éves támadó az előző évadban a szintén másodosztályú Budafoki MTE játékosa volt, ahol 14 bajnokin lépett pályára, ezeken tízszer csereként állt be, négyszer pedig kezdő volt. Érdekesség, hogy a négyből egy alkalommal sem játszotta végig a meccset a korábbi utánpótlás válogatott játékos.

Hatan és 4+2

A DVTK labdarúgócsapatának vezetőedzője, Dragan Vukmir hétfőn megrostálta a saját nevelésű fiatalokkal felturbózott keretét. Az előző évadban is az első csapattal készült játékosok közül Jurek Gábor, Bánhegyi Donát és Vajda Botond maradt az első csapatnál, a nyáron felkerültek közül pedig Korbély Kristóf, Benkő Péter és Illés Bálint kapott bizalmat a szakvezetőtől. Ezzel szemben a 2021/22-es évadban a másodosztályú felnőttgárdához tartozott fiatal játékosok közül Kispál Tamás és Csatári Gergő vagy az NB III.-as tartalékcsapathoz kerül, vagy másik klubhoz, a nyáron az első csapathoz csatlakozott ifjak közül ugyanez igaz Mrva Patrikra, Oláh Balázsra, illetve a Debreceni EAC-tól kölcsönből visszatért Orosz Marcellre, valamint a Pécsi MFC-től kölcsönből visszatért Zsemlye Balázsra.

A hétfői változásokkal 25 fős lett a DVTK kerete, ami nem tekinthető véglegesnek. Már csak azért sem, mert információnk szerint több labdarúgóval is tárgyalásban áll még a klub, köztük egy korábbi diósgyőri játékossal, aki középpályásként lehetne a csapat hasznára.

Hír még a DVTK-val kapcsolatban, hogy az elmúlt napokban vezetőedzőt váltott a szlovák Dukla Banská Bystrica, az új szakember pedig felkészülési mérkőzés helyett edzéseken szeretné először megismerni játékosait, ezért lemondták a DVTK elleni szerdai edzőmeccset. Így aztán úgy néz ki, hogy az első csapat az NB III.-as tartalékgárdával játszik mérkőzést.

A DVTK keretéről Az előző évadból maradtak (14 fő): Hegedűs János, Szűcs Kornél, Danilovic Branislav (szerb–magyar), Oláh Bálint, Szatmári Csaba, Póser Dániel, Könyves Norbert, Bertus Lajos, Bárdos Bence, Eppel Márton, Bokros Szilárd, Jurek Gábor, Bánhegyi Donát, Vajda Botond. Újak (11 fő): Lukács Dániel (Kecskeméti TE-Hufbau), Csirmaz István (Puskás AFC), Viczián Ádám (Vasas FC), Holdampf Gergő (Szombathelyi Haladás), Szőke Adrián (Heracles Almelo), Bényei Ágoston (Debreceni VSC), Farkas Dániel (Mezőkövesd Zsóry FC), Papp Marcell (Budafoki MTE), Korbély Kristóf (DVTK tartalék), Benkő Péter (DVTK utánpótlás), Illés Bálint (DVTK utánpótlás). Kérdéses (2+1 fő): Eperjesi Gábor, Szeles Tamás, Makrai Gábor (FC Csákvár, kölcsönből vissza). Távozott (14+2 fő): Dejan Karan (szerb–magyar, visszavonult), Polgár Kristóf (lejárt a szerződése, ?), Borsos Vilmos (kölcsönből vissza, Paksi FC), Kocsis Dominik (kölcsönből vissza, Budapest Honvéd), Rotem Keller (kölcsönből vissza, Maccabi Netanya), Marcolini Dantas Bertucci Lucas (kölcsönből vissza, Kisvárda MG), Belényesi Csaba (Kecskeméti TE-Hufbau), Zsolnai Richárd (FC Ajka), Molnár Gábor (Mezőkövesd Zsóry FC), Hornyák Marcell (FC Csákvár), Horváth Zoltán (?), Németh Márió (Budafoki MTE), Kispál Tamás (DVTK tartalék), Csatári Gergő (DVTK tartalék), Zsemlye Balázs (kölcsönből, a Pécsi MFC-től visszatért, DVTK tartalék), Orosz Marcell (kölcsönből, a Debreceni EAC-tól visszatért, DVTK tartalék).

Egy ideig a csapattal készültek (2 fő): Mrva Patrik (DVTK utánpótlás), Oláh Balázs (DVTK utánpótlás).

A borítóképen: Benkő (balról a negyedik) is bizalmat kapott a szakvezetéstől. Fotó: DVTK