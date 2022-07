Négy futamon indult idén és mind a négyet megnyerte a Citroën Rally Team Hungary versenyzőpárosa: Mads Østberg Veszprémben is nyert, a bajnokságot pedig vezeti a Citroënnel.

Az idei egyetlen murvás versenyen, a másfeles szorzójú 28. Székesfehérvár-Veszprém Rallyn is a Citroën C3 Rally2-vel versenyző páros volt a leggyorsabb és a hibamentes autózás után a bajnokságban is átvették a vezetést, még úgy is, hogy a többieknek egy eredményt mínuszolni kell az év végi összesítéskor.

Hőségben

A legforróbb hétvégén rendezték a legporosabb ralifutamot. A bajnokság ötödik állomása nem csak a leghosszabb versenytávjával tűnt ki a bajnoki futamok sorából, hanem azzal is, hogy itt várták a legnehezebb pályák a versenyzőket, hiszen a köves-sziklás szakaszokon az év nagy részében tankokkal gyakorlatoznak.

Mads Østberg és navigátora, Patrik Barth először járt ezeken a gyorsaságikon, de az első versenynapot már tíz másodperc előnnyel fejezte be a Citroënnel versenyző egység.

Két defekt

– Tetszettek ezek a pályák, sok az ugrató, nagy a tempó, sokat kell dolgoznunk, de nagyon élvezem – nyilatkozta Mads a nap végén a szervizben. - Két defektünk is volt, szinte mindkét alkalommal a pálya ugyanazon részén, de ennek ellenére áttoltam az ugratókat, hiszen sokan ezt várták tőlünk. Nagyon gyorsak az ellenfeleink és jól ismerik ezeket a pályákat, hiszen amennyire tudom, évről évre itt versenyeznek. Kemény nap lesz a holnapi is, hosszabb szakaszokkal, de bizakodó vagyok, hogy nem lesz gond azokkal sem.

Gyorsan takarítottak

A második versenynap hat gyorsasági szakasz és több, mint 100 versenykilométer várt a mezőnyre. A szombati eredmény alapján állapították meg a rajtsorrendet, a Citroën Rally Team Hungary csapata takarította a pályát a többiek előtt, ennek ellenére már az első szakaszon fél perccel növelni tudta az előnyét az Østberg – Barth duó és végig hibamentes autózással - másfél perccel a második helyezett előtt - magabiztosan nyerték a futamot.

– Nem volt jó elől autózni, mert eleinte nem voltak nyomok, a második körben viszont már túl sok és különböző nyom volt – nyilatkozta a céldobogón a pilóta. - Folyamatosan takarítottuk a pályát, de nagyon élveztük ezt a napot is, nagyon jó verseny volt, jó gyorsasági szakaszokkal. Újra győztünk! Köszönjük a csapatnak a munkát, mindenki profin végezte a dolgát ebben a nagy hőségben is.

A Tagai Racing Technology által felkészített Citroën C3 Rally2, most is - ahogy egész évben – hiba nélkül teljesítette a dolgát és a leggyorsabb volt a mezőnyben. Ezzel a győzelemmel átvette a vezetést a bajnokságban a Mads Østberg – Patrik Barth duó. A naptár szerint következő Vértes Rallye sajnos elmarad, így egy hosszabb szünet után, októberben folytatódik a bajnokság és még két verseny, az ózdi és a nyírségi van hátra a pontvadászatból.