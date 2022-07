A Mezőkövesdi KC férficsapata azzal a tudattal kezdte a 2021/22-es idényt, hogy nehéz lesz meghosszabbítania NB I/B-s tagságát. A matyóvárosiak az alapszakaszban a kilencedik helyet szerezték meg, majd az alsóházi rájátszás során a hetedik lépcsőfokon végeztek, a bennmaradáshoz a negyedik fokozatra lett volna szükségük.

Hátráltató körülmények

– Erre olykor felcsillant az esélyünk, de végül elment a hajónk – kezdte Drizner Péter, a piros-fehérek vezetőedzője, majd így folytatta: – A kiesés nagyon fájt mindenkinek: nekem, a stáb és a csapat összes tagjának. Ilyenkor felesleges magyarázkodni: például arról, hogy rengeteg hátráltató körülmény szólt közbe, gondolok a sérülésekre, a sok balszerencsés mérkőzésre. Amúgy huszonnyolc meccsen 27 pontot gyűjtöttünk, pozitív gólkülönbséget produkáltunk, mégis a búcsú jutott nekünk osztályrészül, ez egy ilyen bajnokság volt. A végeredmény sokkal lesújtóbbra sikeredett, mint a játékunkkal nyújtott összkép, amelyet nem fogunk kiakasztani a dicsőségtáblánkra.

Ezután felvetettünk a trénernek egy menekülési útvonalat, arról kérdeztük, hogy miért jó a sportágnak az az átszervezés, amelyet az országos szövetség végrehajtott, mire ezt a választ adta:

– Szerintem is szűkül a merítési lehetőség, ezért az irányt rossznak nevezhetem. Ősztől tizennégy élvonalbeli, tizenhat másodosztályú, azaz NB I/B-s alakulat harcol majd, és ha ebből kivesszük az akadémiákat, akkor még „látványosabb” a redukció. A második vonalban öt, hat vagy hét edzést tartanak a csapatok, ugyanezt nagyon nehéz lesz felmutatni az NB II.-ben, itt ugyanis heti három vagy négy foglalkozás a divat.

Nevezőkre várnak

A Magyar Kézilabda Szövetségben még nem készítették el a hatcsoportos NB II. beosztását és sorsolását, az MKSZ honlapja egyelőre üres.

– Július 15-ig lehet nevezni, utána láthatnak hozzá a szokásos papírmunkához – adott magyarázatot a látszólagos késlekedésre Drizner Péter. – Mi természetesen feltettük a kezünket, és nyilvánvalóan az Észak-keleti csoportba nyerünk beosztást. A pontvadászat kezdetéig még rengeteg idő van, mi azonban máris kimondtuk, hogy célunk az első helyezés kiharcolása. Amennyiben így lesz, akkor sem kerülünk fel automatikusan az NB I/B-be, ehhez osztályozón át vezet majd az út. A hat elsőt párosítják, és a három nyertes ugorhat egy osztályt.

Azt is megtudakoltuk, hogy az NB II.-ben – az NB I/B-hez képest – jelentősen alacsonyabbak-e a játékosok bérigényei, a vezetőedző azonban lehűtötte várakozásainkat:

– Maradjunk annyiban, hogy különösen a bátor tervekkel startoló kluboknál sokat kell fizetni, de mi például sokat is fogunk követelni. Nálunk mindennap lesz foglalkozás, a közép- és a főiskolásokat vagy azokat a fiúkat, akik esetében ezt a munkahelyi beosztásuk megengedi, délelőtt is berendeljük a sportcsarnokba, vagyis hét, de akár tíz edzéssel is számolhatnak majdani keretünk tagjai. Ami pedig az anyagiakat illeti: az önkormányzat klubunk mögött áll, ennek ellenére mindenkinek csak annyit ígérünk, amennyit be tudunk tartani.

Hatan már elmentek

Drizner Péter marad a vezetőedző, a hajdani játékosból lett szakvezető a folytonosságot képviseli az egyesületnél. Keretükből hatan már távoztak.

– Varga István kapus Győrött folytatja, az ugyancsak kapus Nagy Dominik a miskolci Acélváros tagja lesz, Gulácsi Bálint balátlövő a DVTK-hoz igazolt, Csörgő Kristóf irányító a Ferencvárost választotta, Dobi Sándor beálló Egerben vagy Békésen játszik majd, Jancsó Nándor jobbszélső pedig valószínűleg Nagykanizsa tagja lesz, bár a dunántúliak visszaléptek az NB I/B-től. Arra egy-két héten belül tudok válaszolni, hogy tavalyi állományunk maradó tagjaihoz kiket igazolunk majd.

(A borítóképen: Drizner Péter marad az MKC vezetőedzője | Fotó: ÉM-archívum)