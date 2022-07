Lendületet adott

A kazincbarcikai versenyző volt edzőtáborban Nyíregyházán, és Dél-Afrikában két és fél hetet.

– A fedett pályás szezonon nem volt elvárás, de álombeli cél volt, hogy az országos csúcsot jó lenne megfutnom – közölte Tóth Anna. – Az első versenyen már csak egy tizeddel voltam elmaradva tőle, de utána sikerült túllépni az U20-as rekordot, fedett pályán 8,22-re. Ez nagy lendületet adott a szabadtéri szezonra való felkészülésre. Ugyan szeretem a fedett pályát, de a szabadtérhez jobban húz a szívem, és jobban is fekszik, azért nem mindegy, hogy 60 m gát vagy 100 méter gát... A dél-afrikai edzőtábor nagyon hasznos volt, ilyen sok időre még nem mentem el otthonról, családias volt a csoport, és a pálya is nagyon jó, füves, ami sokkal másabb, mint a rekortán.

13,23-ra javította

A DVTK sportolója idén érettségizett a Diósgyőri Gimnáziumban, s bizony „fejben” nem volt könnyű csinálni mind a két dolgot.

– Itt is, ott is helyt akartam állni, hogy megfeleljek a saját elvárásaimnak – nyilatkozta. – Egyéni csúccsal kezdtem a versenyzést szabadtéren, és az érettségi is úgy sikerült, hogy felvettek a Miskolci Egyetemre, gyógytornász szakra. Amikor letudtam mindent, megdöntöttem az U20-as szabadtéri országos csúcsot, 13,23-ra javítottam. A felnőtt ob-n, a döntőben ötödik lettem, mert a tizedik gátban megakadtam, és nem tudtam úgy befutni. Pedig jó futás volt, de elég egy pici hiba, és minden borul. Nem az érem elmaradása miatt voltam szomorú, hanem amiatt, hogy a körülmények jók voltak, volt hátszél, a mezőny is jó volt, és az időt sajnáltam, egyéni csúcs lett, lehetett volna. A miskolci korosztályos ob-n szakmai okok miatt kihagytuk a gátat, 200 méteren indultam, némi edzésjelleggel, de olyannyira sikerült, hogy győztem, 23,86-os idővel. Volt még egy U20-as válogatottviadal is Mariborban, Szlovéniában. Nem volt olyan erős a mezőny, reális volt, hogy a győzelemre megyek, akartam egy jó, vb előtti főpróbát csinálni, 13,36-ot futottam.

Feljebb léptek

Még a mínusz 7 óra időeltolódást és a magas vb-elvárást is szóba hoztuk Tóth Annának.

– Kissé tartok az átállástól, de ki tudom magam pihenni a versenyig, lesz pár napom az akklimatizálódásra – fogalmazott a 18 esztendős atléta. – A 2021-es harmadik helyem után van egy kis elvárás magammal szemben, és mások részéről is felém. De nem fogom fel teherként, jönnek a sikerek, lépkedek előre. Örülök természetesen most is a tavalyi éremnek, de az már a múlt, mindenki tiszta lappal indul. Itt megtörténhet bármi, még a legjobb is hibázhat. Nagyon sokan kikerültek a koruk miatt a tavalyi döntős mezőnyből, akár az Eb-t nézem, akár a vb-t. Az akkoriak 90 százaléka 2022-es születésű volt, felléptek az U23-as korosztályba, nekem ez az utolsó évem benne a korosztályban. Vannak ismerős nevek, aztán van olyan is, aki ott volt egy éve, de most nincs előkelő helyen a világranglistán, a legjobbak között. Egy világbajnokságon a legjobbak ellen kell versenyezni, a továbbjutás sem egyszerű. Cél a döntő, bízom abban, hogy sikerül megjavítanom az egyéni csúcsomat, amennyiben kijön az, ami bennem van, elégedett leszek.

