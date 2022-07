A 2021/2022-es szezonban az MDSZ tizenhárom sportágban rendezett versenyeket, további negyvennyolc műfajban pedig a sportági szövetségekkel kötött szerződések alapján zajlottak a diákesemények. A szervezet a napokban tette mérlegre az elmúlt tanévet, amelyről ­Szilágyi Andreával, a szövetség osztályvezetőjével beszélgettünk.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből mely városok és intézmények jártak az élen a mozgósítás terén?

A benevezett tanulók alapján így fest a térség tíz legaktívabb településének listája: Miskolc, 7984. Kazincbarcika, 1881. Ózd, 1668. Tiszaújváros, 1446. Sátoraljaújhely, 753. Sárospatak, 748. Hejőkeresztúr, 520. Edelény, 499. Mezőkövesd, 465. Szerencs, 463. Az iskolák alapján pedig ez az élcsoport: Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, 1464. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, Miskolc, 964. Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola, Miskolc, 804. Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd, 803. Miskolci Herman Ottó Gimnázium, 744. Diósgyőri Gimnázium, 603. Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, 520. Avasi Gimnázium, Miskolc, 495. Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 417. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, 391.

Kik azok a testnevelő tanárok, akiket példaként állíthat kollégái elé?

A diákolimpia-rendszerben azok a pedagógusok jelennek meg, akik az adott iskolából benevezik a gyerekeket. Ezen a listán olykor nem ugyanazok a tanárok jelennek meg, akik a versenyekre felkészítették a tanulókat. A legtöbb diákot indító testnevelők megyei tízes listája: Albert Csaba (Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd) 792. Tóthné Szepesi Éva (Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola) 708. Pecsét Mária Zsuzsanna (Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola) 520. Vismeg István Gábor (Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola, Miskolc) 496. Kajtor Csaba (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, Miskolc) 411. Sira László Zoltán (Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola, Boldva) 360. Demblovszky Gábor Tamás (Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 352. Nagy Lajos (Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 346. Balogh Bence (Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola) 311. Szabóné Sáfrányos Ilona Tünde (Petőfi Sándor Református Általános Iskola, Sátoraljaújhely) 299.

Szinte hihetetlen, mégis igaz: a legjobbaknak százötvenezer érmet osztott ki az MDSZ. Ezen kívül mennyi jutott sportfelszerelésekre, esetleg pénzjutalomra?

A diákolimpiai rendszer költségvetése sajnos nem engedi meg, hogy a résztvevőknek vagy akár a nyerteseknek pénz- vagy tárgyjutalmat biztosítsunk. Egyes országos döntők rendezőinek sikerült támogatókat találniuk, amelyek az érmeseket külön megjutalmazták. Példaként említhetem a Kinder Joy of Moving elnevezésű nemzetközi programot: a szervezet a mezei futó országos döntő szponzoraként az összes érmesnek sportszerutalványt adott. A jutalmazottak között több Borsod-Abaúj-Zemplén megyei diák is volt.

Az országos döntők érmesei tíz pluszpontot kapnak akkor, ha felsőoktatási intézménybe jelentkeznek. Ez kellő felhajtóerőt jelent a diákok számára?

Évente több mint kétezer diák igényli a többletpont-igazolást az egyetemi vagy főiskolai felvételijéhez. Így elmondhatom, hogy az érintettek továbbtanulási esélyéhez igencsak hozzájárulnak a diákolimpiákon szerzett dobogós helyezések.

Szövetségük nem fél-e attól, hogy a soron következő tanév diákversenyeit megint hátráltatni fogja az egészségügyi krízis ki tudja, hányadik hulláma?

Az elmúlt két tanév sajnálatos járványhelyzete számunkra is rengeteg tanulságot hozott, és ezekkel a tapasztalatokkal már megtanultuk, hogyan kell alkalmazkodnunk a különböző helyzetekhez. A legfontosabb az, hogy folyamatosan nyomon követjük a pandémiai helyzetet, és szükség esetén azonnal beavatkozunk, de eddig is ezt tettük. Az a célunk, hogy biztonságos körülmények között egész évben legyenek versenyeink, persze olyan helyzetek is előállhatnak, amelyekre képtelenek vagyunk előre felkészülni. Itt említem meg, hogy a teljes blokádra is van bevált programunk: ez a Diákolimpia Game Time névre hallgat. Ennek segítségével két éven át online formában és kihívásokkal mozgattuk meg a gyerekeket.

Az MDSZ megyei szervezetei meddig jelentkezhetnek a 2022/23-as tanév országos döntőinek rendezésére?

A pályázati időszak éppen most zárult le. A jelentkezéseket összesítettük, és a napokban hozunk elnökségi döntést a soron következő idény fináléinak helyszínéről. Borsod-Abaúj-Zemplén megye tradicionális helyszín: egy-két országos döntőt biztosan ismét rendezni fog az előttünk álló tanévben.

A nyári holt idényben milyen jelentősebb feladatok hárulnak az MDSZ-re?

Szövetségünkben nyáron sincs megállás, zajlanak az előkészítő munkák. Készül az előttünk álló év versenykiírása, a költségvetés összeállítása, az országos döntők pályáztatása, ezek értékelése és kihirdetése, a szövetségi egyeztetések az MDSZ és a licences versenyek majdani rendezői között, valamint a védnököket is ilyenkor kérjük fel. Ezeken túl már második esztendeje rendezzük a nyári diákolimpiai táborokat, amelyek keretében mintegy kétezer gyerek vesz részt napközis sport- és életmód-foglalkozásokon. Az idén arculati megújítást is megvalósítunk, ennek eredményét szeptembertől láthatják a diákolimpiákon szereplők.