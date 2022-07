Nemrégiben lejárt a nevezési határidő a férfi futsal NB II.-re (is), így kialakulni látszik a következő szezon mezőnye. A csoportok eléggé átalakulhatnak, hiszen a legutóbbi bajnoksághoz képest a mezőny több mint egyharmada kicserélődik. Ami biztos, hogy az NB II.-ből összesen öt csapat jutott fel az élvonalba. A két csoport bajnoka, az MFA és a Rubeola automatikusan feljutott, míg az ELTE és a Nyíregyháza osztályozón vívta ki az NB I.-es indulást. Rajtuk kívül a Nyírbátor is feljebb léphet, mivel „összeolvadt” a Nyírgyulajjal.

A tavalyi szezonból három csapat nem vállalta az indulást: Keletről a Mád FC nem élt a lehetőséggel, míg Nyugatról a Sárvár és a BAK. A meglévő mezőnyhöz csatlakozik az NB I.-ből osztályozón búcsúzó TFSE és Kistarcsa, illetve a négy feljutó a harmadosztályból: a Dunakeszi, az Airnergy, a Mad Dogs és a Rabel Fanatic. De a feltöltésnek köszönhetően rajtuk kívül reménykedhetnek a regionális osztályozón elbukó együttesek is.

A feltöltési szabályzat alapján először a legjobb fel nem jutó együttest kérik fel, így a Hajdúszoboszlót, majd őt követi a legjobb kieső, a Szigetszentmiklós. Mivel nem volt több kieső, így már csak a fel nem jutó együttesek sorrendjét kell figyelni, ahol a Tiszaföldvár következik, majd jön a Balassagyarmat. A csoportok beosztását természetesen csak akkor lehet megejteni, ha véglegesen kialakult az indulók mezőnye.

A regionálisban

A Mád FC csapata a 2021/2022-es szezonban bejutott az NB II. felsőházába, ahol ugyan utolsó lett, de az ­összesítésben megszerzett 6. hely szép teljesítmény.

– Mi is így, nagy sikernek gondoljuk, annak ellenére is, hogy ebben a szakaszban nem nyertünk, hiszen történetünk során először játszottunk a felsőházban – mondta Palombi Imre klubelnök. – Magával a teljesítménnyel nem volt probléma, régi, kipróbált játékosaink voltak, az a jövő zenéje, hogy közülük kit, kiket tudunk megtartani. Az NB II. következő szezonjára azonban nem jelentkeztünk, aminek elsősorban gazdasági okai vannak. A vezetőség átbeszélte a helyzetet, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a regionális bajnokságban – amit más néven NB III.-­nak hívnak – veszünk részt a 2022/2023-as évadban. Azt is hozzá kell tenni: a második vonalban egy utánpótláscsapatot is indítani kell, ezt sem könnyű megvalósítani, hiszen mi egy vidéki kis klub vagyunk. Bár fiatalok vannak a településen, de olyanok kevesen, akik az adott korba beleférnének. Tényleg sajnáljuk ezt a lépést, de meg kellett tennünk.

A MEAFC-Miskolc az alsóházban szerepelt az NB II. Keleti csoportjában, ott 2. lett, míg összesítésben a 8. helyet szerezte meg.

– Lépésről lépésre szeretnénk haladni, ezért a 2020/2021-es bajnokság után az volt a célunk tavaly, hogy ne kelljen az utolsó pillanatig izgulni a bennmaradásért – kezdte Czékus Sándor, az egyetemisták csapatvezetője. – Ez teljesült, jövőre az a tervünk, hogy célozzuk meg a felsőházat. Örülünk annak, és köszönjük, hogy az Italkereskedő-Ház Zrt.-től komoly szponzori segítséget kaptunk, ennek nagy szerepe van az előrelépésben. Nagyon nagy dolog volt, hogy az idén sikerült a Magyar Kupában, a 2. fordulóban a Haladással játszanunk. Ez kuriózum volt nekünk és azoknak is, akik kilátogattak a körcsarnokba. Szeretnénk a következő szezonban is elérni azt, hogy egy jeles, NB I.-es csapat látogasson el hozzánk, Miskolcra ebben a sorozatban. A tréneri feladatokat játékos-edzői minőségben időközben átvette Mészáros Balázs, és ő fogja csinálni a következő idényt is. Jómagam ott leszek mellette technikai vezető szerepkörben, illetve játszani is fogok, mert úgy gondolom, hogy három jó és három rossz év van még bennem.

A férfi futsal NB II. következő pontvadászata szeptember elején indul majd (pontos időpont később), és mind a Keleti, mind a Nyugati csoportban 12-12 együttes fog szerepelni.