Nemcsak klubhűségből, hanem sportszeretetből, elhivatottságból is kiváló példával szolgál az őt követő generációk számára Holdi László, aki fél évszázada erősíti a MEAFC-Miskolc asztalitenisz-szakosztályát, játékosként, sportvezetőként és versenyrendezőként.

– Hétéves koromban, 1952-ben fogtam először pingpongütőt a kezembe, a miskolci Vörösmarty Általános Iskolában, ahol Demeter Sándor volt az igazgató, és egyben testnevelő is – kezdte visszaemlékezését Holdi László. – Akkoriban sok iskolák közötti csapatversenyen vettünk részt, talán ott figyelt fel rám Bíró Sándor, a MÉMTE mestere, aki 6. osztályos koromban leigazolt a nagynevű egyesülethez, ahol 1960-ig játszottam. 1964-ig a Földes Ferenc Gimnázium csapatában püföltem a kaucsuklabdát, olyan társakkal, mint a később híres és elismert színész, Lukács Sándor. Gimnáziumi éveim alatt sokat köszönhettem Osgyáni Zoltán tanár úrnak. Neki is jelentős szerepe volt abban, hogy egész életemben a testnevelés lett a kedvenc időtöltésem. Az érettségi után rádió-tv műszerésznek tanultam, közben pedig elkezdtem a segédedzői tanfolyamot, játékostársammal, Czirják Évával együtt. Munkahelyem, a Gelka szerepeltetett egy csapatot a megyei bajnokságban, ahol én is játszottam. Érdekesség, hogy volt kispályás focicsapatunk is, mellyel háromszor nyertük meg az országos Gelka-bajnokságot. Ebben a gárdában én is helyet kaptam. Akkoriban a megyei egyéni versenyeket rendre Tálas László nyerte, aki korábban az NB I.-ben is jeleskedett. Nekem a 3. hely volt a legjobb eredményem.

Holdi Lászlótól megkérdeztük: milyen előzményeket követően érkezett meg a MEAFC-hoz?

– Mielőtt 1972 őszén leigazoltam volna a MEAFC-hoz, a Holcim SE-ben is igyekeztem mind jobban helytállni, Temesvári Miklóssal és a már említett Tálas Lacival – hangzott a válasz. – A MEAFC színeiben a különböző szintű, NB II.-es, NB III.-as, városi csapatbajnokságok valamelyikén én is asztalhoz léptem, sőt a városiban ma is játszom. Az elmúlt időszakban párhuzamosan ment a játék, majd a rendezés, melyhez jött a szakosztályvezetés, melyet 1994-ben vettem át a távozó Hrabovszki Lászlótól. Volt annak idején egy igazán jó „sorunk”, melyet Sztaroveczki Viktor, Kavicsányszki Mihály, Trescsánszki Károly és Hrabovszki László alkotott. Ők a megyei bajnokságokon egyéniben és csapatban is jó néhány dobogós helyezést begyűjtöttek.

A nyaralásról

A MEAFC-Miskolc szakosztályvezetőjének azt is felvetettük, hogy az egyesületi tevékenység mellett a szövetségi munka sem áll távol tőle.

– A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Miskolc városi sportági szövetségben évtizedek óta tevékenykedem elnökségi tagként, egyebek mellett én vagyok a városi bajnokság felelőse. Barták Lászlóval, a megyei szövetség elnökével nagyon sok versenyt rendeztünk, köztük a nagy népszerűségnek örvendő, komoly hagyományokkal bíró MEAFC-kupát – mondta Holdi László, aki így folytatta: – Jó érzéssel tölt el, hogy a városi bajnokságot az utóbbi években szinte mindig a MEAFC nyerte meg. A sportszeretet az életem része, azt se tudom, hogy mikor voltam nyaralni, hiszen nyáron is vállalom a terem nyitva tartását, hogy játékosaink tudjanak edzeni. Az összes edzés 95 százalékán ott vagyok. 2010-ben volt egy szívműtétem, melyet követően, a lábadozásom idején Szaniszló Sándort, a MEAFC akkori elnökét hívogattam telefonon szinte mindennap, hogy megkérdezzem tőle, mi van a pingpongosokkal. Megkértem őt, hogy nézzen rájuk, tájékoztasson, amíg nem vagyok, és ő becsülettel megtette ezt, melyért mindig jó szívvel gondolok rá.

Felvetettük a sportvezetőnek, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az asztalitenisz, a MEAFC-Miskolc az életének kiemelten fontos része.

– Nagy büszkeséggel tölt el, hogy tavaly feljutottunk az NB I.-be – mondta Holdi László. – Talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy a mostani MEAFC-vezetés, Rakaczki Zoltán elnök és Gyenes Mirella ügyvezető támogatja a legjobban az asztalitenisz-szakosztály munkáját. A feltételeket maximálisan biztosítják számunkra, mely jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy valamennyien legjobb tudásunk szerint képviselhessük sportegyesületünket. Ami engem illet, sosem az elismerésért dolgoztam, számomra a sport hitvallás, életfilozófia és örök szerelem. Azt azonban nem tagadom, hogy szívmelengető érzést jelentett számomra, amikor klubunk legutóbbi közgyűlésén emlékplakettel ismerték el és köszönték meg a MEAFC-ban eltöltött fél évszázadomat. És ezek után továbbra is nagy elánnal ­dolgozom szeretett sportágamért.

A hírek szerint a közeljövőben újdonságra is lehet számítani az egyetemi asztalitenisz-életben. Erről Holdi László a következőket mondta:

– Augusztusban egy-két vasárnap tehetségkutatót tartunk általános iskolások számára. Annál is inkább, mert szeptembertől beindítjuk az utánpótlás-nevelést is. A 6–14 éves fiúk és lányok edzéseit NB II.-es játékosunk, Stadler Tamás és a jelenleg a megyei csapatunkban játszó Bolló Gyula irányítja majd, de egy-egy edzésen olyan hírességek is segítenek, mint a sokszoros válogatott és magyar bajnok Molnár Anna, vagy az ausztriai Linzben játszó és utánpótlásedzőként is dolgozó Báthory Attila. Az E/4-es kollégium volt konditermét kapjuk meg állandó helyszínként, ahol négy asztalt állítunk fel. A már említett vezetői támogatásnak köszönhetően rendeltünk adogatógépet és egyéb eszközöket is, így hamarosan minden rendelkezésre áll az eredményes utánpótlás-nevelő munkához.

(A borítóképen: Balról: Teráz Csaba, Bolló Gyula, Tóth Tamás, Holdi László, Li Hongyang és Szép Szabolcs egy MEAFC-Miskolc-­győzelem után |Fotó: olvasónktól)